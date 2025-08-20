ชื่นชมผิดแล้วแก้ไข้ “โอ๊ต” หนุ่มใหญ่เดินเท้า 1,400 กม. เลิกยาเพื่อแม่

ราชบุรี – ป.ป.ส.จัดโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด มอบทุนประกอบอาชีพ “โอ๊ต” หนุ่มเดินเท้า 1,400 กม. เลิกยาเพื่อแม่
วันนี้ ( 20 ส.ค. 2568 ที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านแหลมทอง ต.หัวโพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี น.ส.อารีภักดิ์ เงินบำรุง รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) พร้อมคณะผู้บริหารจังหวัดราชบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน โดยใช้กลไก “กองทุนแม่ของแผ่นดิน” ซึ่งหมู่บ้านแหลมทองได้รับการคัดเลือกเป็นต้นแบบตั้งแต่ปี 2551 และดำเนินการต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
ทั้งนี้ ป.ป.ส.ได้มอบทุนสงเคราะห์แก่กลุ่มเสี่ยง รวมถึงการมอบทุนประกอบอาชีพให้กับ นายปิยะ หรือ “โอ๊ต” แสงศรีเมือง อายุ 46 ปี ชาว อ.บ้านโป่ง ผู้ซึ่งตัดสินใจเลิกยาเสพติดด้วยการเดินเท้า 1,400 กิโลเมตร จากราชบุรีถึงเชียงใหม่และกลับมา เพื่อแม่ผู้ให้กำเนิด โดยวันนี้ ป.ป.ส.มอบรถจักรยานยนต์พ่วงข้างพร้อมอุปกรณ์ขายก๋วยเตี๋ยวครบชุด เพื่อเป็นทุนตั้งต้นให้โอ๊ตทำตามความฝันและสร้างอาชีพสุจริต
นายปิยะ เปิดใจว่า เริ่มเสพยาเสพติดตั้งแต่อายุ 9 ขวบ เริ่มจากกัญชาและเปลี่ยนเป็นยาบ้าในช่วง ม.3 จนชีวิตพังทลายทั้งครอบครัวและอนาคต กระทั่งเห็นน้ำตาของแม่จึงตัดสินใจเดินเท้าเพื่อพิสูจน์ว่าตนสามารถเลิกยาได้จริง ระหว่างทางได้รับกำลังใจและความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. จนสามารถเปลี่ยนแนวคิดและเลิกยาได้สำเร็จ “การเสพยาเหมือนการหลงทาง อยากบอกคนที่ยังใช้ยาเสพติดว่าให้หาทางออกก่อนจะเสียคนที่รักไป” นายปิยะกล่าว
ด้าน น.ส.อารีภักดิ์ เงินบำรุง รองเลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า หมู่บ้านแหลมทองถือเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบที่ช่วยพัฒนาคนในชุมชนให้รู้จักดูแลตัวเอง ทั้งด้านสุขภาพและการป้องกันปัญหายาเสพติด ส่วนกรณีของนายปิยะสะท้อนให้เห็นถึงพลังใจและความตั้งใจที่แท้จริงในการเลิกยาเสพติด ซึ่ง ป.ป.ส. พร้อมภาคีเครือข่ายจะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่
“วันนี้แม่ของน้องโอ๊ตได้ลูกชายคืนมา และสังคมก็ได้คนดีกลับคืนสู่ชุมชน” น.ส.อารีภักดิ์กล่าว