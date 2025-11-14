เทรนด์ใช้ผ้าพันคอรับลมหนาว แบบไม่ซ้ำใคร

ธรรมชาติที่สร้างขึ้นมาด้วยพระอาทิตย์ตกที่เร็วขึ้นและอุณหภูมิที่ลดลง นั่นบ่งบอกว่าฤดูหนาวได้มาเยือน สิ่งแรกที่หลายคนนึกถึงเวลาแต่งตัวก็คือ ผ้าพันคอ ซึ่งเป็นคอสตูมหนึ่งที่ใช้งานได้จริง ออกแบบมาเพื่อให้คอของคุณอบอุ่นในวันที่อากาศหนาว แต่เอ... แล้วจะมิกซ์แอนด์แมตช์อย่างไรให้ได้ทั้งความอบอุ่นและอินเทรนด์!? Celeb Online จะพาไปหาคำตอบ!
1. เสื้อคลุมผ้าพันคอ : ตั้งแต่เสื้อโค้ทผ้าพันคอของ Toteme ได้รับความนิยมในปี 2022 เสื้อคลุมตัวนอกแบบสองชิ้นนี้ ก็กลายเป็นเทรนด์แจ็กเกตที่ไม่เคยรู้มาก่อนว่ามันจะฮิต ทำให้มิกซ์ผ้าพันคอเป็นเรื่องง่าย เพียงแค่พาดปลายด้านหนึ่งไว้บนไหล่ คอของคุณก็จะอบอุ่น และปกป้องได้แม้ในวันที่หนาวจัด
2. ผ้าพันคอสีดำกับเสื้อโค้ทลายเสือดาว : เริ่มสไตล์ที่เรียบง่ายด้วยผ้าพันคอสีดำคลาสสิกสำหรับฤดูหนาว เครื่องประดับอเนกประสงค์ที่สวมใส่ทับเสื้อตัวนอกที่เท่ที่สุด อย่าง เสื้อโค้ทลายเสือดาวสำหรับลุคสบายๆ ที่หยิบมาใส่ได้ระหว่างไปทำงานหรือในโอกาสสำคัญๆ ลองพาดปลายผ้าพันคอที่ยาวกว่าไว้บนไหล่ หรือจะลองผ้าพันคออินฟินิตี้ก็ดูไม่ยุ่งยาก
3. ผ้าพันคอขนฟูๆ กับชุดทางการ : บนรันเวย์ฤดูใบไม้ร่วงเครื่องประดับขนฟูมีอยู่ทั่วไป รวมถึงผ้าพันคอขนฟูผืนกว้าง ที่ชวนให้นึกถึงผ้าคลุมไหล่เก๋ๆ ที่ได้รับความนิยมในช่วงทศวรรษ 1920 คุณสามารถสวมผ้าพันคอแบบหรูหรานี้เหมือนกับผ้าคลุมไหล่ พันรอบไหล่และติดเข็มกลัดอันหรูหราได้ นับเป็นเทคนิคการตกแต่งผ้าพันคอ ที่เหมาะสำหรับงานแต่งและโอกาสพิเศษช่วงฤดูหนาว สำหรับชุดลำลอง ลองพาดไหล่คลุมผ้าพันคอฤดูหนาวผืนนี้ดู
4. ผ้าพันคอหลากสีสันแอนด์โทนสีกลางๆ : วิธีใช้ผ้าพันคอมีหลากหลาย แต่เคล็ดลับการแต่งตัวที่เราชอบใช้ คือการใช้ผ้าพันคอเนื้อหนาสีอิ่มตัวสูง เป็นเครื่องประดับเพื่อเสริมลุคชุดกลางๆ สามารถสวมแบบเรียบง่ายและเปิดเผย หรือจะผูกผ้าพันคอให้แน่นรอบคอในวันที่อากาศหนาวก็ได้
5. ผ้าพันคอหนาๆ กับชุดโทนขาวล้วน : การสวมชุดสีขาวสำหรับฤดูหนาวดูจะโดดเด่นไม่น้อย ยิ่งใช้ผ้าพันคอเนื้อนุ่มฟูผืนใหญ่ด้วยแล้ว จะเสมือนได้ห่มผ้าห่มท่ามกลางอากาศหนาว และด้วยลายพิมพ์แสนสนุกก็จะตัดกับลุคสีขาวล้วนได้อย่างลงตัว แต่แนะนำให้พันหลายๆ ชั้นให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เรียกว่า...ยิ่งมากยิ่งดี!