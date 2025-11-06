สื่ออินเดียจัดหนัก!พาดหัวข่าวอัด'ณวัฒน์'น้ำตาจระเข้ ร่ำไห้โดนดราม่าดูหมิ่นมิสเม็กซิโก

อีโคโนมิกไทม์ส สื่อมวลชนอินเดีย ตีข่าวนายณวัฒน์ ถึงกับกลั้นน้ำตาไม่อยู่ ร่ำไห้ระหว่างแถลงข่าวชี้แจงเมื่อวันพุธ(5พ.ย.) ต่อกรณีโหมกระพือเสียงเดือดดาล หลังดูหมิ่นนางสาวฟาติมา บอช มิสยูนิเวิร์สเม็กซิโก ต่อหน้าสาธารณะ ระหว่างการเตรียมการประกวดในประเทศไทย ระบุผู้คนบนสื่อสังคมออนไลน์จำนวนมากไม่เชื่อเขา และบางคนถึงขั้นให้คำจำกัดความว่าเป็น "น้ำตาจระเข้"
ในรายงานข่าวพาดหัว Crocodile tears? Miss Universe Thai director Nawat Itsaragrisil breaks down after publicly berating Miss Universe Mexico, faces massive online backlash. ของอีโคโนมิกไทม์สบอกว่าหลังจากเกิดเหตุ กระแสวิพาษ์วิจารณ์ได้ย้อนธรกลับมาเล่นงานนายณวัฒน์ อิสรไกรศีล ทำให้เขาต้องออกมาขอโทษถึง 2 รอบ แต่ในความเป็นจริงคือ เขายังไม่ได้ขอโทษเป็นการส่วนตัวไปยัง นางสาวฟาติมา บอช ผู้เข้าประกวดที่ถูกเขาล่วงละเมิดต่อสาธารณะ
อีโคโนมิกไทม์ส รายงานว่าหลังจากเกิดเหตุ นายณวัฒน์ ประธานคณะเจ้าภาพจัดการประกวดมิสยูนิเวิร์ส ครั้งที่ 74 ได้แถลงชี้แจงอีกครั้ง แต่คราวนี้ไม่ใช่ในฐานะผู้จัดงาน แต่อ้างว่าในฐานะมนุษย์คนหนึ่งที่ร้องขอการให้อภัยเป็นครั้งที่ 3 เขาพยายามกลั้่นน้ำตา กล่าวถึงบรรดาผู้เข้าประกวดและสื่อมวลชนทั้งหลาย ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างพิธีต้อนรับ "ผมอยากขอโทษทุกคน มันไม่รู้ว่ามันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่แบบนี้" เขากล่าวไปสะอึกสะอื้นไป ตามสื่อมวลชนอินเดียรายงาน โดยมีผู้ช่วยรายหนึ่งคอยยื่นทิชชู่ให้เขา
ทาง อีโคโนมิกไทม์ส รายงานว่า องค์การนางงามจักรวาล(Miss Universe Organization หรือ MUO ใช้มาตรการที่เด็ดขาดตามหลังประเด็นถกเถียงดังกล่าว ที่นายณวัฒน์ ดูหมิ่นนางสาวฟาติมา บอช นางงามเม็กซิโก เหตุการณ์ที่เรียกเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางบนสื่อสังคมออนไลน์ และกระตุ้นให้บุคคลสาธารณะชื่อดังหลายรายออกมาให้การสนับสนุน "บอช"
ส่วน นายราอูล โรชา คันตู นักธุรกิจชาวเม็กซิโก เป็นหนึ่งในเจ้าของร่วมองค์กรนางงามจักรวาล ได้แถลงมาตรการลงโทษนายณวัฒน์ต่างๆนานา ในนั้นรวมถึงจำกัดและแทบจะกีดกันของออกจากกิจกรรมต่างๆของกองประกวดมิสยูนิเวิร์สครั้งที่ 74
สื่อมวลชนอินเดียรายงานว่าผู้คนบางส่วนส่งเสียงยินดีปรีดาต่อกรณีที่ทางนายณวัฒน์ถูกลงโทษโดยองค์กรนางงามจักรวาล บางคนเยาะเย้ยถากถางว่า "คราวนี้เขาไม่รอด" อ้างถึงกรณีก่อนหน้านี้ที่นายณวัฒน์ เคยปลด “เรเชล คุปตะ” นางงามอินเดียอดีตมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล แล้วรอดพ้นไปได้
นอกจากนี้แล้ว สื่อมวลชนอินเดียรายงานว่า ในความคิดเห็นอื่นๆยังตำหนิแนวทางการออกมาขอโทษของนายณวัฒน์ โดยให้คำจำกัดความว่ามันเป็นน้ำตาจระเข้ "นายณวัฒน์ ชายคนนี้กดดันให้ผู้เข้าประกวดมิสยูนิเวิร์สเข้าร่วมดินเนอร์กับเขา และโปรโมทบริษัทของเขา และทันทีที่หนึ่งในนั้นปฏิเสธ เขาตัดสินใจหลบหลู่เธอและข่มขู่เธอต่อหน้าสาธารณะ แล้วตอนนี้ ชายคนนี้คิดว่าเราจะเชื่อน้ำตาจระเข้ของเขาหรือ?" ผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์รายหนึ่งเขียน
(ที่มา:อีโคโนมิกไทม์ส/อินเดียไทม์ส)