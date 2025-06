เซ็นทรัล รีเทล x มาสเตอร์การ์ด "Friday ต้องเปย์ด้วยมาสเตอร์การ์ด"

หากการช้อปปิ้งคือหนึ่งในช่วงเวลาที่ช่วยชาร์จพลังให้ชีวิต การเลือกช้อปอย่างชาญฉลาดในช่วงเวลาที่คุ้มที่สุดก็นับว่าเป็นศิลปะอย่างหนึ่ง โดยเฉพาะในยุคที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับทั้งคุณภาพและราคา เฉพาะเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้น เซ็นทรัล รีเทล ร่วมกับ มาสเตอร์การ์ด พันธมิตรด้านเทคโนโลยีการชำระเงินระดับโลก ชวนทุกคนมาเปลี่ยนวันศุกร์ธรรมดาให้เป็นวันศุกร์ที่เปี่ยมไปด้วยความคุ้มค่า ผ่านแคมเปญประจำปี “Friday ต้องเปย์ด้วยมาสเตอร์การ์ด” ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 เพื่อมอบประสบการณ์การใช้ชีวิตที่สะท้อนตัวตนของผู้บริโภคยุคใหม่มากที่สุด*** เปิดทริคช้อปแบบโปรซ้อนโปร เปลี่ยนวันศุกร์ให้เป็นวันช้อปสุดคุ้มที่ใครก็ต้องหลงรักช่วงเดือนมิถุนายนนี้ บรรดาห้างร้านในเครือเซ็นทรัล รีเทล ขนทัพแคมเปญแรง ๆ มารัว ๆ 3 ต่อสุดคุ้ม ด้วยต่อที่ 1 ส่วนลดจากแคมเปญ Summer Grand Sale, Midnight Sale, End of Season Sale และอีกเพียบ ที่มาพร้อมดีลลดกระหน่ำให้ช้อปกันแบบจุใจ พร้อมมอบความคุ้มค่าต่อที่ 2 สามารถใช้คะแนน The 1 แลกเป็นส่วนลดแทนเงินสดได้อีกเท่านั้นยังไม่พอ! ทวีความคุ้มค่าต่อที่ 3 ด้วยโปรโมชั่นพิเศษจากมาสเตอร์การ์ด ทุกวันศุกร์ตลอดทั้งเดือนนี้ รับคูปองส่วนลดดิจิทัลมูลค่าสูงถึง 350 บาท (จากปกติ 150 บาท) สำหรับใช้เป็นส่วนลดเมื่อช้อปครบ 2,500 บาทขึ้นไป เฉพาะหน้าร้านในเครือเซ็นทรัล รีเทล ที่ร่วมรายการกว่า 1,000 สาขาทั่วประเทศ อาทิ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล, ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน, ซูเปอร์สปอร์ต, เซ็นทรัล มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป, ท็อปส์ ฟู้ด ฮอลล์, ท็อปส์, ท็อปส์ เดลี่, ท็อปส์แคร์, มัทสึคิโยะ, โก โฮเซลล์, ไทวัสดุ, บีเอ็นบี โฮม, ออโต้วัน, โก! ว้าว, เพาเวอร์บาย, ออฟฟิศเมท, บีทูเอส, ท็อปส์ วีต้า และเพ็ทแอนด์มี เพียงกดรับสิทธิ์ทุกเช้าวันศุกร์ ผ่านแอปพลิเคชั่น The1โดยคูปองส่วนลดดิจิทัลสามารถใช้ On Top ร่วมกับโปรโมชั่นหน้าร้านอื่น ๆ ได้อีกด้วย! เรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาของนักช้อปทุกสายอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะสายแฟชั่น สายกิน สายแต่งบ้าน หรือสายแก็ดเจ็ตสุดล้ำ ก็สามารถเลือกดีลที่ใช่ พร้อมจ่ายด้วยบัตรมาสเตอร์การ์ดก็รับความคุ้มแบบจัดเต็มไม่มีกั๊กไปได้เลยชีวิตมีสไตล์ ในแบบที่ดีไซน์เองได้ตามใจ ชวนดูไอเดียสำหรับขาช้อปที่เดือนมิถุนายนนี้ไม่ได้มีแค่ส่วนลด แต่ยังเติมเต็มแรงบันดาลใจในแต่ละไลฟ์สไตล์จากสินค้าในเครือเซ็นทรัล รีเทล ไม่ว่าจะเป็น• เติมสีสันให้ลุคประจำวัน ด้วยแฟชั่นไอเท็มใหม่จากห้างเซ็นทรัลและโรบินสัน ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าคอลเลกชันฤดูร้อน กระเป๋าดีไซน์เฉียบ หรือแอคเซสเซอรีจากแบรนด์ชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ• ปรนนิบัติผิวด้วยความรัก กับไอเท็มบิวตี้จาก CMG ที่คัดมาเพื่อผิวกระจ่างใส สุขภาพดี เหมาะกับผู้หญิงและผู้ชายที่ใส่ใจตัวเอง จากแบรนด์เครื่องสำอางชั้นนำต่างๆ อาทิ JUNGSAEMMOOL, KIKO Milano, CLARINS, THREE และอื่น ๆ อีกมากมาย ตลอดจนสกินแคร์สไตล์ญี่ปุ่นแบบไม่ต้องบินไปไหนไกลที่ มัทสึโมโตะ คิโยชิ ทุกสาขา• ใส่ใจสุขภาพคนในบ้าน ด้วยอาหารสดและขนมแสนอร่อยจากทั่วทุกมุมโลกที่ ท็อปส์ ฟู้ด ฮอลล์,ท็อปส์, ท็อปส์ เดลี่ หรือช้อปของใช้ในครัวเรือนจาก BNB Home ที่ตอบโจทย์ทั้งความสะดวกสบายและราคาที่เป็นมิตร• เสริมพลังด้วย Gadget ล้ำ ๆ จากเพาเวอร์บาย ที่ตอบสนองทั้งสายเกม สายทำงาน หรือสายฟังเพลงแบบมีสไตล์ อาทิ หูฟังไร้สายตัวฮิต สมาร์ทวอทช์ตัวท็อป หรืออุปกรณ์เสริมสำหรับสายเกมมิ่ง ตลอดจนอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ เลือกช้อปสินค้าได้แบบตรงใจ หรือจะมอบเป็นของขวัญให้กับคนพิเศษ ก็ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การใช้งานได้อย่างครอบคลุม• สายฟิตเนสต้องไม่พลาด อุปกรณ์ออกกำลังกายคุณภาพจากซูเปอร์สปอร์ต ที่ช่วยเติมไฟให้ทุกการเคลื่อนไหวเป็นเรื่องสนุก ไม่ว่าจะเป็นรองเท้ารุ่นใหม่ ชุดเทรนนิ่งใส่สบายระบายเหงื่อ หรืออุปกรณ์ช่วยออกกำลังกายติดบ้าน เช่น ดัมเบล เสื่อโยคะ ไปจนถึงแอคเซสซอรี่ กระเป๋า,ปลอกแขน, สายรัดข้อมือ หรือกระบอกน้ำ จากหลากหลายแบรนด์ชั้นนำเพราะความคุ้มแบบนี้ไม่จำเป็นต้องรอ ลิสต์ของที่อยากได้ให้พร้อม แล้วออกไปช้อปให้สุดทุกศุกร์กับดีลเด็ด “Friday ต้องเปย์ด้วยมาสเตอร์การ์ด” ที่ไม่ใช่แค่แคมเปญลดราคา แต่เป็นแรงบันดาลใจให้ทุกวันศุกร์สุขยิ่งขึ้น เติมเต็มทุกไลฟ์สไตล์แบบที่ดีไซน์เองได้ ช้อปได้ครบทั้งแฟชั่น บิวตี้ ของแต่งบ้าน ของกิน ของใช้ หรือแก็ดเจ็ตที่ใช่ โดยสามารถกดรับคูปองส่วนลดดิจิทัลได้ที่ The1 Application ทุกเช้าวันศุกร์ เฉพาะวันที่ 6, 13, 20 และ 27 มิถุนายน 2568 นี้เท่านั้น