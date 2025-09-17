ห้างโรบินสัน ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ปลุกดวงนักช้อป! รีเทิร์นแคมเปญซิกเนเจอร์สุดคุ้มแห่งปี ‘ROBINSON SALESATION #2’ ชวนครอบครัวสายช้อปลุ้นสนุกกับกิจกรรม “หมุนงวดนี้ มีรางวัล” แจกคูปองส่วนลดและบัตรของขวัญทุกเสาร์กว่า 9,000 รางวัล! พร้อม “สัญลักษณ์คุ้มค่าที่โรบินสันการันตี” แบบจัดเต็ม !
o ห้างโรบินสัน ในเครือเซ็นทรัล รีเทล เดสติเนชันที่สร้างความสุขในทุก ๆ วันของชีวิต เดินหน้าตอกย้ำภาพจำ “ตัวจริงเรื่องความคุ้มค่า” รีเทิร์นแคมเปญซิกเนเจอร์แห่งปีที่ครอบครัวสายช้อปทั่วประเทศรอคอย “ROBINSON SALESATION #2” (โรบินสัน เซลเซชัน ครั้งที่ 2)” ตั้งแต่วันที่ 10 ก.ย. 68 – 24 ก.ย. 68 ที่ห้างโรบินสันทุกสาขา (ยกเว้นสาขาจังซีลอน) และทุกช่องทางการช้อปปิ้งสุดสะดวกของห้างฯ
o สร้างประสบการณ์ช้อปคุ้มค่าแบบสนุก ๆ กับกิจกรรม ‘หมุนงวดนี้ มีรางวัล’ ลุ้นรับคูปองส่วนลดหรือบัตรของขวัญในวันเสาร์ที่ 13 ก.ย. 68 และ 20 ก.ย. 68 รวมกว่า 9,000 รางวัล! (กติกาเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด) สุดยอดนักช้อป วันที่ 12 ก.ย. 68 – 14 ก.ย. 68 รับเพิ่มบัตรของขวัญ 5,000 บาท เมื่อช้อป 80,000 บาท ขึ้นไป รวมทั้งสมาชิกเดอะวัน รับคูปองส่วนลดและเครดิตเงินคืนจากบัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน รวมสูงสุด 6,500 บาท เมื่อช้อปตามเงื่อนไขที่กำหนด และสุดยอดนักช้อป Jubilee Diamond 12 ท่านแรก รับสิทธิ์ร่วมทริป The Elite Escape Shanghai Edition 4 วัน 3 คืน รางวัลละ 2 ที่นั่ง รวมมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท
o แลก ลุ้น ล้าน ครั้งที่ 3 แจกรางวัลใหญ่รวม 10 รางวัล มูลค่ารวมกว่า 1 ล้านบาท! เพียงใช้คะแนนเดอะวัน แลกรับสิทธิ์ลุ้นรางวัลตามเงื่อนไขที่กำหนด ยิ่งแลกมาก ยิ่งมีสิทธิ์มาก ร่วมกิจกรรมได้ที่จุดแคชเชียร์ที่ห้างโรบินสันทุกสาขา (ยกเว้นสาขาจังซีลอน)
o พร้อมคุ้มค่าแบบไม่พักกับ “สัญลักษณ์คุ้มค่าที่โรบินสันการันตี” ไม่ว่าจะเป็น สินค้าที่มีที่นี่ที่เดียว, สินค้าใหม่, ซื้อมากลดมาก, ลดแรง, ซื้อ 1 แถม 1, หมดแล้วหมดเลย, สินค้าราคาเดียว
o คาดช่วยดันยอดขายโตกว่า 15% และทราฟฟิกเพิ่มขึ้นราว 20% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา
รีเทิร์นแคมเปญซิกเนเจอร์สุดคุ้มแห่งปี ‘ROBINSON SALESATION #2’ กับกิจกรรม ‘หมุนงวดนี้ มีรางวัล’’
