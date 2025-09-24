ห้างเซ็นทรัล ส่งมิดไนท์เซลลุย ลบภาพจำ “เซล” สู่ผู้นำเทรนด์

ผู้จัดการรายวัน 360 - ห้างเซ็นทรัล เขย่าวงการค้าปลีกไทยส่งท้ายไตรมาส 3 ด้วยปรากฏการณ์งานเซลระดับตำนาน กับ “Central Midnight Sale” (เซ็นทรัล มิดไนต์เซล) ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Own it First - ช้อปของใหม่ ได้ใช้เป็นคนแรก” ประกาศพลิกภาพจำของคำว่า “เซล” ให้กลายเป็นเวทีสำหรับ “ผู้นำเทรนด์” ตลอด 13 วันเต็มวันที่ 24 ก.ย.68 – 6 ต.ค.68 มั่นใจ ดึงทราฟฟิคสร้างยอดขายเติบโตได้ ด้วยจุดแข็งทั้ง “Unmissable Sale” ดีลเด็ดที่คุณพลาดไม่ได้ และ “Limited Time Offers” ข้อเสนอสุดคุ้มที่คุณต้องได้เป็นคนแรก
นางสาว รวิศรา จิราธิวัฒน์ ประธานบริหารฝ่ายการตลาด กลุ่มห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ในเครือเซ็นทรัล รีเทล เผยว่า “เบื้องหลังความสำเร็จของเซ็นทรัลมิดไนต์เซล คือ ‘ความเข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึ้ง’ เราทำการตลาดแบบ Customer Persona-Driven กับลูกค้าทั่วประเทศ (การวางแผนและกลยุทธ์การตลาด ที่มุ่งเน้นการเข้าใจกลุ่มลูกค้าเป้าหมายอย่างลึกซึ้ง) เพราะเข้าใจดีถึงสไตล์ลูกค้าที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็น กลุ่มครอบครัวที่ใช้จ่ายอย่างมีเหตุผลใช้จ่ายกับสินค้าหลากหลายหมวดหมู่ หรือ กลุ่มวัยทำงาน คนรุ่นใหม่ เจน Y-Z ที่ใส่ใจสุขภาพ และชอบอัปเดตเทรนด์ใหม่ๆ ก่อนใคร
สิ่งที่ทุกกลุ่มชอบเหมือนกัน คือ การออกแบบประสบการณ์ช้อปที่ “ใช่” ในแบบของตัวเอง โลกแห่งการช้อปปิ้งทุกวันนี้ไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยคำว่า “ราคาถูก” อีกต่อไป แต่ขับเคลื่อนด้วยคำว่า “ประสบการณ์” ลูกค้าไม่ได้ไล่ล่าแค่สินค้าลดราคา แต่เป็น “ของใหม่” และ “ประสบการณ์ใหม่”
นี่คือจุดเริ่มต้นของการพลิกเกมเซลครั้งใหญ่ของห้างเซ็นทรัลกับแคมเปญ ‘Central Midnight Sale - Own it First ช้อปของใหม่ ได้ใช้เป็นคนแรก’ วางกลยุทธ์การทำค้าปลีกใหม่สไตล์ห้างเซ็นทรัลที่ยึดหลัก ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ตอกย้ำการเป็นห้างสรรพสินค้าแห่งแรงบันดาลใจในทุกช่วงจังหวะของชีวิต ที่ไม่เพียงรวบรวมแบรนด์แฟชั่น บิวตี้ ไลฟ์สไตล์ใหม่ๆ จากทั่วโลก เป็น Shopping Destination ที่เข้าใจลูกค้าดีกว่าที่ลูกค้าเข้าใจตัวเอง หากไม่แน่ใจว่าอยากได้อะไรทุกคนสามารถมารับไอเดียแรงบันดาลใจใหม่ๆ ได้ที่ห้างเซ็นทรัล
