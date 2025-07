THAI CONTENT EXPO 2025 หรือ TCX มหกรรมคอนเทนต์ไทย ยิ่งใหญ่สุดครั้งแรกของประเทศเชื่อมทุกพลังคอนเทนต์ไทย สู่เวทีโลก

ครั้งแรกในประเทศไทย กับงาน THAI CONTENT EXPERIENCE 2025 (TCX) มหกรรมครั้งสำคัญที่จะพลิกโฉมคอนเทนต์ไทย สู่เวทีระดับสากล พร้อมเชื่อมโยงทุกมิติของอุตสาหกรรมคอนเทนต์ไทย ทั้งภาพยนตร์ ละคร-ซีรีส์ เกม สื่อดิจิทัล การแสดงสด นวัตกรรม เทคโนโลยีความบันเทิง Production ล้ำสมัย การแสดงสด ทีมงานมืออาชีพที่จะรวมพลัง ยกระดับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทยสู่เวทีโลก ผ่านการแลกเปลี่ยนความรู้-ประสบการณ์-เครือข่ายจากมืออาชีพระดับสากล ที่จะเปิดประตูใหม่แห่งการลงทุน ความร่วมมือ และการเติบโตของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทยอย่างที่โลกต้องจับตามอง เรียกได้ว่าเป็นงานมหกรรมที่คนรักคอนเทนต์ทุกคน ห้ามพลาด !!! สามารถเข้างานฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย งานมีตั้งแต่วันที่ 11-13 กรกฎาคม 2568 ฮอลล์ 5 ชั้น LG ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เวลา 11.00-19.00 น.THAI CONTENT EXPERIENCE 2025 (TCX) ไม่ใช่แค่งานโชว์ของ แต่คือ ศูนย์กลางแห่งโอกาส พื้นที่ที่เชื่อมโยงคนคอนเทนต์ทั้งวงการ เพื่อผลักดันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทยให้ปังบนเวทีโลก! โดยเปิดพื้นที่ให้ ผู้ผลิตคอนเทนต์, นักสร้างสรรค์, ผู้ประกอบการ, นักลงทุน และผู้บริโภค ได้พบปะ เชื่อมโยง ร่วมพัฒนา แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และนวัตกรรม เพื่อร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนในระดับสากล จัดโดย THACCA – Thailand Creative Culture Agency ร่วมกับ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์ด้านภาพยนตร์ ละคร ซีรีส์ สารคดี และแอนิเมชัน ภายใต้การสนับสนุนจาก กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมตื่นตาตื่นใจกับ SPLASH SOFT POWER FORUM 2025 ผู้เข้าร่วมงานร่วมเสริมทักษะและต่อยอดประสบการณ์ให้กับตัวเองได้ ตั้งแต่วันที่ 8-11 กรกฎาคม 2568 ที่ ฮอลล์ 1-4 ชั้น G ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ทุกคนจะได้พบกับเซสชันและสปีกเกอร์ของเวทีเสวนาพิเศษกับตัวท็อปหลากหลายวงการ รวมถึงระดับฮอลลีวูด อย่าง Nicholas Simon, Lawrence Osborne, Kong Rithdee ผ่านหัวข้อ Reframing Thailand "Shaping a Thai Film Industry That Captures the World’s Attention" สร้างอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยให้โลกจับตา ส่วนฝั่งไทยนำทีมโดย ไมค์ พิรัชต์ นิธิไพศาลกุล หัวข้อ Actors Without Borders : The Role of Performers in a World Where Stories Know No Boundaries "บทบาทนักแสดงในยุคที่เรื่องเล่าไม่มีพรมแดน" และฝั่งภาพยนตร์ ผู้กำกับ โปรดิวเซอร์ ครีเอเตอร์ระดับแถวหน้า แลกเปลี่ยนแนวคิด เทคนิค และโอกาสใหม่ทางธุรกิจ อาทิ หัวข้อ A Useful Ghost, A Useful Talk การเดินทาง 8 ปีของ “ผีใช้ได้ค่ะ” โดย อุ้ย-รัชฏ์ภูมิ บุญบัญชาโชค, บี๋ – คัทลียา เผ่าศรีเจริญ และหัวข้อ “ทะเยอทะยานสู่คอนเทนต์ในอนาคต” โดย มะเดี่ยว-ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล, กอล์ฟ-ปวีณ ภูริจิตปัญญา, พีพี-พัทน์ ภัทรนุธาพร ร่วมจุดประกายใหม่ๆ กับหัวข้อ “SERIES” ARTIST Dee Hup House กันเนอร์-ณัฐสกรรจ์ ไนซ์-บริพัฒน์, ARTIST MOJO MUSE MANAGEMENT บี-อภิสิทธิ์, เยียร์-โชติทัศน์ อิง-ธนัชชา การ์ตูน-กฤตยา มีน่ากิ-รัมณียา แบม-รินรดา ชาง-ภรภัทร ขมิ้น-อัญญาวรินทร์ ไนน์-สหรัฐ พร้อมด้วย ARTIST SOF STUDIOS ฮาร์ธ-ชินดนัย เดชะวลีกุล ท็อป-ปิยวัฒน์ พงศ์คณิตานนท์ และMONOLOGUE KIDS เจ้าคุณ-พันธ์ชนกชนม์-มาตา-มาตาลินน์ นีน่า ณัฐชา ดำเนินรายการโดย ครูกุ๊กไก่ รังสิมาภายในงานร่วมสัมผัสประสบการณ์สุดล้ำได้ที่โซน “โลกเสมือนจริง” กับคอนเทนต์ไทยในมิติที่ไม่เคยเห็นมาก่อน ที่จะพาเดินทะลุฉากหนังไทย และอินกับทุกอารมณ์ทั้งหลอน ซึ้ง ฮา ผ่านโซนจัดแสดงแบบอินเตอร์แอคทีฟสุดอลังการให้ผู้ร่วมงานได้มีประสบการณ์ในซีนต่างๆของคอนเทนต์ด้วยได้แก่ บ้านผี 3 สุดหลอน! ตำนานบ้านผีจากหนังดัง ถูกเนรมิตให้สัมผัสจริง, ผจญภัยล่องคลองพระโขนง พบกับตำนาน “แม่นาก” กับประสบการณ์แบบ 360 องศา, เดินผ่านเลนส์กล้องผีสิง เข้าสู่โลกของ Shutter หนังผีระดับตำนาน ที่จะพาทุกคนกลับไปเผชิญหน้ากับเงาหลอน หลังกล้อง, เอาตัวรอดจากผีชุดดำในธี่หยด! สวมวิญญาณ “พี่ยักษ์” ถือปืนลูกซอง ฝ่าดงข้าวโพดหลอน ในบ้านผี immersive เต็มรูปแบบ!ภายในงานยังมีโซน Visionary of Thai Cinema โรงหนังคลาสสิกที่เล่าเรื่อง “วิสัยทัศน์” ของผู้กำกับไทยผ่านภาพและเสียง, Cinematic Symphony – The Heartbeat of Thai Film ย้อนเวลาไปในฉากประทับใจจากหนังไทยในรูปแบบออเครสตร้า + เอฟเฟกต์ 4DX! และ Living Room Chronicle ห้องรับแขกจอแก้วแห่งชีวิต ไลฟ์โชว์สดสุดอบอุ่นที่จะพาคุณย้อนยุคผ่านละครไทย 5 ยุค 5 ครอบครัวพบกับตัวจริง เสียงจริง Monologue 4Eve VS 4Kings - มายด์-อาทิตยา อ๊ะอาย-กรณิศ โจริญ-คัมภีรพันธุ์แฮนน่า-โรสเซ็นบรูม จ๋าย-อิชณน์กร ท็อป-ทศพล เอม-ภูมิภัทร จี๋-สุทธิรักษ์, ARTIST AKERICH ลีออน- กฤตพรต ซาเล้ง-พิชญ์ธีร์ อะตอม-อัศษวัชร์ คูเปอร์-ภัทรพสิษฐ์, ARTIST BROADCAST THAI TELEVISION ปีเตอร์แพน-ทัศน์พล บอม-ธนวัฒน์ เอ็นเจ-ดั่งปั้น ไมเคิล, KANTANA KOL ภูมิ-นิติภูมิ มาร์ค-เมธาธวัช เอ๋ย-สุประวีณ์ เอม-ณัฐกฤตา, Siam Cyborgs : Designing Future Contents for Human Flourishing โดย พีพี-พัทน์ ภัทรนุธาพร Researcher, MIT Media Lab, 9NAA & WORK POINT พี-เอกภพ ป้าน-จิรโชติ พีจัง-กฤษณะ ปลาย-ฉัตริน, 4 DESTINY PROJECT MAKE A PICTURE PRODUCTION เซ้ง-วิชัย ปอนด์-กัมปนาท ฟลุ๊ค-นิธิกร ไลท์ -นฤสรณ์ ไรซ์-ณฐิฏ, MOJO MUSE MANAGEMENT บี-อภิสิทธิ์ เยียร์-โชติทัศน์ อิง-ธนัชชา การ์ตูน-กฤตยา มีน่ากิ-รัมณียา แบม-รินรดา ชาง-กรภัทร ขมิ้น-อัญญาวรินทร์ ไนน์-สหรัฐ, MOONLIGHT GLOW ดีม วุฒิภัทร บอล-ณพัฒน์ศักย์ สไปร์ท-พัฒน์พงษ์ แทน-พิชวัชร์ โฟกัส-ญาณินสินี โอ๊ต-สรวิชญ์, Orbit System Creation ใหม่-ปรางค์เนตร จูน-พัณณ์นิภา โอ๋-พีมชา พอตเตอร์-อิทธิกร มิริน-ภูวดล นิวนี่-สุดทิดา BeOnCloud ไบเบิ้ล-วิชญ์ภาส เจษ-เจษฎ์พิพัฒน์ จ๊อบ-ยศธร, SOF STUDIOS ฮาร์ธ-ชินดนัย ท็อป-ปิยวัฒน์ และเปิดเวทีเสวนา “ถอดรหัสเบื้องหลังงานสร้างภาพยนตร์” โดยแขกรับเชิญพิเศษ เอก เอื่ยมชื่น ,พวัสส์ สวัสดิ์ชัยเมธนอกจากนี้ ภายในงาน THAI CONTENT EXPERIENCE 2025 (TCX) ยังจะมีการแสดงและกิจกรรมอีกมากมาย การพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวคิดของคนในอุตสาหกรรม ที่รวบรวมคอนเทนต์ไทยในรูปแบบต่างๆ สามารถเข้าร่วมงานฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย อัพเดต AGENDA ของกิจกรรม กันได้ที่ https://www.facebook.com/share/1AiXy63kgy/#TCX #ThaiContentExperience #THACCA