มาดามแป้ง“ ยก "วีนา" คือความภูมิใจ ชี้ ไม่ต้องมีมงก็ปังได้

แม้จะไม่ได้มงกุฎ Miss Universe 2025 แต่หัวใจคนไทยยังคงเต็มเปี่ยมไปด้วยความภูมิใจ! หลัง "วีนา" คว้าตำแหน่งรองอันดับ 1 ในเวทีที่ไทยเป็นเจ้าภาพ ล่าสุด "มาดามแป้ง" นายกสมาคมฟุตบอล ได้ออกมาโพสต์ชื่นชมอย่างสุดซึ้ง โดยระบุว่าวีนาคือความภูมิใจที่ไม่ต้องมีมงก็ยังปังและชนะใจคนทั้งโลกได้
จบสิ้นไปแล้วสำหรับการประกวดมิสยูนิเวิร์ส 2025 ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ โดยปีนี้ นางงามจากเม็กซิโก คว้ามงกุฎ มิสยูนิเวิร์ส 2025 ไปตามคาด
“วีนา” ตัวไทยจากประเทศไทย คว้ารอง 1
อย่างไรก็ตาม วันนี้ (21 พ.ย.) “มาดามแป้ง” นายกสมาคมฟุตบอล โพสต์ข้อความ ชื่นชม “วีนา” โดยได้ระบุข้อความว่า
“วีนา ไทยแลนด์ คือ ความภูมิใจไม่ต้องมีมงก็ปังได้ เสน่ห์กินใจทั้งเวที ทั้งโลกก็รัก ทำเต็มที่แล้วลูก“