นายอนันต์ ตันติปัญญาคุณ กรรมการผู้จัดการ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า “แคมเปญ ROBINSON SALESATION เป็นหนึ่งในซิกเนเจอร์แคมเปญของห้างโรบินสันที่ได้รับการตอบรับที่ดีและสร้างภาพจำในด้าน ‘ตัวจริงเรื่องความคุ้มค่า’ ที่แข็งแกร่งแก่ครอบครัวทั่วไทยมาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดกับการกลับมาอีกครั้งของ ‘ROBINSON SALESATION #2’ ที่ครั้งนี้เราได้ยกระดับประสบการณ์การช้อปปิ้งแก่ครอบครัวทั่วไทยที่ให้ทั้ง ‘ความคุ้มค่า’ และ ‘ความสนุก’ ที่มากขึ้น ในฐานะเดสติเนชันที่สร้างความสุขในทุก ๆ วันของชีวิตผ่านไฮไลต์กิจกรรมภายในห้างอย่าง ‘หมุนงวดนี้ มีรางวัล’ ที่ชวนมาเช็คอิน ติดแฮชแท็ก #เสาร์นี้มีรางวัลที่ โรบินสันกับการร่วมสนุกในเกมหมุนวงล้อลุ้นรับคูปองส่วนลดและบัตรของขวัญกว่า 9,000 รางวัล ทุกวันเสาร์ระหว่างวันที่ 10 ก.ย. 68 – 24 ก.ย. 68 และขยายความคุ้มแบบสนุก ๆ ในกิจกรรม ‘เจอปั๊บ รับโชค’ ไปยังร้านค้าในชุมชนและร้านอาหารชื่อดังของจังหวัดนั้นๆ ที่ร่วมรายการ เพื่อลุ้นรับคูปองส่วนลดมาช้อปต่อในห้างฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 68 – 24 ก.ย. 68 ที่ห้างโรบินสัน, ร้านค้า และร้านอาหารที่ร่วมรายการอีกด้วย รวมทั้งยังมีประสบการณ์ความคุ้มค่าในรูปแบบของ ‘ดีลโปรโมชันสุดพิเศษ’ อื่น ๆ อีกมากมาย และ “สัญลักษณ์คุ้มค่าที่โรบินสันการันตี” ไม่ว่าจะเป็น สินค้าที่มีที่นี่ที่เดียว, สินค้าใหม่, ซื้อมากลดมาก, ลดแรง, ซื้อ 1 แถม 1, หมดแล้วหมดเลย, สินค้าราคาเดียว ที่เข้ามาเสริมทัพและยกระดับความคุ้มค่าให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ซึ่งเรามั่นใจว่าจะตอบโจทย์อินไซด์ความต้องการของครอบครัวสายชอบความคุ้มค่าทั่วไทยได้ตรงใจและครอบคลุม โดยคาดว่าจะส่งผลให้ยอดขายของแคมเปญเติบโตขึ้นกว่า 15% และมียอดลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้นราว 20% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา”
ด้าน นายนพดล พลายระหาญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาด ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวเพิ่มเติมถึงแคมเปญ ‘ROBINSON SALESATION #2’ ว่า “องค์ประกอบสำคัญที่ทำให้แคมเปญในครั้งนี้ขึ้นแท่นเป็น ‘ตัวจริงเรื่องความคุ้มค่า’ คือ การได้รับความร่วมมือที่ดีทั้งจากพันธมิตรแบรนด์ชั้นนำในทุกกลุ่มสินค้า รวมทั้งพันธมิตรบัตรเครดิตอย่าง บัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน และบัตรเครดิตชั้นนำมากมายที่ผนึกกำลังมอบอภิสิทธิ์ความคุ้มค่าแบบจัดเต็ม ทั้งในรูปแบบเปอร์เซนต์ส่วนลด บัตรของขวัญ คูปองส่วนลดและเครดิตเงินคืน ที่การันตีได้เลยว่า ‘คุ้มค่ายิ่งขึ้นกว่าที่เคย’ สมการรอคอยของครอบครัวทั่วไทยอย่างแน่นอน โดย ‘ROBINSON SALESATION #2’ จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 10 ก.ย.68 – 24 ก.ย.68 ที่ห้างโรบินสันทุกสาขา (ยกเว้นสาขาจังซีลอน) และทุกช่องทางการช้อปปิ้งสุดสะดวกของห้างฯ ซึ่งมาพร้อมความคุ้มแบบสนุก ๆ ที่เป็นเอกลักษณ์ของห้างโรบินสัน ประกอบด้วย...”
