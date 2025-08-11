ห้างโรบินสันจัดหนักรับวันแม่ อัดอีเวนต์เน้นโปรฯดันยอด12%

ผู้จัดการรายวัน360- ห้างโรบินสัน ต้อนรับเทศกาลวันแม่ปี’68 ด้วยแคมเปญใหญ่ ‘ROBINSON MOTHER’S DAY’ (โรบินสัน มาเธอร์ส เดย์) เดินหน้าตอกย้ำการเป็น Gift Destination ตัวจริง คัดสรร ‘สินค้าแบรนด์ดัง’ ที่มาพร้อม ‘ดีลโปรโมชันสุดคุ้มแบบมงลงตลอดแคมเปญ รวมทั้งฟินไปกับกิจกรรมเพียบ คาดยอดขายของแคมเปญโตขึ้นราว 12% และมีจำนวนผู้เข้ามาใช้บริการภายในห้างเพิ่มขึ้นถึง 10%
นางณัฐธีรา บุญศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า “เทศกาลวันแม่ถือเป็นหนึ่งไฮซีซันสำคัญของตลาดค้าปลีก เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่ครอบครัวมักมีความต้องการในการจับจ่ายสินค้าที่ค่อนข้างสูง เพื่อเป็นของขวัญแทนความรักและคำขอบคุณแด่คุณแม่ โดยกลุ่มสินค้าที่ได้รับความนิยมในช่วงเทศกาลดังกล่าว คือ สินค้าเครื่องสำอาง แฟชั่น ชุดชั้นใน และสินค้าบ้าน
ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาของการจัดแคมเปญใหญ่ต้อนรับเทศกาลวันแม่ปี’68 ในชื่อ ‘ROBINSON MOTHER’S DAY’ โดยเรามีการใช้กลยุทธ์ Emotional Marketing สร้างโมเม้นต์สุดอบอุ่นและประทับใจผ่านหลากหลายประสบการณ์ที่มากกว่าการ ช้อปปิ้งที่ครบทุกมิติทั้งในด้านสินค้า บริการ ดีลโปรโมชัน และกิจกรรมภายในห้าง รวมทั้งบนแพลตฟอร์มออมนิแชนแนล (Omni-channel) ที่สะดวกสบายในคอนเซ็ปต์ ‘คุณแม่แห่งปี รางวัลนี้ที่คู่ควร’ ทั้งนี้เพื่อฮีลใจคนไทยให้ผ่อนคลายจากสถานการณ์ในประเทศและเป็นรางวัลแก่คุณแม่ทั่วประเทศ โดยเรามีการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรทั้งสื่อออฟไลน์และออนไลน์ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ในทุกเจนเนอเรชัน เพื่อให้แคมเปญเป็นที่รู้จักและจดจำในวงกว้างมากที่สุด
“เรามั่นใจว่าจากความพร้อมทั้งหมดนี้จะทำให้ห้างโรบินสันเป็นหนึ่งในจุดหมายแห่งการช้อปปิ้งอันดับต้น ๆ ในเทศกาลวันแม่ของครอบครัวทั่วไทย และช่วยสร้างบรรยากาศการช้อปปิ้งให้กลับมาคึกคักอีกครั้งตลอดเดือนสิงหาคมนี้ โดยเราคาดว่ายอดขายของแคมเปญจะโตขึ้นราว 12% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา” นางณัฐธีรา กล่าว
นายอนันต์ ตันติปัญญาคุณ กรรมการผู้จัดการ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวเพิ่มเติมถึงความพิเศษของแคมเปญ ‘ROBINSON MOTHER’S DAY’ ว่า “ความแข็งแกร่งอย่างหนึ่งของห้างโรบินสันในการทำแต่ละแคมเปญ นั่นคือ การมีพันธมิตรทางธุรกิจที่ร่วมมอบประสบการณ์ที่มากกว่าการช้อปปิ้งที่ครบครันและตอบทุกโจทย์ความต้องการของครอบครัวลูกค้าห้างโรบินสัน อย่างในแคมเปญนี้เราได้รับความร่วมมือที่ดีจากแบรนด์สินค้าชั้นนำในการคัดสรร ‘สินค้า จากทุกกลุ่มสินค้า อาทิ แบรนด์ Estee Lauder, Lancome, Guess, Thames, Fitflop, Wacoal, Sabina, Haven, Central Home, Lotus ฯลฯ เพื่อเป็นกิฟท์เดสติเนชันที่สมบูรณ์แบบแก่ทุกครอบครัวในเทศกาลวันแม่ โดยมาพร้อม ‘ดีลโปรโมชัน’ ที่การันตีความคุ้มค่ามากมาย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์สำคัญของห้างโรบินสันจากพันธมิตรธุรกิจอย่างบัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน, PRIMA เป็นต้น
