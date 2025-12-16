ยังไงนะ? “ทรัมป์” อ้าง ยุติศึกไทย-กัมพูชาได้แล้ว พร้อมขอบคุณทั้งสองฝ่ายที่ร่วมมือ

“ทรัมป์” อ้างผลงานสหรัฐฯ ช่วยยุติสงครามไปแล้ว 8 สมรภูมิ รวมทั้งล่าสุดคือความขัดแย้งระหว่างไทย-กัมพูชา พร้อมขอบคุณผู้นำทั้งสองฝ่ายที่ร่วมมือกันแก้ปัญหาให้เรียบร้อย
เช้าวันนี้(16 ธ.ค.) ตามเวลาในไทย นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา กล่าวสุนทรพจน์ในพิธีมอบเหรียญกล้าหาญด้านการป้องกันชายแดนเม็กซิโก (Mexican Border Defense Medal–MBDM) โดยตอนหนึ่งได้อ้างถึงความสำเร็จของสหรัฐฯ ในการยุติความขัดแย้งตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก รวมทั้งกรณีไทย–กัมพูชา
ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า ก่อนหน้านี้ประมาณหนึ่งชั่วโมง เขาได้หารือกับผู้นำยุโรปหลายประเทศ โดยได้พูดคุยถึงความขัดแย้งในหลายพื้นที่ทั่วโลก รวมถึงสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครน
นายทรัมป์กล่าวว่า “เราได้สนทนากันอย่างดีมากเมื่อประมาณหนึ่งชั่วโมงก่อนกับผู้นำยุโรป ในประเด็นสงครามรัสเซีย–ยูเครน เราพูดคุยกันยาว และดูเหมือนว่าสถานการณ์กำลังดำเนินไปในทิศทางที่ดี แม้ว่าจะเป็นเรื่องที่ยากมากก็ตาม”
เมื่อกล่าวถึงความขัดแย้งในระดับภูมิภาค ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ระบุว่า รัฐบาลของเขาได้ช่วยยุติความขัดแย้งมาแล้วหลายกรณี รวมถึงความตึงเครียดล่าสุดระหว่างกัมพูชาและไทย
“อย่างที่ทุกคนทราบ เราได้ยุติสงครามมาแล้ว 8 สมรภูมิ และหนึ่งในนั้นเมื่อวานนี้มีปัญหาเล็กน้อย คือระหว่างไทยกับกัมพูชา” ทรัมป์กล่าว “เราสามารถจัดการให้สถานการณ์คลี่คลายลงได้ มีการสูญเสียชีวิตซึ่งไม่ควรเกิดขึ้น และเราขอชื่นชมผู้นำทั้งสองฝ่ายที่ร่วมมือกันแก้ไขปัญหาให้เรียบร้อย”