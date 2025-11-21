“โอมาร์ ฮาร์ฟูช” กรรมการที่ถอนตัว อ้างรู้ผลก่อน 24 ชั่วโมง ชี้เวทีล็อกให้เม็กซิโก

โอมาร์ ฮาร์ฟูช กรรมการที่ถอนตัว ชี้ผล “มิสยูนิเวิร์ส” ล็อกให้เม็กซิโก อ้างเจ้าของ MU มีผลประโยชน์ร่วมธุรกิจ
เกิดกระแสวิพากษ์หนักหลัง โอมาร์ ฮาร์ฟูช หนึ่งในคณะกรรมการตัดสิน Miss Universe 2025 ที่ประกาศ “ถอนตัว” ก่อนการแข่งขัน ได้ออกมาแสดงความไม่เห็นด้วยต่อผลการประกวด พร้อมกล่าวหาว่าชัยชนะของตัวแทนเม็กซิโกนั้น “ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้า”
ฮาร์ฟูชเผยผ่านสื่อว่า ตนได้ประกาศผลล่วงหน้าทางช่อง HBO ก่อนวันประกวด 24 ชั่วโมง โดยอ้างว่าเหตุผลที่คาดการณ์ได้เพราะมีผลประโยชน์ทางธุรกิจระหว่างเจ้าขององค์กรกับครอบครัวผู้เข้าประกวดรายหนึ่ง
เขาระบุคำพูดอย่างชัดเจนว่า “ผมได้ประกาศแบบเอ็กซ์คลูซีฟทาง HBO ล่วงหน้า 24 ชั่วโมงก่อนรอบไฟนอล Miss Universe ว่า Miss Mexico จะเป็นผู้ชนะ เพราะเจ้าของ Miss Universe ราอูล โรชา มีธุรกิจร่วมกับพ่อของฟาติมา บอช”
ต่อมาในแคปชันที่โพสต์ผ่าน Instagram ส่วนตัว ฮาร์ฟูชได้กล่าวโจมตีผลการประกวดอย่างรุนแรง โดยระบุว่าเม็กซิโก “ไม่ใช่ผู้ชนะที่แท้จริง” และอ้างว่าผู้บริหารองค์กรพยายามกดดันให้เขาโหวตให้ผู้เข้าประกวดจากประเทศเม็กซิโกเช่นกัน
เขาระบุในโพสต์ว่า“Miss Mexico เป็นผู้ชนะปลอม… ราอูล โรชา และลูกชายของเขา ได้เร่งเร้าให้ผมเมื่อสัปดาห์ก่อนที่ดูไบ ให้โหวตให้ฟาติมา บอช เพราะพวกเขาต้องการให้เธอชนะ โดยบอกกับผมว่า ‘เพราะมันจะดีต่อธุรกิจของเรา’”
ฮาร์ฟูชยังกล่าวด้วยว่าทั้งหมดนี้จะถูกเปิดเผยเป็นสารคดีเต็มรูปแบบในเดือนพฤษภาคม 2026 ทาง HBO และยืนยันว่าการประกวดปีนี้ “ขาดความโปร่งใสอย่างชัดเจน”
อย่างไรก็ตาม ฝ่าย Miss Universe Organization ยังไม่ได้ออกแถลงการณ์ตอบโต้ต่อข้อกล่าวหาในครั้งนี้ ขณะที่ประเด็นดังกล่าวกำลังกลายเป็นกระแสถกเถียงไปทั่วโลกออนไลน์เกี่ยวกับความยุติธรรมของเวทีนางงามระดับโลกนี้