‘ELLE Fashion Week 2025’ รันเวย์พลิกศก. ศิลปหัตถกรรมไทยส่งออกร่วม 5.2 หมื่นล.

ผู้จัดการรายวัน 360 - ‘ELLE’ ย้ำภาพสื่อแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ระดับโลก พร้อมเฉลิมฉลองครบรอบ 80 ปี ของ ELLE ประเทศฝรั่งเศส จัดงาน ‘ELLE Fashion Week 2025’ ระหว่างวันที่ 13-16 พฤศจิกายน 2568 ณ ริเวอร์ พาร์ค ไอคอนสยาม ผนึกกำลังร่วมกับ ‘ICONSIAM’ (ไอคอนสยาม) แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมด้วยพันธมิตรชั้นนำอย่าง Bobbi Brown (บ็อบบี้ บราวน์) แบรนด์เครื่องสำอางระดับโลกที่เชื่อมั่นเรื่องความสวยเรียบง่ายอย่างเป็นธรรมชาติ ให้คุณมั่นใจในแบบที่คุณเป็น, Don Julio (ดอนฮูลิโอ) ลักชัวรี่เตกีล่าอันดับหนึ่งของโลกสำหรับทุกการเฉลิมฉลอง, Madame Fin (มาดามฟิน) น้ำหอมสัญชาติไทยที่รังสรรค์กลิ่นหอมอันเป็นเอกลักษณ์ นึกถึงความหอม นึกถึงมาดามฟิน, SLC Clinic & Hospital สถานเสริมความงามอันดับหนึ่งของไทยที่ได้รับการยอมรับ ด้วยประสบการณ์ของทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมากกว่า 21 ปี และ XPENG Thailand (เอ็กซ์เผิง ประเทศไทย) ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะ ระดับพรีเมียม-ไฮเทค ร่วมรังสรรค์รันเวย์ให้สมบูรณ์แบบ พร้อมยกระดับผลงานของดีไซเนอร์ชั้นนำของไทยให้เปล่งประกายโดดเด่น เพื่อขับเคลื่อนและเป็นพลังสำคัญในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและการค้าให้กับประเทศ
โดยงานในปีนี้จัดขึ้นภายใต้คอนเซปต์ ‘LIFE - A Seed of Creativity, The Future of Fashion’ เปรียบเสมือนเมล็ดพันธุ์แห่งความคิดสร้างสรรค์ที่หยั่งราก งอกงาม และผลิบาน สู่แรงบันดาลใจของโลกแฟชั่น สะท้อนถึงวิสัยทัศน์ของ ELLE ที่ต้องการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมผลักดันคนรุ่นใหม่ให้มีพื้นที่รังสรรค์ผลงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
นายอาลี ซีอานี ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แมส ดิจิทัล จำกัด ผู้ถือครองลิขสิทธิ์ ELLE และ ELLE MEN Thailand กล่าวว่า “ในฐานะสื่อแฟชั่นชั้นนำผู้ทรงอิทธิพลระดับโลก การจัดงาน ‘ELLE Fashion Week 2025’ คือการขับเคลื่อนเชิงกลยุทธ์ผ่านศิลปะแห่งแฟชั่น โดยใช้แพลตฟอร์มของเราสร้างแรงกระเพื่อมเพื่อขับเคลื่อนพลังความคิดสร้างสรรค์ของดีไซเนอร์ไทยให้ปรากฏสู่สากล พร้อมสร้างมาตรฐานใหม่ให้อุตสาหกรรมแฟชั่นไทยทัดเทียมเวทีโลก
ความพิเศษของ ELLE Fashion Week ครั้งที่ 27 ในปีนี้ มาพร้อมกับวาระที่ ELLE Global มีอายุครบ 80 ปี จึงเลือกไอคอนสยาม แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา และล่าสุดได้รับการย่องยกเป็น 1 ใน 3 สุดยอดโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้าปลีกที่ทรงอิทธิพลที่สุดในรอบ 30 ปี จากเวทีระดับโลก MAPIC Awards 2025 มีศักยภาพที่โดดเด่นในการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรม และการค้าปลีกที่ได้รับการยอมรับในเวทีโลกเป็นสถานทีจัดงานครั้งนี้ ซึ่งคาดว่าความสำเร็จของการจัดงานจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้ประเทศไทยเป็นมากกว่าศูนย์กลางแฟชั่น แต่เป็นผู้กำหนดเทรนด์ที่น่าจับตาที่สุดในเอเชีย และเป็นกลไกสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการค้าแฟชั่นให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเข้ามาที่ไอคอนสยาม พร้อมเข้าร่วมงาน ELLE Fashion Week ครั้งนี้ ประมาณ 130,000 – 150,000 คนต่อวัน”
นายสุพจน์ ชัยวัฒน์ศิริกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด กล่าวถึงการกลับมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญ "ในฐานะพาร์ทเนอร์หลักของ ELLE Fashion Week ต่อเนื่องเป็นปีที่สอง ไอคอนสยามพร้อมที่จะสร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญให้กับวงการแฟชั่นไทย เพื่อตอกย้ำถึงพันธกิจของไอคอนสยามในการเป็นGlobal Experiential Destination อย่างแท้จริง
การใช้ศักยภาพของพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นสถานที่จัดงาน ทำให้เราสามารถสร้างสรรค์ประสบการณ์ที่ผสมผสานศิลปะการออกแบบเข้ากับทัศนียภาพอันงดงามของแม่น้ำได้อย่างลงตัว สร้างเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่หาจากที่อื่นไม่ได้ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างประสบการณ์ระดับโลก
อีกหนึ่งบทบาทที่สำคัญที่สุดของไอคอนสยามคือการเป็นแพลตฟอร์มที่สนับสนุนและผลักดันดีไซเนอร์ไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล ผ่านการแสดงแฟชั่นโชว์ของ ICONCRAFT ซึ่งในปีนี้นำเสนอผลงานที่สะท้อนถึงความคิดสร้างสรรค์และเรื่องราวของความเป็นไทยได้อย่างโดดเด่น เราเชื่อว่าการมอบโอกาสและพื้นที่ให้ดีไซเนอร์ไทยได้แสดงศักยภาพอย่างต่อเนื่อง จะเป็นส่วนสำคัญในการยกระดับวงการแฟชั่นไทยให้เติบโตและเป็นที่ยอมรับในระดับโลกได้อย่างยั่งยืน และความสำเร็จของการจัดงานนี้ยังเป็นเครื่องยืนยันว่าไอคอนสยามพร้อมที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศผ่านอุตสาหกรรมแฟชั่น การท่องเที่ยว และธุรกิจที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่”
นอกจากนี้ รายงานการส่งออกผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทย เดือนกรกฎาคม 2568 จากสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย หรือ SACIT ระบุว่า มูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 52,951 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.98% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ตลาดส่งออกที่ใหญ่ที่สุด ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ตามมาด้วย อินเดีย จีน ญี่ปุ่น และมาเลเซีย ส่วนผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราการขยายตัวมากที่สุด คือ ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอ เพิ่มขึ้น 234.38% และเสื้อผ้าสำเร็จรูปทำจากไหม 231.45% ซึ่งเป็นสินค้าหมวดแฟชั่น สะท้อนว่าอุตสาหกรรมผ้าไทยยังโดดเด่น ได้รับความนิยมต่อเนื่อง และมีศักยภาพการเติบโตอีกมาก
การกลับมาของ ELLE Fashion Week ในปีแห่งการเฉลิมฉลองนี้ อัดแน่นด้วยผลงานของ 12 โชว์ จาก 26 แบรนด์ดีไซเนอร์ชั้นนำของประเทศ ได้แก่ THEATRE, Hook’s by Prapakas, LA BOUTIQUE, ICONCRAFT x WISHARAWISH, TandT Presented by Madame Fin, NICHp, STUDIO UNKNOWN, EVERYWEEK.OUTFIT, HEIDI’S SECRET X LOPTEL, SILHOUETTE, MERGE, RENIM PROJECT, BLACKSUGAR และโชว์พิเศษ Boy Scouts ELLE MEN Presented by XPENG ที่จะมาร่วมถ่ายทอดมิติใหม่ของโลกแฟชั่นบุรุษที่น่าจับตามอง โดยเป็นการรวมพลังของ 12 สุดยอดแบรนด์เมนส์แวร์และยูนิเซ็กส์ของไทย ซึ่งปีนี้ ELLE MEN ได้นำเสนอแฟชั่นโชว์พิเศษภายใต้คอนเซปต์ ‘Boy Scouts’ การตีความใหม่ที่ไม่ถูกจำกัดอยู่เพียงในกรอบเดิม แต่สะท้อนภาพชายหนุ่มยุคใหม่ ผู้รักการผจญภัย กล้าลองสิ่งใหม่ มีความคิดสร้างสรรค์ และใส่ใจในความยั่งยืน มาร่วมรังสรรค์กว่า 50 ลุค ที่ได้แรงบันดาลใจจากเทรนด์ Spring/Summer 2026 ถ่ายทอดผ่านบรรยากาศที่เปี่ยมด้วยพลัง ความสนุกและพร้อมจะเปิดบทสนทนาใหม่ให้กับวงการแฟชั่นอย่างแท้จริง
พบกับโชว์ของสุดยอดผลงานการสร้างสรรค์โดยเหล่านักออกแบบไทยในงาน ELLE Fashion Week 2025 ตลอดทั้งสัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 13 ถึง 16 พฤศจิกายน 2568 ณ ริเวอร์ พาร์ค ไอคอนสยาม และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการจารึกประวัติศาสตร์หน้าใหม่และอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวในโลกแห่งแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ไปกับ ELLE Fashion Week 2025 พร้อมติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดได้ทุกช่องทางของ ELLE Thailand ช่องทางออนไลน์ ellethailand.com,