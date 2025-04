“ไมค์ พิรัชต์” เขย่าบัลลังก์! ประเดิมพระเอกหนังจีนครั้งแรก ใน “Nobody But You”

แฟนคลับเตรียมกรี๊ดสนั่น! “ไมค์-พิรัชต์ นิธิไพศาลกุล” หรือ “Mike Angelo” กลับมาทวงบัลลังก์ความฮอตในแดนมังกรอย่างร้อนแรง ล่าสุดสร้างเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่ด้วยการประเดิมบทบาทพระเอกเต็มตัวในภาพยนตร์จีนฟอร์มใหญ่เรื่อง “不能错过的只有你2” (Nobody But You) งานนี้ไม่ได้มาเล่นๆ เพราะประกบคู่กับนางเอกสาวมากความสามารถ “หลี่เหมิงเหมิง” ภายใต้การกำกับของ “เฉินเฉิน” ผู้กำกับมากฝีมือหลังจากปล่อยให้แฟนๆ คิดถึงกันอยู่นาน ปีนี้ “ไมค์” กลับมาพร้อมพายุงานที่จีนแบบจัดเต็ม ทั้งซีรีส์และภาพยนตร์ ตอกย้ำสถานะซุป'ตาร์อินเตอร์ที่ไม่เคยจางหาย โดยเฉพาะการก้าวขึ้นมาเป็นพระเอกเต็มตัวในภาพยนตร์จีนครั้งแรก ทำเอาเจ้าตัวถึงกับเก็บอาการตื่นเต้นไว้ไม่อยู่!“Nobody But You เป็นหนังจีนเรื่องแรกในชีวิตที่ผมได้รับบทพระเอกเต็มตัว ที่ผ่านมาอาจจะเคยเห็นผมในบทนำของซีรีส์มาบ้าง แต่สำหรับภาพยนตร์แล้ว นี่คือครั้งแรกจริงๆ ครับ แถมยังเป็นที่จีนด้วย ซึ่งรู้กันอยู่ว่าโอกาสแบบนี้สำหรับนักแสดงต่างชาติมันยากมากๆ ตอนที่ได้รับการติดต่อมาก็ดีใจมากๆ ก่อนเปิดกล้องก็ทำการบ้านค่อนข้างเยอะ มีเรียนภาษาจีนเพิ่มเติมเพราะเรื่องนี้ต้องใช้เสียงตัวเองสำเนียงเลยต้องต้องเป๊ะมากๆหลังปิดกล้องซีรีส์จีนเรื่อง Speed and Love ที่ยกกองไปถ่ายที่ประเทศไทย ผมก็บินกลับมาถ่ายหนังที่จีนต่อเลย เปิดกล้องวันแรกก็ตื่นเต้น ประหม่านิดหน่อย แต่พอเริ่มชินการถ่ายทำก็ราบรื่นดี ผู้กำกับบอกว่าชอบการแสดงของผม (ยิ้ม) ถามว่ายากไหม คือบทก็ไม่ยากเกินไปแต่ก็ไม่ถึงกับง่าย ผมรับบทเป็นคนเลวที่น่าสงสาร ตัวละครมีปมในอดีตกับสิ่งที่เคยเจ็บปวดมา แต่ค่อนข้างเป็นคนตรงไปตรงมา ไม่ได้มีความซับซ้อนในตัวเองมากนัก ซึ่งผมมีการปรับการแสดงให้เหมาะกับคาแร็กเตอร์ด้วยฝากถึงแฟนๆ ที่รอผลงานของผม ผมสัญญาเลยว่าจะเต็มที่ที่สุด จะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังแน่นอน ส่วนงานที่ประเทศไทยผู้จัดหรือใครสนใจ ก็ติดต่อมาได้เลยนะครับ ยินดีมากๆ ครับ คิดถึงแฟนๆ ทุกคนนะครับ ไว้พบกันนะครับ”เตรียมตัวให้พร้อม การกลับมาของ “ไมค์ พิรัชต์” ในบทบาท “พระเอกหนังจีนเต็มตัว” ครั้งแรกใน “Nobody But You” จะสร้างปรากฏการณ์ครั้งใหม่ในวงการบันเทิงจีนอย่างแน่นอน! แฟนๆ ห้ามพลาดทุกความเคลื่อนไหว!#ไมค์พิรัชต์ #MikeAngelo #NobodyButYou #不能错过的只有你2 #พระเอกหนังจีน #นางเอกดัง #หลี่เหมิงเหมิง