สำหรับ “เซ็นทรัลมิดไนต์เซล” เป็นซิกเนเจอร์แคมเปญของห้างเซ็นทรัล ที่ได้รับการจัดเป็นแคมเปญระดับ ท็อปที่ได้รับการสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น แบรนด์ พันธมิตร บัตรเครดิต รวมถึงลูกค้า ที่มีเพิ่มเข้ามาทั้งลูกค้ากลุ่มใหม่ และฐานลูกค้า Loyalty เดิมที่ยังผูกพันธ์เหนียวแน่นซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้ากำลังซื้อสูงที่ทางห้างได้จัดรอบพิเศษ Pre-Midnight sale ให้ได้ช้อปก่อนใคร ทำให้งานเซ็นทรัลมิดไนต์เซลไม่ใช่แค่แคมเปญลดราคา แต่เป็นการออกแบบโมเดลการตลาดใหม่ ที่ปลดล็อก “ภาพจำของงานเซลทั่วไป” เพราะใส่ใจดีเทลทุกจุด ทั้ง กลยุทธ์ สินค้า โปรโมชัน การสื่อสารกับลูกค้า รวมถึงความครีเอทีฟของแคมเปญครั้งนี้ ที่เป็น “Emotional Marketing” สร้างความรู้สึกร่วมด้านอารมณ์ ความรู้สึกดีที่ได้เป็นเจ้าของสินค้าใหม่ก่อนใคร
โดยถ่ายทอดผ่านหนังโฆษณาเล่าเรื่องสนุกๆ แนวหยิกแกมหยอกของคุณแม่สายช้อปที่ชอบส่งต่อไอเทมชิ้นโปรดของตัวเองให้ลูกจากรุ่นสู่รุ่น เพราะคิดว่าลูกก็น่าจะชอบเหมือนกัน จนในที่สุดลูกๆ แพ้เสียงในหัวจนทนไม่ไหว ขอไปช้อปไอเทมใหม่สุดอินเทรนด์ที่ตัวเองอยากได้ก่อนใคร และได้ใช้เป็น คนแรก
ในตลาดที่ทุกคนแข่งกันลดราคา ห้างเซ็นทรัลเลือกแข่งที่ “ใครได้ของใหม่ก่อน” นี่คือการสร้าง Early Adopters ให้ฝั่งลูกค้า เพราะในโลกแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ยุคนี้ การได้ของก่อนใครคือพื้นที่ทางสังคมที่ทรงพลังที่สุด ไม่ว่าจะเป็นคอลเลกชันแฟชั่นล่าสุดที่เพิ่งเผยโฉมบนรันเวย์ เมกอัพเฉดใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวระดับโลก หรือแกดเจ็ตรุ่นใหม่สุดลิมิเต็ด ซึ่งห้างเซ็นทรัลไม่รอช้ารีบ curated new arrivals มาให้ช้อปพร้อมดีลพิเศษทันที ในรูปแบบ Limited Time Offers และ Unmissable Sale เพื่อจูงใจให้รีบตัดสินใจก่อนของหมด
“นับว่า Central Midnight Sale ครั้งนี้ เปลี่ยนภาพจำให้ลูกค้าลบภาพเดิมๆ ของคำว่า “เซล” และเปลี่ยนความคิดใหม่ว่า “งานเซลที่ห้างเซ็นทรัล ขนสินค้าคอลเลกชันมาให้ลูกค้าได้ช้อปพร้อมส่วนลดพิเศษก่อนใคร สินค้าที่นำมาจัดรายการลดราคาเป็นคอลใหม่ไม่ได้ลดเฉพาะคอลเลกชันเดิม”
เตรียมช้อปเป็น "คนแรก" คว้าทั้งดีลแรงและไอเทมใหม่ก่อนใคร! กับโปรโมชันสุดเซอร์ไพรส์ ไม่ว่าจะเป็น