รวมทั้งห้างยังมีการสร้างสรรค์กิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อให้ทุกครอบครัวได้มาใช้เวลาที่ดีร่วมกัน อีกทั้งในทุกการช้อปของทุกครอบครัวตลอดแคมเปญยังสามารถส่งต่อความช่วยเหลือไปยังผู้ป่วยมะเร็งสตรีในจังหวัดนครราชสีมาได้อีกด้วย ซึ่งเราคาดว่าจากความพิเศษทั้งหมดจะทำให้เทศกาลวันแม่ปีนี้เป็นอีกปีที่น่าประทับใจและได้รับการตอบรับที่ดีจากครอบครัวทั่วไทย โดยเราคาดว่าจะมีจำนวนผู้เข้ามาใช้บริการภายในห้างเพิ่มขึ้นถึง 10 %
สำหรับดีลโปรโมชันสุดคุ้มต้อนรับวันแม่ในแคมเปญ ‘ROBINSON MOTHER’S DAY’ ที่ให้ช้อปดีลดีแบบมงลงได้ทุกวัน จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 4 ส.ค. 68 – 27 ส.ค. 68 ที่ห้างโรบินสันทุกสาขา (ยกเว้นจังซีลอน และพะเยา) และทุกช่องทางการช้อปปิ้งของห้างฯ ประกอบด้วย...
• สินค้าลดสูงสุด 30% เฉพาะรุ่น/แบรนด์ที่ร่วมรายการ
• สมาชิกบัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน รับคูปองส่วนลดและเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 7,000 บาท และรับ Gift Card มูลค่า 5,000 บาท (เฉพาะวันที่ 15 ส.ค. 68 – 17 ส.ค. 68) เมื่อช้อปครบตามเงื่อนไขที่กำหนด พิเศษ! เฉพาะลูกค้าพรีม่า รับคูปอง 500 บาท เมื่อช้อปครบ 50,000 บาทขึ้นไป (ไม่จำกัดสิทธิ์)
• สมาชิกเดอะวัน รับคะแนนเดอะวัน 8 เท่า เมื่อช้อปครบ 70,000 บาท ขึ้นไป (จำกัดสูงสุด 22,400 คะแนน) และพิเศษ! เฉพาะลูกค้าพรีม่า รับคะแนนเดอะวัน 12 เท่า เมื่อช้อปครบ 70,000 บาท ขึ้นไป (จำกัดสูงสุด 33,600 คะแนน) เฉพาะวันที่ 8 ส.ค. 68 – 12 ส.ค. 68 (จำกัดจำนวน 100 สิทธิ์ ตลอดรายการ)
• พร้อมชวนทำดี โดยทุกๆ การช้อป (เฉพาะแบรนด์ที่ร่วมรายการ) ห้างโรบินสันบริจาค 1% เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ สำหรับดูแลผู้ป่วยมะเร็งสตรีแก่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ผ่านมูลนิธิเตียง จิราธิวัฒน์ ตลอดแคมเปญฯ
นอกจากนี้ ห้างโรบินสัน ยังพร้อมมุ่งมั่นในการดูแลคุณแม่และคุณผู้หญิงทั่วประเทศอย่างเข้าใจและใส่ใจในทุกรายละเอียด โดยจับมือแบรนด์ชุดชั้นในชั้นนำ อาทิ Wacoal, Sabina, Triumph, Cherilon ฯลฯ มอบบริการ ‘BRA ADVISOR’ ที่ห้างโรบินสันทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เพื่อให้คุณแม่และคุณผู้หญิงได้มั่นใจขึ้นทุกวัน เปลี่ยนมุมมองการช้อปปิ้งชุดชั้นในให้กลายเป็นเรื่องง่ายมากยิ่งขึ้น โดยผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอรับบริการ BRA ADVISOR จากแบรนด์ชั้นนำได้ที่แผนกชุดชั้นในของห้างโรบินสัน ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย หรือ ลงทะเบียนจองขอรับบริการล่วงหน้าได้ผ่านทุกช่องทางการสื่อสารของห้าง ไม่ว่าจะเป็น Robinson Chat & Shop (LINE Official Account: @RobinsonOfficial), Personal Shopper ทุกสาขาใกล้บ้าน พร้อมพบกับโปรโมชันและสิทธิพิเศษมากมายต้อนรับเดือนแห่งวันแม่ที่แผนกชุดชั้นในกับ ‘ROBINSON LINGERIE SECRET 2025’ ตั้งแต่วันนี้ – 31 ส.ค. 68 ที่ห้างโรบินสันทุกสาขาทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็น...
• สินค้าชุดชั้นในคอลเลกชันใหม่ ลดสูงสุด 30% และรับส่วนลดสูงสุด 70% สำหรับสินค้าที่ร่วมรายการ
• รับส่วนลดเพิ่มเติมรวมสูงสุด 30% จากบัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน และบัตรเครดิตชั้นนำที่ร่วมรายการ
• รับของขวัญและสิทธิพิเศษจากแบรนด์ชั้นนำ อาทิ Wacoal, Sabina, Triumph, Cherilon, Calvin Klein และอื่น ๆ เมื่อช้อปตามเงื่อนไขที่กำหนด (โปรดตรวจสอบรายละเอียด ณ จุดขาย)
• พิเศษ! ร่วมสัมผัสประสบการณ์ใหม่ในการเฟ้นหาชุดชั้นในที่ใช่สำหรับทุกคนกับ Event Pop up ช้อปปิ้งสินค้าและร่วมกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟจากแบรนด์ชั้นนำที่ห้างโรบินสัน 5 สาขานำร่อง ได้แก่ ห้างโรบินสัน ชลบุรี, อุบลราชธานี, สุราษฎร์ธานี, รังสิต และเชียงราย ระหว่างวันที่ 8 ส.ค. 68 -10 ส.ค. 68
นอกจากนี้ ห้างโรบินสัน ยังจัดกิจกรรมภายในห้างมากมาย เพื่อชวนครอบครัวทั่วไทยมาจอยโมเม้นต์สุดอบอุ่นในเทศกาลวันแม่ปีนี้ ไม่ว่าจะเป็น...
• กิจกรรม ‘MOM’S PERFECT GIFTS คุณแม่แห่งปี รางวัลนี้ที่คู่ควร’: วันที่ 9 ส.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ที่ห้างโรบินสัน รังสิต
ห้างโรบินสัน ชวนดาราสุดฮอต ‘ดัง – ณัฎฐ์ฐชัย’ บุญประเสริฐ’ ที่งานนี้ควงแขนคุณแม่มาทำภารกิจชี้เป้าของขวัญวันแม่ ที่มาพร้อมดีลโปรโมชันแบบปัง ๆ พร้อมเซอร์ไพรส์สุดพิเศษที่จะมอบให้คุณแม่และเหล่าแฟนคลับได้ฟิน! รับเทศกาลวันแม่ หรือสามารถรับชมผ่านทาง Live บน Facebook Page / Youtube: Robinson Department Store
• กิจกรรม ‘LADIES WEEK’: ระหว่างวันที่ 6 – 12 ส.ค. 68 ที่ห้างโรบินสัน รังสิต
◦ รับสิทธิ์ลุ้นรางวัลพิเศษจากตู้คีบกาชาปอง เมื่อช้อปตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป / ใบเสร็จ ที่แผนก Beauty, Watch & Jewelry, Women Fashion และ Sport Fashion (จำกัด 200 สิทธิ์ ตลอดรายการ)
◦ ลุ้นอีกต่อ! รับสิทธิ์ลุ้นที่พักสุดหรู Sala Bang Pa-In จำนวน 3 วัน 2 คืน สำหรับ 2 ท่าน มูลค่ากว่า 10,000 บาท จำนวน 1 รางวัล เมื่อช้อปตั้งแต่ 4,000 บาทขึ้นไป / ใบเสร็จ ที่แผนก Beauty, Watch & Jewelry, Women Fashion และ Sport Fashion โดยจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่าน Facebook Page : Robinson Rangsit ในวันที่ 12 ส.ค. 2568 เวลา 18.00 น.
• กิจกรรม ‘MOTHER’S DAY MOMENTS’: ระหว่างวันที่ 9 – 12 ส.ค. 68 ที่ห้างโรบินสันที่ร่วมกิจกรรม (ตรวจสอบวัน เวลาและสาขาที่จัดกิจกรรมได้ที่ Facebook Page: Robinson Department Store, Personal Shopper และจุดบริการลูกค้าสัมพันธ์)
◦ Jasmine & Gift for Mom: เติมเต็มช่วงเวลาอันแสนอบอุ่นในเทศกาลวันแม่ ด้วยกลิ่นหอมของมะลิ ตอบแทนความรักจากใจเพื่อคุณแม่คนพิเศษ (เมื่อช้อปครบตามเงื่อนไขที่กำหนด)
◦ Pretty Boy / Girl Perfume: เมื่อผู้หญิงกับความหอมคือของคู่กัน พบกับ Pretty Boy / Pretty Girl ที่จะมาแนะนำกลิ่นหอมและเซอร์วิสความงามให้คุณแม่ ‘สวยแบบตัวแม่ตัวมัม’ ตลอดกาล ในเทศกาลวันแม่ปีนี้ที่แผนกเครื่องสำอาง (จำนวน 3 รอบ / วัน เวลา 12.00 น. / 14.00 น. / 17.00 น.)
◦ Mom & Kids Fashion Show: รันเวย์แม่ลูกที่จะควงคู่มาโชว์สเต็ปสายแฟ สร้างโมเมนต์อันอบอุ่นกับลุคสุดปังบนรันเวย์ –
◦ Let’s Mom Talk: เรื่องเล่าจากคุณแม่แห่งปีที่จะมาแชร์ประสบการณ์ในการเลี้ยงลูก และบทสนทนาที่เต็มไปด้วยความรัก ความอบอุ่น และความผูกพัน ที่จะทำให้คุณยิ้มได้ตลอดงาน
◦ My Mom Made: กิจกรรมเข้าครัวของคู่แม่-ลูก ที่ได้เวลามาอวดความอร่อย ทำเมนูโปรดของลูก ๆ ให้อิ่มทั้งท้อง อิ่มทั้งใจ
◦ Foot Massage: เติมพลังให้แม่ด้วยการนวดเท้าผ่อนคลาย มอบความสบายให้แม่แทนคำว่ารักในวันสุดพิเศษ
◦ Wall of Love: วันแม่ปีนี้ ชวนคุณลูกมาบอกความในใจที่อาจไม่เคยพูดให้คุณแม่ฟัง ผ่าน Wall of Love ที่เต็มไปด้วยคำว่ารักจากหัวใจลูก
มาร่วมจอยโมเม้นต์สุดอบอุ่นต้อนรับเทศกาลวันแม่ และช้อปดีลดี มงลงได้ทุกวันกับแคมเปญ ‘ROBINSON MOTHER’S DAY’ ตั้งแต่วันที่ 4 ส.ค. 68 – 27 ส.ค. 68 ที่ห้างโรบินสันทุกสาขา (ยกเว้นจังซีลอน และพะเยา) และทุกช่องทางการ ช้อปปิ้งของห้างฯ ไม่ว่าจะเป็น Robinson Chat & Shop, Robinson Personal Shopper on Demand โทร.1425 ผู้ช่วยช้อปส่วนตัวที่พร้อมดูแลทุกความต้องการ, Central App, เว็บไซต์ www.central.co.th ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึง Facebook Page: Robinson Department Store