โมเมนต์หลังการทรานส์ฟอร์ม ‘ห้างเซ็นทรัลชิดลม’ ยืนหนึ่งในฐานะ Luxury Flagship ภายใต้เอกลักษณ์ ‘The Store of Bangkok’

โมเมนต์หลังการทรานส์ฟอร์ม “ห้างเซ็นทรัลชิดลม” กับบทพิสูจน์ว่าความสำเร็จของธุรกิจรีเทลไม่ได้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงเพียงรูปแบบภายนอก แต่มาจากประสบการณ์ที่มอบคุณค่าและความหมายให้ผู้คนอย่างแท้จริง ในฐานะ Luxury Flagship ที่สะท้อนเอกลักษณ์ “The Store of Bangkok” อย่างชัดเจน ห้างเซ็นทรัลชิดลมได้ก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางไลฟ์สไตล์ที่นักช้อปทั้งไทยและต่างชาติให้ความไว้วางใจ จุดหมายที่ผสานโลกของแฟชั่น ศิลปะ อาหาร และแรงบันดาลใจเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว
นางณัฐธีรา บุญศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ในเครือเซ็นทรัล รีเทล เผยว่า การทรานส์ฟอร์มของห้างเซ็นทรัลชิดลมเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคกลุ่มลักชัวรีทั่วโลก ที่ให้คุณค่ากับ ‘ประสบการณ์’ มากกว่าการครอบครองสินค้า เราจึงออกแบบที่นี่ให้สะท้อนตัวตนของกรุงเทพฯ เมืองแห่งความร่วมสมัยและความคิดสร้างสรรค์ พร้อมยกระดับมาตรฐานรีเทลไทยสู่เวทีโลกผ่าน 4 มิติ ได้แก่ The Store of Design, The Store of Curation, The Store of Community และ The Store of Excellent Services เพื่อเชื่อมความผูกพันของลูกค้าหลายเจเนอเรชันและขยายฐานลูกค้าใหม่ทั้งไทยและต่างประเทศ
“โมเมนต์หลังการทรานส์ฟอร์มห้างเซ็นทรัลชิดลมพิสูจน์ว่าเราได้ก้าวข้ามบทบาทของ ‘ห้างสรรพสินค้า’ สู่การเป็น Luxury Flagship ที่ผู้คนมาใช้ชีวิต ค้นหาแรงบันดาลใจ และสัมผัสวัฒนธรรมร่วมสมัยของกรุงเทพฯ การได้รับรางวัลระดับ ‘The Most Innovative Department Store in the World’ หรือ ‘ห้างสรรพสินค้าที่มีนวัตกรรมล้ำที่สุดในโลก’ จาก Intercontinental Group of Department Stores (IGDS) คือหลักฐานสำคัญของวิสัยทัศน์และความคิดสร้างสรรค์ที่เรายึดมั่น และเราจะเดินหน้าพัฒนาประสบการณ์ด้านดีไซน์ แบรนด์ เทคโนโลยี และคอมมูนิตี้ให้ลึกขึ้น ภายใต้เอกลักษณ์ ‘The Store of Bangkok’ ที่ยังคงสะท้อนเสน่ห์และพลังสร้างสรรค์ของเมืองนี้อย่างแท้จริง” นางณัฐธีรา กล่าว
โมเมนต์หลังการทรานส์ฟอร์ม “ห้างเซ็นทรัลชิดลม” กับไฮไลต์สำคัญที่ยกระดับมาตรฐานใหม่ของธุรกิจรีเทลไทย
