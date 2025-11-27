"ราอูล" เคยโดนหมายจับน้ำมันเถื่อน!? ก่อน “ฟาติมา” ลูกสาวผู้บริหารบริษัทน้ำมันแห่งชาติคว้ามงฯ

สื่อเม็กซิโกรายงาน "ราอูล" เคยถูกออกหมายจับคดีน้ำมันเถื่อน ก่อนถูกกันเป็นพยาน ข้อมูลโยงถึง Pemex ก่อนลูกสาวผู้บริหารน้ำมันแห่งชาติคว้ามงมิสยูนิเวิร์ส
ในขณะที่เม็กซิโกยังถกเถียงเรื่องความโปร่งใสของเวที Miss Universe 2025 ล่าสุดได้มีการขุดคุ้ยความเชื่อมโยงในอดีตของ ราอูล โรชา กันตู ประธานองค์กร Miss Universe ซึ่งเคยถูกออกหมายจับในคดีลักลอบน้ำมัน (“huachicol”) และเครือข่ายอาวุธ ก่อนจะถูกกันตัวเป็น “พยานคุ้มครอง” ของอัยการกลางเม็กซิโก (FGR) เพียงไม่กี่สัปดาห์ ก่อนที่ ฟาติมา บอสช์ ลูกสาวผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจน้ำมันยักษ์ใหญ่ Pemex จะสวมมงกุฎนางงามจักรวาล
กรณีดังกล่าวถูกเปิดเผยโดยผู้สื่อข่าวชื่อดัง คาร์ลอส โลเร็ต เด โมลา ซึ่งยืนยันว่าเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ศาลเม็กซิโกได้อนุมัติ หมายจับราอูล โรชา ในข้อหาอาชญากรรมจัดตั้ง ลักลอบน้ำมันเชื้อเพลิงข้ามแดนจากกัวเตมาลา และเกี่ยวข้องกับการจัดหาอาวุธให้กลุ่มคาร์เทล ก่อนที่โรชาจะเข้าพบอัยการและขอทำข้อตกลงให้ข้อมูลกับรัฐ แลกกับสถานะ “พยานร่วมมือ” เพื่อคุ้มครองตัวเองจากการจับกุม
ท่ามกลางแรงสั่นสะเทือนจากคดีน้ำมันเถื่อนนี้ กลับมีอีกหนึ่งบุคคลที่ถูกจับตา คือ ฟาติมา บอสช์ มิสยูนิเวิร์สคนล่าสุด ซึ่งไม่ได้มาจากครอบครัวธรรมดา หากแต่เป็นทายาทตระกูลใหญ่ของรัฐตาบาสโก ทั้งสายการเมืองและการประกวดความงาม
หัวใจของครอบครัวนี้คือ เบร์นาร์โด บอสช์ เฮอร์นานเดซ ผู้เป็นพ่อของเธอ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในโครงสร้างอุตสาหกรรมน้ำมันของประเทศ
เบร์นาร์โด บอสช์ เป็นวิศวกรอาวุโสที่คลุกคลีใน Pemex — Petróleos Mexicanos มานานกว่า 27 ปี ผ่านงานตั้งแต่ระดับภาคสนามจนถึงฝ่ายบริหารระดับประเทศ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาผู้อำนวยการใหญ่ของ Pemex Exploración y Producción ตั้งแต่ปี 2017 ถึงปัจจุบัน รับผิดชอบการกลั่นกรองโครงการน้ำมันระดับชาติ ติดตามความโปร่งใสของสัญญาขนาดใหญ่ และให้คำแนะนำเชิงยุทธศาสตร์ต่อหนึ่งในบริษัทที่ทรงอิทธิพลที่สุดของเม็กซิโก
ก่อนหน้านี้เขายังเคยดำรงตำแหน่งสำคัญหลายบทบาทใน Pemex ไม่ว่าจะเป็น ผู้จัดการฝ่าย CSR, ผู้จัดการควบคุมโครงการยุทธศาสตร์, ผู้บริหารด้านความสัมพันธ์กับรัฐบาล และ ผู้ตรวจสอบภายในโครงการน้ำมันขนาดยักษ์ “Cantarell Project”
ประวัติของบอสช์ทำให้ชื่อของฟาติมา ถูกโยงว่าอาจได้รับอิทธิพลจากโครงสร้างอำนาจในรัฐทาบาสโก และถูกตั้งคำถามว่าความสัมพันธ์ระหว่าง บริษัทของโรชา ซึ่งเคยได้รับสัญญาโครงการจาก Pemex มูลค่ากว่า 745 ล้านบาท กับ ครอบครัวบอสช์ อาจมีบทบาทต่อผลการแข่งขันหรือไม่ แม้ทาง Pemex จะออกแถลงการณ์ย้ำว่า “ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประกวดดังกล่าว”
ขณะที่องค์กร Miss Universe และโรชาออกมาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาอย่างหนักแน่น พร้อมยืนยันว่าข่าวทั้งหมดเป็นเพียง “การบิดเบือนเพื่อทำลายความน่าเชื่อถือของเวที”