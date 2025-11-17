ปิดฉากสุดปัง! ELLE FASHION WEEK 2025 มีน - เติร์ด - มอส – แบงค์ - มิ้นท์ ร่วมเดินรันเวย์สุดเดือด พร้อมยกทัพคนดังแน่นฟรอนต์โรว์

ELLE FASHION WEEK 2025 โดย บริษัท แมส ดิจิทัล จำกัด ผู้ถือครองลิขสิทธิ์ ELLE Thailand และ ELLE MEN Thailand สื่อแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ชั้นนำระดับโลกจากประเทศฝรั่งเศส ภายใต้คอนเซปต์ “LIFE - A Seed of Creativity, The Future of Fashion” เพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความคิดสร้างสรรค์ให้เติบโตสู่อนาคต สะท้อนภาพความเชื่อมั่นในพลังแห่งความหลากหลาย เสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ และการตีความนิยามอีกมิติของแฟชั่นซึ่งขับเคลื่อนด้วยชีวิตและจิตวิญญาณของผู้คน ณ ริเวอร์ พาร์ค ไอคอนสยาม วันที่ 16 พฤศจิกายน 2568 ภายใต้สนับสนุนจากพันธมิตรชั้นนำ อย่าง ICONSIAM, Bobbi Brown, Don Julio, Madame Fin, SLC Clinic & Hospital และ XPENG Thailand ปิดฉากอย่างสมบูรณ์แบบด้วยโชว์ที่เต็มไปด้วยพลัง ความคิดสร้างสรรค์ และแฟชั่นที่ทลายกรอบเดิม
ท่ามกลางเหล่าคนดังที่มาร่วมอัพเดตแฟชั่นอย่างใกล้ชิด อย่าง ชมพู่-อารยา เอ ฮาร์เก็ต, เบ็คกี้-รีเบคก้า แพทรีเซีย อาร์มสตรอง, พลอย-เฌอมาลย์ บุญยศักดิ์, แอน ทองประสม, มิว-ศุภศิษฏ์ จงชีวีวัฒน์, ไมค์-พิรัชต์ นิธิไพศาลกุล, เจเจ-กฤษณภูมิ พิบูลสงคราม, ต่อ-ธนภพ ลีรัตนขจร, โทมัส-ธีร์ทัศน์ จึงมณีรัตน์, ก้อง-ก้องภพ จิโรจน์มนตรี, ไปป์-มนธภูมิ สุมนวรางกูร, นิว-ชยภัค ตันประยูร, โยเกิร์ต-ณัฐฐชาช์ บุญประชม, กรีน-อัษฎาพร สิริวัฒน์ธนกุล, เจนเย่-เมธิกา จีรนรภัทร, แพรวา–ณิชาภัทร ฉัตรชัยพลรัตน์, ชาร์เลท-วาศิตา แฮเมเนา, โยชิ-รินรดา ธุระพันธ์, อิงโกะ-อินท์ปาลี โชติหิรัญธนนนท์, พิมมา-พิมพ์มาดา ใจสักเสริญ ฯลฯ กับโชว์พิเศษที่ทุกคนรอคอย ‘Boy Scouts’ ELLE MEN Presented by XPENG ตีความคอนเซปต์ ‘ลูกเสือ’ ในบริบทใหม่ สะท้อนภาพชายหนุ่มผู้รักการผจญภัย มีความคิดสร้างสรรค์ และใส่ใจในความยั่งยืน ผ่านการรวมพลังครั้งประวัติศาสตร์ของ 12 แบรนด์เสื้อผ้าบุรุษชั้นนำของไทย ได้แก่ MOO Bangkok, ISSUE Thailand, VVON SUGUNNASIL, Sretsis, ANURUQ, Dry Clean Only, INTIRA, 37°c Thirty-seven degrees, Good Mixer, House of UPA-IN, Atelier Pichita และ TAKARA WONG มาร่วมกันรังสรรค์กว่า 50 ลุค ถูกนำเสนออย่างสมบูรณ์แบบบนรันเวย์ โดยนักแสดงและนายแบบรุ่นใหม่ร่วมเดินแบบ อาทิ เติร์ด-ลภัส
งามเชวง, มอส–ภาณุวัฒน์ โสประดิษฐ, แบงค์–มณฑป เหมตาล, เจย์-กาญจน์โสภณ วิรุณนิติพนธ์, ชีส-ชยพล เขียวเอี่ยม, อเล็กซ์-อเล็กซานเดอร์ บัคแลนด์, แมดดอค-แมดดอค เดวีส์, ภีม-ธนัช ลิ้มปัญญากุล, จิมมี่-กานต์ กฤษณะพันธ์, โอม-ธนกฤต เจียมจรรยา ฯลฯ ซึ่งต่างถ่ายทอดเสน่ห์ของชายหนุ่มยุคใหม่อย่างเต็มพลัง ต่อด้วยโชว์
LA BOUTIQUE กับคอลเล็กชั่น The Architectural Body Atelier 2026 ที่สะท้อนมุมมองใหม่ของ “ร่างกายมนุษย์ในฐานะสถาปัตยกรรม” นำแรงบันดาลใจจาก ยุควิกตอเรียน ยุคแห่งความหรูหราที่แฟชั่นเล่นกับรูปร่างของร่างกายมนุษย์อย่างสุดขั้ว พร้อมนำเสนอแนวคิด ‘Sustainability through Craftsmanship’ แฟชั่นที่เน้นคุณค่างานฝีมือเหนือกาลเวลา และการใช้วัสดุ
รีไซเคิลรวมถึงการ Reuse จากอาร์ไคฟ์ของแบรนด์ บนรันเวย์ถูกถ่ายทอดโดย มิ้นท์–รัญชน์รวี เอื้อกูลวราวัตร และ
ฟลุ๊ค กะล่อน–ธรรณพ แสงโอสถ ปิดฉากรันเวย์อย่างสนุกสุดขีดกับ Hook’s by Prapakas ในคอลเล็กชั่น
HOOKKA HOOKKA THE RUBBER DOLLS ที่นำแรงบันดาลใจจากโลกของ Art Toy มาถ่ายทอดสู่รันเวย์ สะท้อนความฝันที่ต้องการสร้าง Art Toy ในแบบฉบับของตนเอง จนเกิดเป็นคาแรกเตอร์เฉพาะตัวที่โดดเด่น พร้อมเผยโฉมคาแรกเตอร์
ชิ้นแรกอย่าง PIKA POKA ที่จะเข้ามาเติมเต็มความสนุก สีสัน และพลังขับเคลื่อนอารมณ์บนรันเวย์ ซึ่งได้สร้างสรรค์บทสรุปอันน่าจดจำและทรงพลังให้กับรันเวย์แห่งปี ผ่านนักแสดงและนายแบบชื่อดังที่ร่วมเดินแบบ อาทิ มีน–นิชคุณ ขจรบริรักษ์, กระทิง–ขุนณรงค์ ประเทศรัตน์, แบงค์–มณฑป เหมตาล, มอส–ภาณุวัฒน์ โสประดิษฐ, บีบี–บียังคา ณฐมน โพลัค ฯลฯ โชว์นี้เต็มไปด้วยพลัง สีสัน และความสนุกสนาน ปิดฉาก ELLE FASHION WEEK 2025 อย่างอลังการ