จากวิสัยทัศน์การทรานส์ฟอร์มครั้งสำคัญของห้างเซ็นทรัลชิดลม ได้ต่อยอดสู่การเปลี่ยนแปลงที่สะท้อนบทบาทความเป็นผู้นำในตลาดลักชัวรีรีเทลไทยตลอดปี 2025 ผ่านไฮไลต์สำคัญที่ยืนยันทิศทางใหม่ของการยกระดับประสบการณ์อย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่…
1. เดสติเนชันที่แบรนด์ระดับโลกเลือกเปิดตัวครั้งแรกในไทย
ด้วยบทบาทในฐานะแลนด์มาร์กไลฟ์สไตล์ของกรุงเทพฯ และจุดหมายของนักช้อประดับโลก ห้างเซ็นทรัลชิดลม จึงถูกเลือกให้เป็น “พื้นที่แรก” สำหรับการเปิดตัวแบรนด์ดังระดับโลกตลอดปี 2025 ครอบคลุมทั้งแฟชั่น บิวตี้ ไลฟ์สไตล์ และโฮมดีไซน์ โดยที่นี่ได้กลายเป็นเดสติเนชันที่แบรนด์ต่างประเทศใช้ในการสร้างตัวตนอย่างโดดเด่น ตั้งแต่ Shop-in-Shop สุดเอ็กซ์คลูซีฟ, Exclusive Pop-up ไปจนถึง Brand Experience Activation ที่ออกแบบมาเพื่อให้ลูกค้าได้สัมผัสตัวตนของแบรนด์อย่างลึกซึ้ง สะท้อนความเชื่อมั่นของแบรนด์ระดับโลกที่เห็นศักยภาพ ความร่วมสมัย และฐานลูกค้าคุณภาพของห้างเซ็นทรัลชิดลมอย่างแท้จริง
แบรนด์ที่เปิดตัวครั้งแรกในไทย ณ ห้างเซ็นทรัลชิดลมตลอดปีที่ผ่านมา ได้แก่ Valentino Beauty, Emporio Armani, Matin Kim, Vivaia, Marithé François Girbaud, OSOI, Allbirds, Fairliar, HAY, Villeroy & Boch, Versace Home, Bebe De Pino, Molo, UPPAbaby และ Cybex ซึ่งล้วนช่วยเสริมความหลากหลายของประสบการณ์การช้อประดับพรีเมียม และตอกย้ำบทบาทห้างเซ็นทรัลชิดลมในฐานะศูนย์กลางเทรนด์และรสนิยมระดับโลกอย่างสมบูรณ์ เพราะที่นี่คือสถานที่ที่แบรนด์ระดับโลกเลือกเปิดตัวเป็นที่แรกในไทย—และคือเดสติเนชันที่นักช้อปมุ่งหน้ามาเพื่อเปิดประสบการณ์ First to Launch ก่อนใครเสมอ
2. เดสติเนชันของ Foodies ระดับพรีเมียม พร้อมร้านดังระดับโลก “ที่แรกในไทย” ให้คุณเปิดประสบการณ์ความอร่อยก่อนใคร
โซน Public Market ชั้น 1 ห้างเซ็นทรัลชิดลม ได้กลายเป็นหนึ่งในจุดหมายสำคัญของสายฟู้ดระดับพรีเมียม ด้วยการคัดสรรร้านดังจากหลากหลายวัฒนธรรมมาไว้ในพื้นที่เดียว พร้อมบรรยากาศที่ออกแบบอย่างพิถีพิถันเพื่อมอบประสบการณ์ด้านอาหารและ ไลฟ์สไตล์ที่รสชาติดี สนุก และมีชีวิตชีวาอย่างไม่เหมือนใคร หนึ่งในไฮไลต์ล่าสุดคือ Cheung Hing Kee – เชิง เฮ่ง เก เสี่ยวหลงเปาทอดชื่อดังจากฮ่องกง ที่เลือกเปิดสาขาแรกในไทยที่ห้างเซ็นทรัลชิดลม การันตีด้วยรางวัล MICHELIN Guide Hong Kong & Macau (Bib Gourmand) ต่อเนื่องหลายปี ตอกย้ำคุณภาพและความพิถีพิถันระดับสากล
และเพื่อเติมเต็มไลฟ์สไตล์คนเมืองอย่างสมบูรณ์แบบ โซน Luxe Galerie ชั้น 1 ยังนำเสนอ % Arabica ที่มอบประสบการณ์เหนือระดับให้คอกาแฟด้วยความใส่ใจในทุกรายละเอียด โดยเฉพาะการเป็นสาขาแรกในไทยที่เลือกใช้ ‘แก้วเซรามิกสำหรับเสิร์ฟทุกเมนู’ ช่วยลดการใช้ภาชนะครั้งเดียวทิ้ง พร้อมยกระดับรสชาติ กลิ่น และอุณหภูมิให้ลงตัวขึ้น…ทุกองค์ประกอบสะท้อนความตั้งใจในการสร้าง “ความสมบูรณ์แบบในทุกแก้ว” ให้ผู้ดื่มสัมผัสได้จริง
3. Façade สุดไอคอนิก แลนด์มาร์กใหม่ใจกลางชิดลม
Façade ด้านนอกของอาคาร ซึ่งได้รับการออกแบบและปรับเปลี่ยนดีไซน์ตลอดทั้งปี ได้กลายเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์สำคัญของย่านชิดลมอย่างแท้จริง พื้นที่แห่งนี้ถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์ ความร่วมสมัย และ DNA ของห้างเซ็นทรัลชิดลมในแต่ละฤดูกาล ผ่านงานศิลปะ กราฟิก ดีไซน์ และสีสันที่อัปเดตตามเทรนด์ระดับโลก จนหลายคนตั้งตารอว่า “วันนี้เซ็นทรัลชิดลมจะปรากฏโฉมแบบไหน?” ที่นี่จึงไม่ใช่เพียงองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมของห้าง แต่ได้กลายเป็น แลนด์มาร์กของคนเมือง, มุมถ่ายภาพประจำฤดูกาล, และ สัญลักษณ์ของกรุงเทพฯ ยุคใหม่ ที่ผสานความมีรสนิยม ศิลปะ และไลฟ์สไตล์เข้าด้วยกันอย่างงดงาม เสริมบทบาทของห้างเซ็นทรัล ชิดลมในฐานะจุดหมายที่สะท้อนความมีชีวิตชีวาและแรงบันดาลใจของเมืองในทุกช่วงเวลา
4. การตกแต่งภายในห้างที่ไม่เคยซ้ำ เปลี่ยนไปตามฤดูกาล
การตกแต่งภายในของห้างเซ็นทรัลชิดลมคือหนึ่งในลายเซ็นสำคัญของที่นี่ ทุกฤดูกาลและทุกเทศกาลได้รับการตีความใหม่ผ่านงานดีไซน์ร่วมสมัยที่ร่วมสร้างสรรค์กับศิลปินไทยและต่างประเทศ ทำให้ทุกครั้งที่มาเยือน ผู้คนจะได้สัมผัสความ “ใหม่” ที่เคลื่อนไหวไปพร้อมจังหวะของเมืองเสมอ
ผลงานล่าสุดคือการตกแต่งธีมคริสต์มาส ซึ่งกลายเป็นทอล์กออฟเดอะทาวน์ ด้วยต้นคริสต์มาสสีทองอร่ามสูง 3 ชั้น และรถไฟกลางห้างสุดอลังการ ถ่ายทอดบรรยากาศเทศกาลระดับโลก ทั้งหรูหรา อบอุ่น และร่วมสมัย ความงดงามนี้ยังต่อเนื่องใน Christmas Market ที่ยกระดับประสบการณ์ “Christmas Shop” ในแบบฉบับเซ็นทรัลชิดลม นำเสนอของตกแต่ง ของขวัญ และไอเทมปาร์ตี้ที่คัดสรรอย่างประณีต ณ แผนกบ้าน ชั้น 4—แหล่งรวมแรงบันดาลใจสำหรับทุกการเฉลิมฉลองปลายปี ทั้งหมดนี้ทำให้ห้างเซ็นทรัลชิดลมไม่ใช่เพียงสถานที่ช้อปปิ้ง แต่คือ ประสบการณ์ทางศิลปะและไลฟ์สไตล์ที่หมุนเปลี่ยนไปตามฤดูกาลอย่างมีรสนิยม หัวใจสำคัญที่สะท้อนความเป็น Luxury Flagship อย่างแท้จริง
5. Signature Events ที่ทุกคนรอคอย ประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟตลอดปี
ห้างเซ็นทรัลชิดลมยังเป็น จุดหมายสำคัญของ Signature Events ที่ทุกคนตั้งตารอจนกลายเป็นภาพจำของ Chidlom Citizen— ตั้งแต่งานลักชัวรีระดับแฟลกชิปงานฉลองอันยิ่งใหญ่ ไปจนถึงกิจกรรมระดับประเทศที่รวมเหล่าดารา–เซเลบริตี้ และผู้คนจากทั่วประเทศ ไฮไลต์สำคัญ อาทิ CENTRAL CHIDLOM LUXE NIGHT OUT ปาร์ตี้ลักชัวรีฉลองอาณาจักร Luxe Galerie, CENTRAL 78TH ANNIVERSARY 2025 – THE ART OF FLOWERS เทศกาลดอกไม้ระดับโลกที่เนรมิตทั้งห้างเป็น Art-Inspired Shopping Experience พร้อมสร้างไวรัลด้วยการขึ้นจอ Times Square นิวยอร์ก, CENTRAL BEAUTY AWARDS 2025 เวทีประกาศรางวัลบิวตี้ไอเทมแห่งปี พร้อมแบรนด์บิวตี้ชั้นนำร่วมฉลองในค่ำคืนสุดเอ็กซ์คลูซีฟ, WICKED: FOR GOOD EXPERIENCE ประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ ครั้งแรกและครั้งเดียวในประเทศไทย นำเสนอเรื่องราวมหัศจรรย์ของ “เอลฟาบา” และ “กลินดา” ผ่าน 7 ห้องอิมเมอร์ซีฟสุดตระการตา พร้อมบรรยากาศ Façade ด้านนอกที่เรืองแสงตามธีม WICKED และล่าสุด FINAL PIT ON STAGE AT CENTRAL CHIDLOM PRESENTED BY THONBURI PHANICH ร่วมกับ อองตวน ปินโต สร้างโมเมนต์ประวัติศาสตร์ให้คอมมูนิตี้คนรักมอเตอร์สปอร์ตในประเทศไทย เนรมิตพื้นที่โซนอีเว้นต์ ฮอลล์ ชั้น 2 จัดงานดูการแข่งขัน F1 รอบชิงชนะเลิศ พร้อมกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟจากพันธมิตรแบรนด์ลักชัวรี ไลฟ์สไตล์ชั้นนำ อาทิ Chivas, TAG Heuer, Red Bull, Fanatec, Tempered โดยมีผู้เข้าร่วมงานจากหลากหลายวงการ ทั้งนักกีฬา คนดัง อินฟลูเอนเซอร์ ผู้บริหารระดับสูง และกลุ่มเจ้าของรถซูเปอร์คาร์ เป็นต้น ห้างเซ็นทรัลชิดลมจึงไม่เพียงเป็นที่ช้อปปิ้ง แต่คือ แลนด์มาร์กของประสบการณ์อีเวนต์ระดับลักชัวรี ที่สร้างโมเมนต์พิเศษให้ผู้คนตลอดทั้งปี
และในวันที่ 12–14 ธ.ค. 68 ที่ผ่านมา ห้างเซ็นทรัลชิดลม ผนึกกำลังพันธมิตรบัตรเครดิต ได้แก่ Mastercard, Central The1 Credit Card, CardX และ UOB รวมถึงพันธมิตรแบรนด์ อาทิ Samsung Galaxy, Longines, Shokz, Dior Beauty, Clarins, Rip Curl, Aimer, Peaches Active, Marc Jacobs, Le’Sasha, Shiseido Group, Sulwhasoo & Hera, G2000, Omazz, Estee Lauder, Bobbi Brown, Seiko, Sunglass Hut, Meyer/Prestige, Lancome, Kiehl's, WACAY, The Edition, Casio และ Panpuri