Siam Paragon Bangkok International Fashion Week 2025 (BIFW2025) ตอกย้ำเวทีแฟชั่นอันดับหนึ่งของไทย และงานแฟชั่นสุดยิ่งใหญ่ของเอเชีย ปักหมุดกรุงเทพฯ เป็นหนึ่งในศูนย์กลางแฟชั่นระดับโลก

แฟชั่นวีคสุดยิ่งใหญ่แห่งปี “Siam Paragon Bangkok International Fashion Week 2025” (BIFW2025) อีเวนต์แฟชั่นระดับเอเชียที่จัดต่อเนื่องมาอย่างยาวนานเป็นปีที่ 18 สร้างปรากฏการณ์ความสำเร็จอย่างงดงาม หลังจากเปิดรันเวย์เขย่าวงการแฟชั่นในภูมิภาคตลอด 4 วัน ด้วย 11 รันเวย์โชว์สุดสร้างสรรค์ จาก 11 ดีไซเนอร์และแบรนด์ไทยชั้นนำ ดึงดูดผู้เข้าร่วมงานทั้งจากแวดวงแฟชั่นและเหล่าคนดังอย่างคับคั่ง ด้วยสถิติผู้ชมเต็มความจุของพื้นที่จัดงานทุกโชว์ สะท้อนศักยภาพของกรุงเทพมหานครในการเป็นหนึ่งในศูนย์กลางแฟชั่นระดับโลก
“Siam Paragon Bangkok International Fashion Week 2025” (BIFW2025) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-19 ตุลาคม 2568 ที่ผ่านมา โดยเป็นการผนึกกำลังครั้งสำคัญของ สยามพารากอน และพันธมิตร ได้แก่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (TAT), เมิร์ซ เอสเธติกส์ ประเทศไทย (Merz Aesthetics), ธนาคารกสิกรไทย, ซิติเซน (CITIZEN),ธัญ (THANN), แมค คอสเมติกส์ ไทยแลนด์ (M.A.C Cosmetics) และ แอปโซลูท (ABSOLUTE) ร่วมกันเปิดแกรนด์รันเวย์สุดไอคอนิกให้ 11 ดีไซเนอร์ไทยชั้นนำ ๒๗FRIDAY, 37°c Thirty-seven degrees Celsius, ASAVA, FLYNOW, FUNDAO, Greyhound Original, ISSUE, Leisure Projects, NAGARA, PAINKILLER Atelier, PATINYA ได้โชว์พลังครีเอทีฟ นำเสนอคอลเลกชันฤดูกาลใหม่ เพื่อจุดประกายแห่งแรงบันดาลใจให้กับแวดวงแฟชั่นไทยด้วยเวทีแฟชั่นวีคระดับโลก ณ พาร์ค พารากอน ศูนย์การค้าสยามพารากอน
คุณธณพร ตันติยานนท์ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารกลุ่มธุรกิจศูนย์การค้า ONESIAM เผยว่า “ภายใต้แนวคิด FASHIONABLY EXTRAORDINARY ที่นำเสนอเวทีแฟชั่นอันเหนือความคาดหมายและน่าจับตามอง เพื่อก้าวสู่การเป็นแฟชั่นวีคระดับโลกอย่างแท้จริง BIFW2025 ได้แสดงให้เห็นแล้วว่างานในปีนี้เปี่ยมด้วยพลังใหม่ ๆ จากแบรนด์แฟชั่นชั้นนำของไทยทั้ง 11 แบรนด์ ที่ต่างแสดงผลงานได้อย่างโดดเด่นผ่านโชว์อันมีเอกลักษณ์ ซึ่งไม่เพียงเผยศักยภาพของเหล่าแฟชั่นดีไซเนอร์ไทยสู่สายตาโลก ยังตอกย้ำการเป็น World Class Fashion Destination ของสยามพารากอน และหนึ่งในศูนย์กลางแฟชั่นระดับโลกของกรุงเทพฯ โดยเราเชื่อว่า BIFW2025 จะเป็นแรงผลักดันสำคัญให้อุตสาหกรรมแฟชั่นไทยก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงและแข็งแกร่ง พร้อมสร้างเวทีแห่งโอกาสให้ดีไซเนอร์รุ่นใหม่ได้เฉิดฉายบนรันเวย์ระดับนานาชาติ เพื่อยกระดับวงการแฟชั่นไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต”
ทั้งนี้ตลอด 4 วันของการเปิดแกรนด์รันเวย์ “Siam Paragon Bangkok International Fashion Week 2025” ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลาม มีเหล่าเซเลบริตี้ ศิลปินดาราชื่อดัง และอินฟลูเอนเซอร์ ที่เป็นแฟชั่นเลิฟเวอร์ ร่วมเกาะติดแกรนด์รันเวย์ชมโชว์จาก 11 แบรนด์ไทยอย่างมากมาย สร้างกระแสทั้งออฟไลน์และออนไลน์ให้ BIFW2025 ขึ้นเทรนด์บนโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม และยังสร้างมูลค่าเพิ่มให้ตลาดแฟชั่นไทยได้อย่างชัดเจน นับเป็นฟันเฟืองหนึ่งของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ใช้แฟชั่นวีคขับเคลื่อนธุรกิจแฟชั่นไทยในระดับภูมิภาคและระดับสากลอย่างเป็นรูปธรรม
ความสำเร็จของ “Siam Paragon Bangkok International Fashion Week 2025” ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของการยกระดับวงการแฟชั่นไทยสู่เวทีโลก และสยามพารากอนจะยังคงเดินหน้าสานต่อภารกิจในการสนับสนุนดีไซเนอร์ไทยทุกเจเนอเรชันอย่างต่อเนื่อง ด้วยการสร้างสรรค์พื้นที่แห่งแรงบันดาลใจเพื่อผลักดันกรุงเทพมหานครให้ก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางแฟชั่นของเอเชียอย่างแท้จริง พร้อมเตรียมสร้างความตื่นเต้นครั้งใหม่ให้วงการแฟชั่นไทยในปีต่อ ๆ ไป