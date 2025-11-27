เป็นเรื่อง! คลิปTikTok ไวรัลกว่าล้านวิว “มิสยูนิเวิร์สคนใหม่” ลงทุนโชว์ตัวเดินบนถนนใน "ไทย" แต่คณะแห่ไม่เปรี้ยงคนไม่รู้จัก นักท่องเน็ตต่างชาติตั้งคำถามทำไมคนไทยต้อนรับอย่างชาเย็น

เอเจนซีส์ – คลิป TikTok ที่โพสต์โดยต่างชาติโด่งดังกว่าล้านวิว มิสยูนิเวิร์สปี 2025 คนใหม่ ฟาติมา บอสช์ ลงทุนโชว์ตัวเดินถนนพร้อมสายสะพายในไทย แต่ไม่มีใครรู้จักเดินมาขอถ่ายรูปคู่พบมาพร้อมกับคณะผู้ติดตามไม่กี่คนเท่านั้นไม่มีรถแห่อย่างเป็นทางการใหญ่โตเหมือนทุกครั้ง นักท่องเน็ตต่างชาติตั้งคำถามทำไมคนไทยต้อนรับนางงามจักรวาลคนใหม่อย่างชาเย็น
IBTimes UK ของอังกฤษรายงานวันพุธ(26 พ.ย)ว่า คลิปTikTok โชว์ตัวของมิสยูนิเวิร์สคนใหม่ในไทยโหลดโดย Ndeshi ซึ่งรู้จักบนโลกออนไลน์ในชื่อ the_real_mrs_salote ได้รับความสนใจชมไม่ต่ำกว่า 1 ล้านวิว
โดยเนื้อหาแสดงให้เห็นมิสยูนิเวิร์สปี 2025 ฟาติมา บอสช์ (Fatima Bosch)กำลังเดินอยู่ในย่านที่พลุกพล่านในไทย ตามภาพพบว่าบอสช์อยูในชุดราตรีดำลูกไม้แบบซีทรูมาพร้อมสายสะพายมิสยูนิเวิร์สและผู้ติดตามอีกไม่กี่คน ไม่มีตำรวจตามอารักขาหรือแบนเนอร์ประกาศหรือรถแห่
เจ้าของคลิปหัวเราะและกล่าวเป็นภาษาอังกฤษว่า “ไม่มีใครขอเธอเพื่อถ่ายภาพ ไม่มีใครให้ความสนใจเธอ ไม่มีใครรับรู้ว่าเธอ(มิสยูนิเวิร์สคนใหม่)อยู่ที่นั่น ไม่มีใครรู้ว่าเธอเป็นมิสยูนิเวิร์สปี 2025”
ซึ่งตามคลิปพบว่า บอสช์เดินพร้อมกับยิ้มแย้มและโบกมือให้กับคนที่อยู่บริเวณนั้น
เจ้าของคลิปกล่าวอีกว่า “มีเพียงเม็กซิโกที่รับรู้ว่าเธอเป็นมิสยูนิเวิร์ส”
สื่ออังกฤษชี้ว่า คลิปTikTok ไวรัลไปทั่วและมาพร้อมการแสดงความเห็นจำนวนมากภายในไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนั้น มีนักท่องเน็ตต่างชาติจำนวนมากตั้งคำถามว่าเหตุใดคนไทยจึงต้อนรับมิสยูนิเวิร์สจากเม็กซิโกอย่างเย็นชา
มีเป็นจำนวนมากรู้สึกสงสารบอสช์หลังเห็นคลิปดังกล่าว มีบางส่วนเปิดเผยว่าพวกเขาและเธอคาดหวังต่อการต้อนรับที่ต่างออกไปสำหรับนางงามจักรวาลคนใหม่ที่เพิ่งสวมมงกุฎรับตำแหน่ง และความเห็นยังมีเป็นต้นว่า “ดิฉันรู้สึกแย่สำหรับเธอ” หรือ “เธอดูเหมือนเป็นคนที่น่ารัก”
อย่างไรก็ตามมีบางส่วนกล่าวว่า บอสช์สมควรที่จะได้รับการต้อนรับเช่นนั้นโดยกล่าวหาเธอในการได้ผลประโยชน์จากการประกวดที่มีการล็อกผล มีบางส่วนโพสต์ว่าเป็นการประกวดที่ไม่ยุติธรรม
และอีกหลายคนชี้ว่า มิสเม็กซิโกไม่สมควรชนะตำแหน่งนี้ นอกจากนี้มีอีกจำนวนน้อยได้กล่าวแสดงความเห็นหยาบคาย และมีบางส่วนได้ล้อสายสะพายของเธอโดยชี้ว่า คงมีแค่เฉพาะคนที่อ่านข้อความบนสายสะพายเท่านั้นถึงจะรู้จักว่าเธอเป็นใคร
IBTimes UK ได้ออกมาตอบโต้ข้อครหาผ่านอินสตาแกรมเมื่อวันที่ 21 พ.ย โดยยืนยันว่า เธอได้รับคำขู่เอาชีวิต การดูหมิ่น และข้อความแสดงความเกลียดชังจริง
ทั้งนี้ผู้อำนวยการระดับชาติไม่กี่คนและผู้เข้าประกวดจำนวนหนึ่งได้พยายามกันตัวเองออกมาจากการประกวดมิสยูนิเวิร์สครั้งนี้เนื่องมาจากปัญหาความโปร่งใส
https://www.tiktok.com/@the_real_mrs_salote/video/7576890371414920460?is_from_webapp=1&sender_device=pc