• สินค้าใหม่ลดสูงสุด 30% สินค้าเฉพาะรุ่น / เฉพาะแบรนด์ลดสูงสุด 70% ครบครัน ครอบคลุม ในทุกหมวดหมู่ ทั้งแบรนด์บิวตี้ อาทิ Lancome, Dior, Gucci, Estee Lauder แบรนด์แฟชั่น อาทิ Nike, Bao Bao, Levi’s, Wrangler, G2000 สินค้าเกี่ยวกับบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากแบรนด์ Dyson, Philips, Tefal, Omazz รวมถึง Exclusive Collection ที่นำมาให้คุณช้อปได้ก่อนใคร เช่น Mido, Samsonite, Mardi Mercredi, Samo Ondoh เป็นต้น
• รับสิทธิพิเศษรวมสูงสุด 50% ทั้งรับคูปองแทนเงินสด, ส่วนลดเพิ่มและเครดิตเงินคืนจากบัตรเครดิต (เมื่อช้อปตามเงื่อนไข)
• สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก The 1 (เดอะวัน) และ บัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ด
• รับคูปองแทนเงินสด 150 บาท เมื่อแลกคะแนน The 1 1,000 คะแนน ผ่านแอปพลิเคชั่นเดอะวัน (จำกัด 2 สิทธิ์ต่อท่าน / 10,000 สิทธิ์ตลอดรายการ)
• รับบัตรของขวัญเซ็นทรัล 1,500 บาท เมื่อจ่ายผ่านบัตรมาสเตอร์การ์ด ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิปที่ห้างเซ็นทรัลทุกสาขา (จำกัด 1 สิทธิ์ต่อท่าน / 250 สิทธิ์ตลอดรายการ)
รวมถึงมีกิจกรรมล่าไอเทมโปรดในตำนานของคุณแม่ที่ชวนสายโซเชียลเล่นเกม “Own It First Challenge บน Central TikTok” ที่ทั้งเพลิน ทั้งลุ้นไปกับหลากหลายสิทธิพิเศษ ที่ทางห้างฯ ตั้งใจทำขึ้นมาเพื่อ engage กับลูกค้าบนโซเชียลให้ได้ท้าทายตัวเองในแต่ละด่าน เรียกว่าผสานความสนุกของเกมเข้ากับการช้อปปิ้งได้อย่างลงตัว
พร้อมกันนี้ ห้างเซ็นทรัล ยังร่วมกับ LINE GIFT สร้างประสบการณ์แห่ง “การให้” ด้วยแคมเปญพิเศษที่รวมความพรีเมียมจากห้าง Central เข้ากับความสะดวกสบายของ Line Gift ชวนมอบของขวัญเพื่อคนที่คุณรัก เพียงเปิดแอป Line เข้าไปที่ Line Gift เลือกหมวด “Central Department Store” พร้อมสั่งซื้อสินค้าที่ต้องการได้ง่ายๆ เพียงปลายนิ้ว พิเศษ! ทุกๆ ออเดอร์รับ Line Gift Exclusive Envelope Card ลาย Sally สุดลิมิเต็ด พร้อมรับ Central Gift Voucher มูลค่า 100 บาท (ช้อปครบ 3,000 บาทขึ้นไป) สำหรับ 10 รายการแรก รับเพิ่มของขวัญสุดเซอร์ไพรส์ Chako Lab, Baobao 316 Stainless Thermos Cup With Spoon มูลค่า 959 บาท ทันที ตั้งแต่วันนี้ – 30 ก.ย.68
พบกับแคมเปญ “Central Midnight Sale : Own it First ช้อปของใหม่ ได้ใช้เป็นคนแรก” วันที่ 24 ก.ย. 68 – 6 ต.ค. 68 ที่ห้างเซ็นทรัลทุกสาขา และช้อปต่อเนื่องได้หลากหลายช่องทางการช้อปปิ้งสุดสะดวกของห้างเซ็นทรัล ทั้ง Central App ช้อปบนเว็บไซต์ www.central.co.th, ช้อปผ่านช่องทาง Central Chat & Shop, Call & Shop 1425 หรือช้อปผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์และอินบ็อกซ์ของห้างเซ็นทรัล