สร้างอีกหนึ่งปรากฏการณ์แห่งปี กับโมเมนต์หลังการทรานส์ฟอร์มครั้งสำคัญ ‘Central Chidlom Every Moment With You’ นำเสนอประสบการณ์ สุดเอ็กซ์คลูซีฟผ่านกิจกรรมสุดฟินและข้อเสนอพิเศษที่คัดสรรมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะ เพื่อมอบเป็นโมเมนต์ความสุขแห่งปี และยืนยันบทบาทของห้างเซ็นทรัลชิดลมในฐานะ Luxury Flagship ภายใต้เอกลักษณ์ ‘The Store of Bangkok’ ที่สร้างแรงบันดาลใจและความประทับใจในทุกการมาเยือน ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีเป็นอย่างมาก
ผลลัพธ์ที่สะท้อนความสำเร็จของการทรานส์ฟอร์มในปี 2025
ตัวเลขผลลัพธ์อัปเดตล่าสุด ณ สิ้นเดือน พ.ย. 68 ตอกย้ำว่า การทรานส์ฟอร์มของห้างเซ็นทรัลชิดลมไม่ได้เป็นเพียงการเปลี่ยนโฉม แต่คือการยกระดับประสบการณ์และศักยภาพทางธุรกิจอย่างแท้จริง โดยสะท้อนผ่านผลลัพธ์สำคัญดังนี้...
• ปริมาณผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้น 10% สะท้อนความนิยมที่เติบโตอย่างมั่นคงหลังการทรานส์ฟอร์ม
• ยอดขายรวมเติบโต 25% การเติบโตแบบก้าวกระโดดที่ชี้ให้เห็นถึงคุณภาพประสบการณ์และการคัดสรรแบรนด์ที่ตอบโจทย์
• มูลค่าการซื้อเฉลี่ยต่อบิล (ATV) เพิ่มขึ้น 20% บ่งบอกพฤติกรรมการใช้จ่ายที่พรีเมียมขึ้นและความไว้วางใจในสินค้า–บริการ
• กลุ่มลูกค้ารุ่นใหม่เพิ่มขึ้น 16% ตอกย้ำความสำเร็จในการดึงดูดเจเนอเรชันใหม่ที่ให้คุณค่ากับประสบการณ์
• กลุ่มลูกค้า Cenfinity มียอดใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 30% สะท้อนการตอบรับอย่างแข็งแกร่งจากกลุ่มกำลังซื้อสูง
• ยอดขายจากนักท่องเที่ยวคิดเป็น 20% ของยอดขายทั้งหมด ชี้ชัดบทบาทของห้างเซ็นทรัลชิดลมในฐานะจุดหมาย การช้อปปิ้งระดับโลก
• มีแบรนด์ใหม่เปิดตัวมากกว่า 20 แบรนด์ในปีนี้ เสริมความหลากหลายและประสบการณ์ใหม่ในทุกการมาเยือน
• จำนวนร้านอาหารเพิ่มขึ้น 8 ร้าน รวมเป็น 40 ร้าน เดินหน้าสู่การเป็นเดสติเนชันด้านอาหารสำหรับ Foodies ระดับพรีเมียม
ทั้งหมดนี้พิสูจน์ให้เห็นว่า ‘ห้างเซ็นทรัลชิดลม’ ไม่ได้หยุดที่ความเป็นผู้นำลักชัวรีรีเทล แต่คือผู้สร้างประสบการณ์ที่ขับเคลื่อนด้วยความเข้าใจผู้บริโภคยุคใหม่ ในฐานะ Luxury Flagship ภายใต้เอกลักษณ์ ‘The Store of Bangkok’ ที่มุ่งพัฒนา Customer Experience ระดับสากลให้กับคนเมือง นักช้อปเจเนอเรชันใหม่ และนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก พร้อมต่อยอดสู่ความยั่งยืนในทุกมิติต่อจากนี้