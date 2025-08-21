รวบเด็กชายวัย 14 ล่อลวงเพื่อนหญิงวัยเดียวกันไปกระทำชำเรา

ตำรวจ ดส.จับกุมเด็กชายอายุ 14 ปี ติดต่อเด็กหญิงวัยเดียวกันผ่านเฟซบุ๊ก ล่อลวงไปกระทำชำเรา
วันนี้ (21 ส.ค.) พ.ต.ต.ยศชนินทร์ ประเสริฐโสภา สว.กก.ดส. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ชุดปฏิบัติการที่ 2 จับกุมเด็กชาย อายุ 14 ปี ฉายา “นนท์คลองสาม หัวหน้าท้ายซอยคลองสาม” ตามหมายจับของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครนายก ที่ จ.4/2567 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2567 โดยกล่าวหาว่ากระทำผิดฐาน โดยปราศจากเหตุอันสมควร พรากเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีไปเสียจากบิดามารดา ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแล กระทำชำเราเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีซึ่งมิใช่ภริยาหรือสามีของตน โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม
สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้บริเวณภายในซอยหมู่บ้านสหกรณ์ ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 20 ส.ค.ที่ผ่านมา เวลา 22.10 น.
โดยพฤติการณ์คดีนี้สืบเนื่องจากมารดาของผู้เสียหายเด็กหญิงวัย 14 ปี ได้เข้าแจ้งความที่ สภ.องครักษ์ เมื่อเดือน มิ.ย.67 หลังบุตรสาวหายออกจากบ้าน ต่อมาพบว่ามีการติดต่อกับผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ “Non So Nj” และถูกหลอกให้เดินทางไปยังพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา ก่อนถูกล่อลวงไปกระทำชำเราที่บ้านเช่า
จากการสอบสวน ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่า รู้จักผู้เสียหายผ่านเฟซบุ๊ก พูดคุยกันประมาณ 1 เดือน ในวันที่เกิดเหตุตนได้ชักชวนผู้เสียหายมาเที่ยวห้างแถว จ.ฉะเชิงเทรา และได้ล่อลวงผู้เสียหายไปกระทำชำเราจนสำเร็จความใคร่ที่บ้านเช่าจริง
ต่อมาตนรู้ว่าตำรวจตามจับจึงได้หลบหนีออกจากจ.ฉะเชิงเทราทันที ได้หลบหนีไปอยู่ จ.น่านได้ 2 เดือน ก่อนหลบหนีมาอยู่บริเวณภายในซอยหมู่บ้านสหกรณ์ จ.สมุทรปราการ และทำงานเป็นเด็กติดรถ 6 ล้อ
โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.ดส. ได้ทำการจับกุมและนำผู้ต้องหาส่ง สภ.องครักษ์ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป