สยาม ทาคาชิมายะ จัดงานฉลองเปิด "Beauty Garden" อลังการ เนรมิตสวนสวรรค์แห่งความงาม พร้อมเซอร์ไพรส์สุดพิเศษมากมาย

สยาม ทาคาชิมายะ ห้างสรรพสินค้าญี่ปุ่นขนานแท้แห่งเดียวในประเทศไทย ณ ไอคอนสยาม จัดงาน "Exclusive Party in Full Bloom" เฉลิมฉลองการเปิดตัว "Beauty Garden" โซนความงามคอนเซ็ปต์ใหม่ล่าสุด บนชั้น 1 อย่างเป็นทางการ อวดโฉมอาณาจักรบิวตี้และลองเจอเรย์แบรนด์ดังระดับโลกกว่า 40 แบรนด์ พร้อมมอบประสบการณ์สุดพิเศษเหนือระดับแก่เหล่าคนรักความงาม ท่ามกลางบรรยากาศสุดตระการตาที่เนรมิตพื้นที่ชั้น 1 ให้กลายเป็นสวนดอกไม้ในคอนเซ็ปต์ "Be Enchanted" ที่ได้แรงบันดาลใจจากปรากฏการณ์แสงเหนือ (Aurora) ผสานความงดงามของหมู่มวลดอกไม้นานาพันธุ์ สร้างสรรค์เป็นเส้นสายที่เคลื่อนไหวอย่างมีชีวิตชีวาภายในงานได้รับเกียรติจาก มร.อัตสึชิ โอะคูโมริ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยาม ทาคาชิมายะ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยผู้บริหารไอคอนสยาม และแขกผู้มีเกียรติมากมาย ที่มาร่วมสัมผัสอัตลักษณ์ใหม่แห่งความงามของ "Beauty Garden" บนพื้นที่กว่า 2,000 ตารางเมตร ได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถันโดยบริษัท Urban Architects ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของไอคอนสยาม ซึ่งเคยคว้ารางวัลระดับโลก World Retail Awards ในสาขา Best Store Design of the Year มาแล้ว โดยโซนใหม่นี้ได้รวบรวมเครื่องสำอาง น้ำหอม และชุดชั้นในสตรีจากแบรนด์ชั้นนำระดับโลกกว่า 40 แบรนด์ มาไว้ในที่เดียว พร้อมมอบประสบการณ์การช้อปปิ้งที่เหนือกว่าด้วยการออกแบบร้านค้าในรูปแบบ Shop In Shop ที่มาพร้อมห้องทรีตเมนต์ส่วนตัว ให้ลูกค้าสามารถรับบริการความงามได้อย่างครบวงจรโดยในงาน "Exclusive Party in Full Bloom" ได้มีการเปิดตัว Exclusive Japan Brands ใหม่ล่าสุด ที่พร้อมมอบสิทธิพิเศษมากมายแก่ผู้เข้าร่วมงาน ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์แปรงแต่งหน้าระดับตำนานจากญี่ปุ่น "HAKUHODO" ที่เปิดสาขาในประเทศไทยเป็นครั้งแรก รวมถึงการเปิดตัวช็อปคอนเซ็ปต์ใหม่ของ "TOM FORD" สาขาแรกในประเทศไทย ที่รวมผลิตภัณฑ์บิวตี้และ TOM FORD อายแวร์ไว้ด้วยกัน พร้อมพื้นที่ให้คำปรึกษาส่วนตัวจาก Tom Ford Specialist และ Runway Table Animation สุดล้ำ นอกจากนี้ยังมีแบรนด์ดังระดับโลกอื่นๆ อาทิ LA MER, JO MALONE, CHARLOTTE TILBURY, ESTEE LAUDER, L’OCCITANE, HOURGLASS, BALMAIN PARIS HAIR COUTURE, POLA, SISLEY และแบรนด์ชุดชั้นในสตรีชั้นนำอย่าง WACOAL ก็ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่พร้อมโปรโมชั่นพิเศษภายในงานเพื่อเติมเต็มความสุขในค่ำคืนแห่งการเฉลิมฉลอง แขกผู้มีเกียรติยังได้อิ่มเอมไปกับรสชาติอาหารญี่ปุ่นระดับพรีเมียม จากร้าน KAMUI HOKKAIDO DINING อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญของงานคือการได้รับชม เทคนิคการแต่งหน้าอย่างมืออาชีพ จาก คุณฟลุ๊ค – รพี ชูสุวรรณ เมคอัพอาร์ทิสต์ชื่อดังของประเทศไทย ที่มาสาธิตการแต่งหน้าเพื่อเผยความงามอย่างเป็นธรรมชาติ สร้างความประทับใจให้กับผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก พร้อมปิดท้ายค่ำคืนอันแสนพิเศษด้วยเสียงเพลงอันไพเราะจากนักร้องชื่อดังและ Commentator จากรายการ The Golden Song คุณกัน - นภัทร อินทร์ใจเอื้อ ที่มาขับกล่อมบทเพลงสุดซึ้ง สร้างบรรยากาศที่อบอุ่นและน่าประทับใจพิเศษ!! ฉลองเปิดโซนใหม่แบรนด์บิวตี้ชั้นนำมอบความสวยคุ้ม 5 ต่อกับแคมเปญ Beauty Garden Plus ต่อที่ 1 ฟรี! คูปอง 100 บาท สำหรับสมาชิกใหม่, ต่อที่ 2 สำหรับสมาชิก สยาม ทาคาชิมายะ รับส่วนลดสูงสุด 10% เฉพาะแบรนด์ที่ร่วมรายการ, ต่อที่ 3 รับฟรี! E-Coupon ผ่าน Line SIAM Takashimaya สูงสุด 12,0000 บาท (เมื่อช้อปตามเงื่อนไข), ต่อที่ 4 รับฟรี! บัตรกำนัล สูงสุด 3,800 บาท เมื่อช้อปผ่านบัตรเครดิตสยาม ทาคาชิมายะ และต่อที่ 5 สมาชิก ONESIAM รับฟรี! คูปองเงินสด สูงสุด 1,500 บาท จากไอคอนสยาม ตั้งแต่วันนี้ถึง 18 พฤษภาคม 2568"Beauty Garden" ณ สยาม ทาคาชิมายะ ชั้น 1 ไอคอนสยาม พร้อมแล้วที่จะเป็นจุดหมายปลายทางแห่งใหม่สำหรับผู้ที่หลงใหลในความงามอย่างแท้จริง พบกับผลิตภัณฑ์และบริการระดับโลก พร้อมสัมผัสประสบการณ์การช้อปปิ้งในบรรยากาศสวนสวรรค์ที่รอให้ทุกคนมา "Be Enchanted" อย่าพลาด! ติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวล่าสุดของ "Beauty Garden" ได้ที่ Facebook: SIAM Takashimaya