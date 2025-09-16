โตโยต้าต้อนรับ “Hakuho Sho” ตำนานซูโม่ Yokozuna เยือนไทย เชื่อมมิตรภาพไทย–ญี่ปุ่น

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด นำโดย นาย โนริอากิ ยามาชิตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ นายศุภกร รัตนวราหะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นแก่ Hakuho Sho ตำนานนักกีฬาซูโม่ระดับ Yokozuna จากประเทศญี่ปุ่น ณ TOYOTA ALIVE ถนนบางนา-ตราด กม.3 ท่ามกลางความสนใจจากผู้ร่วมงานจำนวนมาก
Hakuho Sho ถือเป็นนักซูโม่ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ ได้รับการแต่งตั้งเป็น Yokozuna ลำดับที่ 69 ซึ่งเป็นตำแหน่งสูงสุดในวงการซูโม่ ตลอดเส้นทางอาชีพเขาสร้างสถิติอันน่าทึ่ง ไม่ว่าจะเป็น 35 แชมป์ Emperor’s Cup ซึ่งมากที่สุดตลอดกาล และสถิติการชนะกว่า 1,187 ครั้ง ก่อนแขวนสังเวียนในปี 2021 ปัจจุบันยังคงทำหน้าที่ผลักดันกีฬาซูโม่ในระดับนานาชาติ
การมาเยือนไทยครั้งนี้ สืบเนื่องจากบทบาทของเขาในฐานะผู้ร่วมจัดการแข่งขัน World Sumo Championship ครั้งที่ 26 เมื่อวันที่ 13–14 กันยายน 2568 ที่มหาวิทยาลัยรังสิต โดยมีนักกีฬาซูโม่จากทั่วโลกเข้าร่วม นับเป็นก้าวสำคัญในการเผยแพร่กีฬาซูโม่สู่สายตาคนไทยและนานาชาติ
Hakuho Sho กล่าวถึงความประทับใจว่า “ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้จัดการแข่งขันซูโม่ในประเทศไทยเป็นครั้งแรก กีฬานี้ไม่เพียงสะท้อนเอกลักษณ์ญี่ปุ่น แต่ยังเป็นสะพานเชื่อมมิตรภาพกับคนไทย ผมขอขอบคุณสำหรับการต้อนรับที่อบอุ่นและมิตรภาพที่ได้รับในครั้งนี้”
การต้อนรับครั้งนี้จึงไม่เพียงสะท้อนความร่วมมือด้านกีฬาเท่านั้น แต่ยังเป็นการเชื่อมโยงวัฒนธรรมและความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่นในอีกระดับหนึ่ง