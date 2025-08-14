ศอ.บต.จัดประชุมระดับนโยบาย สร้างความร่วมมือคุ้มครองเด็กไทย-มาเลย์

วันนี้ (14 ส.ค.) ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จัดการประชุมหน่วยงานระดับนโยบาย เพื่อสร้างความร่วมมือคุ้มครองเด็ก ไทย-มาเลเซีย ทบทวนบทบาทและแนวทางการปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กับการสร้างกลไกความร่วมมือในการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็ก ครอบครัวที่ตกเป็นเหยื่อของการละเมิดสิทธิ ปัญหาด้านความรุนแรง ปัญหาด้านสังคม จนนำไปสู่การจัดทำแนวทางการปฏิบัติและขั้นตอนตามมาตรฐาน (SOP) ในการดูแลที่เหมาะสม
การประชุมในครั้งนี้ เป็นไปตามแผนงาน Work Plan ร่วมกันของ ศอ.บต. และองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ซึ่งในที่ประชุมได้มีการเสนอผลการศึกษาสถานการณ์ของเด็กข้ามพรมแดน ระหว่างไทยและมาเลเซียและ กลไกการคุ้มครองเด็กและสวัสดิการของเด็กข้ามแดน อีกทั้งได้นำเสนอความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้น เช่น จำนวนแรงงานของคนไทยในประเทศมาเลเซีย ที่ไม่สามารถระบุจำนวนที่แน่ชัด ในกรณีที่มีการเดินผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง แต่ไม่สามารถระบุหรือจำแนกได้ว่าเข้าไปท่องเที่ยวหรือเป็นแรงงาน และการเข้าประเทศแบบใช้วีซ่าผิดประเภท โดยพบปัญหาที่สำคัญ ได้แก่ เด็กไทยที่เกิดจากมารดาซึ่งต้องรับโทษในเรือนจำ เด็กติดตามผู้ปกครองเข้าไปทำงานในประเทศมาเลเซีย การคลอดบุตรในโรงพยาบาลในประเทศมาเลเซีย แล้วหนีออกจากโรงพยาบาลเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายสูง เด็กที่มารดาคลอดกับหมอตำแย เด็กที่ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัว เด็กที่เกิดจากบิดาหรือมารดาเป็นชาวมาเลเซียและไม่ได้จดทะเบียนสมรส เด็กไทยที่ไม่ทราบรากเหง้า เด็กไทยแต่งงานกับชายมาเลเซีย และผู้หญิงที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการค้าประเวณี จนนำไปสู่การศึกษาเรื่องของกลไกในการให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ จากหน่วยงานในประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย ซึ่งมีประเด็นท้าทายที่ได้เสนอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาเพื่อหาข้อแนะนำ