o กิจกรรม ‘หมุนงวดนี้ มีรางวัล’: ร่วมสนุกกับเกมหมุนวงล้อลุ้นรับคูปองส่วนลดและบัตรของขวัญกว่า 9,000 รางวัล ในวันเสาร์ที่ 13 ก.ย. 68 และวันเสาร์ที่ 20 ก.ย. 68 วันละ 2 รอบ เวลา 13.00 น. และ 16.00 น. พร้อมร่วมสนุกกับกิจกรรม ‘เจอปั๊บ รับโชค’ ลุ้นรับคูปองส่วนลดสูงสุด 300 บาท ระหว่างวันที่ 1 ก.ย. 68 – 24 ก.ย. 68 เพียงเช็คอินร้านค้าในชุมชนและร้านอาหารชื่อดังของจังหวัดนั้นๆ ที่ร่วมรายการ พร้อมติด #เสาร์นี้มีรางวัลที่โรบินสัน ในจังหวัดเชียงราย, พิษณุโลก, อยุธยา, ชลบุรี, จันทบุรี, สุพรรณบุรี, อุบลราชธานี, บุรีรัมย์, ตรัง และสุราษฎร์ธานี (กติกาเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด)
o สุดยอดนักช้อป รับเพิ่มบัตรของขวัญ 5,000 บาท เมื่อช้อป 80,000 บาท ขึ้นไป ในวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ในวันที่ 12 ก.ย. 68 – 14 ก.ย. 68 (จำกัด 100 สิทธิ์ ตลอดรายการ)
o พิเศษ! สุดยอดนักช้อปของ Jubilee Diamond ช้อปสินค้าผ่านบัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน สะสมยอดช้อปขั้นต่ำ 400,000 บาทขึ้นไป สูงสุด 12 ท่านแรก รับสิทธิ์ร่วมทริป The Elite Escape Shanghai Edition 4 วัน 3 คืน รางวัลละ 2 ที่นั่ง รวมมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท ร่วมสะสมยอดช้อปได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 68 – 2 ต.ค. 68 เฉพาะที่ห้างโรบินสันทุกสาขา (ยกเว้นสาขาจังซีลอน)
o สมาชิกบัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน รับคูปองส่วนลดและเครดิตเงินคืนสูงสุด 6,500 บาท เมื่อช้อปตามเงื่อนไขที่กำหนด
o พร้อมรับสิทธิประโยชน์จากบัตรเครดิตชั้นนำที่ร่วมรายการ
เสริมทัพความคุ้มค่าอย่างต่อเนื่องกับ “สัญลักษณ์คุ้มค่าที่โรบินสันการันตี ของจริง คุ้มจริง ไม่ผิดหวัง!
ห้างโรบินสัน เดินหน้าให้ครอบครัวทั่วไทยได้ ‘คุ้มครบทุกการช้อป’ อย่างต่อเนื่อง กับ‘สัญลักษณ์คุ้มค่าที่โรบินสันการันตี’ ใน 3 หมวดหลัก ที่ครอบครัวสายช้อปต้องไม่พลาด! เพราะสัญลักษณ์ไหนก็ใช่ ดีลไหนก็คุ้ม! ที่ห้างโรบินสันทุกสาขาทั่วไทย ไม่ว่าจะเป็น...
o New & Exclusive – ไอเทมสำหรับสาย FOMO ที่ไม่อยากตกเทรนด์!
กับสัญลักษณ์ชวนช้อป
1. ป้ายสินค้าใหม่ล่าสุด
2. ป้ายสินค้าที่นี่ที่เดียว ที่มีจำหน่ายเฉพาะที่ห้างโรบินสันเท่านั้น
o Special Deals & Bundle Offers - ดีลพิเศษและข้อเสนอสุดคุ้ม รีบคว้าก่อนหมด!
กับสัญลักษณ์ความคุ้มที่ไม่ควรพลาด
1. ซื้อมาก-ลดมาก (Buy More Save More)
2. คุ้มยิ่งกว่า! ซื้อ 1 แถม 1 (Buy 1 Get 1 Free)
3. คุ้มยิ่งกว่า! ซื้อ 2 แถม 1 (Buy 2 Get 1 Free)
4. หมดแล้วหมดเลย (Shock Price)
5. สินค้าราคาเดียว (One Price)
o Hot Deals – ลดแรงเกินห้ามใจ!
