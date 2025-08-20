หนี 10 ปีไม่รอด! รวบหนุ่มเมืองชาละวันลวง ด.ญ.วัย 14 พานั่ง จยย.พ่วงข้างไปข่มขืน

ตำรวจคอมมานโดตามรวบหนุ่มเมืองชาละวันหื่น ล่อลวงเด็กสาววัย 14 ขึ้นรถจยย.พ่วงข้างไปกระทำชำเรา ก่อนหลบหนีมากบดานบางใหญ่นานนับ 10 ปี
วันนี้ ( 20 ส..ค.) พ.ต.อ.ไผท คูสันเทียะ ผกก.1 บก.ปพ. พ.ต.ท.จตุพร ติกแก้ว สว.กก.1 บก.ปพ. จับกุม นายกิตติศักดิ์ อายุ 30 ปี ตามหมายจับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร ที่ 11/2558 ลงวันที่ 17 พ.ย.58 ข้อหา "พรากเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี เพื่อการอนาจารและกระทำชำเราเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี " ได้บริเวณเพิงพักคนงานในพื้นที่ ต.บ้านใหม่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
ทั้งนี้เมื่อปี 58 ขณะนายกิตติศักดิ์ ผู้ต้องหา พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ จ.พิจิตร ได้ก่อเหตุล่อลวง ด.ญ.เอ (นามสมมติ) อายุ 14 ปี พาขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างไปกระทำชำเรา หลังเกิดเหตุผู้ปกครอง ผู้เสียหายทราบเรื่อง จึงพาเข้าแจ้งความจนศาลออกหมายจับไว้ กระทั่ง
เจ้าหน้าที่สืบทราบว่า ผู้ต้องหาหนีมาหลบซ่อนอยู่ภายในเพิงพักคนงานในพื้นที่ จ.นนทบุรี จึงวางแผนเข้าจับกุมดังกล่าว
สอบสวน ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา จึงควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป