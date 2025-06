NIA ร่วม AIEAT ชวนร่วมงาน “Pre-Event SITE 2025” เทคโนโลยีที่กลายเป็นพลังขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงโลกอย่างยั่งยืน

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับสมาคมผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AIEAT) และพันธมิตรด้านนวัตกรรมชั้นนำ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน Pre-Event SITE2025 ภายใต้ธีม “The Next Era of Innovation: AI | Sustainability | Deep Tech” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 9 มิถุนายน 2568 เวลา 13.00 – 18.00 น. ณ SCBX NEXT TECH ชั้น 4 สยามพารากอน

ภายในงาน ผู้เข้าร่วมจะได้พบกับกิจกรรมหลากหลายที่เน้นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญในแวดวงเทคโนโลยีล้ำสมัย ทั้งในระดับนโยบาย งานวิจัย และการประยุกต์ใช้จริง โดยมีไฮไลต์สำคัญ ดังนี้o “AI and Sustainability on the Global Stage: Trends, Impacts, and Opportunities” โดย สมาคมผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AIEAT) และ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA) o “From Lab to Launch: Bridging Deep Tech, Academia, and Industry” โดย CUenterprise / CUinnovation, TedFund และ Innospaceสนทนาอย่างเป็นกันเองกับสตาร์ตอัปด้าน AI, ความยั่งยืน และ Deep Tech พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมถามตอบอย่างใกล้ชิดพบปะและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการ Tech Startup นักนวัตกรรม และผู้เชี่ยวชาญในสายงานเทคโนโลยี1.โอกาสในการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงในวงการ Deep Tech2.แรงบันดาลใจและแนวทางการเริ่มต้นธุรกิจด้านนวัตกรรม3.การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจและโอกาสความร่วมมือกับผู้ประกอบการรุ่นใหม่