กับสัญลักษณ์ความคุ้มขั้นสุด
1. ลดราคา 30%
2. ลดแรง 50%
3. ลดแรง 70%
ร่วมสัมผัสประสบการณ์ ‘ความคุ้มค่า’ กับการกลับมาอีกครั้งของแคมเปญซิกเนเจอร์แห่งปี ‘ROBINSON SALESATION #2’ ตั้งแต่วันที่ 10 ก.ย. 68 – 24 ก.ย. 68 ที่ห้างโรบินสันทุกสาขา (ยกเว้นสาขาจังซีลอน) พร้อมความคุ้มค่าแบบไม่พักกับ “สัญลักษณ์คุ้มค่าที่โรบินสันการันตี” ที่ห้างโรบินสันทุกสาขา และทุกช่องทางการช้อปปิ้งสุดสะดวกของห้างฯ ไม่ว่าจะเป็น Robinson Chat & Shop, Robinson Personal Shopper on Demand ผู้ช่วยช้อปส่วนตัวที่พร้อมดูแลทุกความต้องการ, Central App และเว็บไซต์ www.central.co.th ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึง Facebook Page Robinson Department Store
เกี่ยวกับเซ็นทรัล รีเทล
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “เซ็นทรัล รีเทล”) เป็นผู้นำธุรกิจค้าปลีก รวมทั้งธุรกิจค้าส่ง สินค้าหลากหลายประเภท ผ่านรูปแบบและช่องทางที่หลากหลาย (Multi-Format Multi-Category Omnichannel Retail และ Wholesale Platform) ในประเทศไทย ประเทศอิตาลี และประเทศเวียดนาม บริษัทฯ มีเครือข่ายร้านค้าภายใต้แบรนด์ค้าปลีกและค้าส่งทั้งหมด 3,822 ร้านค้า (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568) อาทิ ห้างสรรพสินค้า ร้านขายสินค้าเฉพาะทาง ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหาร ซูเปอร์มาร์เก็ต ไฮเปอร์มาร์เก็ต พลาซ่า และการจำหน่ายสินค้าออนไลน์บนแพลตฟอร์ม Omnichannel โดยธุรกิจของเซ็นทรัล รีเทล ครอบคลุมทั้งหมด 4 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ (1) กลุ่มฟู้ด มุ่งเน้นการจำหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค วัตถุดิบอาหาร รวมถึงสินค้าและบริการด้านสุขภาพคนและสัตว์เลี้ยง ภายใต้แบรนด์ค้าปลีกและค้าส่งต่าง ๆ เช่น ท็อปส์ ท็อปส์ ฟู้ดฮอลล์ ท็อปส์ เดลี่ ท็อปส์แคร์ และโก โฮลเซลล์ ในประเทศไทย ส่วนประเทศเวียดนาม ได้แก่ บิ๊กซี/ โก (GO!) ท็อปส์ มาร์เก็ต มินิ โก (go!) และ ลานชี มาร์ท (2) กลุ่มฮาร์ดไลน์ มุ่งเน้นการจำหน่ายสินค้าตกแต่งและปรับปรุงบ้าน สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องเขียนและอุปกรณ์สำนักงาน หนังสือ และ e-Book ภายใต้แบรนด์ค้าปลีกต่าง ๆ เช่น ไทวัสดุ ไทวัสดุ x บีเอ็นบี โฮม บีเอ็นบี โฮม เพาเวอร์บาย ออฟฟิศเมท บีทูเอส เมพ และเหงียนคิม (3) กลุ่มแฟชั่น มุ่งเน้นการจำหน่ายสินค้าเครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับภายใต้แบรนด์ค้าปลีกต่าง ๆ เช่น ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ห้างสรรพสินค้ารีนาเชนเต ซูเปอร์สปอร์ต และ เซ็นทรัล มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป และ (4) กลุ่มพร็อพเพอร์ตี้ มุ่งเน้นการให้เช่าพื้นที่ สำหรับร้านค้าของกลุ่มบริษัทฯ และร้านค้าและบริการของบุคคลภายนอก เช่น โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ท็อปส์ พลาซ่า และ บิ๊กซี / GO! เวียดนาม โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 เซ็นทรัล รีเทล ดำเนินธุรกิจใน 3 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย ทั้งหมด 62 จังหวัด ประเทศเวียดนาม ทั้งหมด 26 จังหวัดและประเทศอิตาลี ในเมืองหลัก ๆ ทั่วประเทศ