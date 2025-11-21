xs
ฟังคำตอบ “วีนา” รอบตอบคำถาม 5 คนสุดท้าย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



วีนา ปวีนา ซิงค์ ถูกตั้งคำถามในรอบ 5 คนสุดท้ายประกวดมิสยูนิเวิร์ส 2025 ด้วยประโยคที่ว่า “ถ้าคุณได้เป็นมิสยูนิเวิร์ส และมีโอกาสกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสหประชาชาติ คุณจะเลือกพูดเกี่ยวกับปัญหาโลกเรื่องใด และทำไมถึงเลือกประเด็นนั้น?” ซึ่ง “วีนา” เลือกตอบว่า “สวัสดีค่ะ ถ้าฉันมีโอกาส ฉันจะใช้เสียงเพื่อสื่อสารถึงความเท่าเทียมของผู้หญิง (women equality) อยากให้ผู้หญิงได้รับความเคารพเหมือนเพศอื่นๆ และอยากให้ทุกคนเปล่งเสียงออกมา เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมสำหรับผู้หญิง”

คำตอบดังกล่าวทำแฟนๆ กรี๊ดสนั่นฮอลล์ ลุ้นมงฯ 3 แบบไม่เผื่อใจ 






