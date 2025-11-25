"ราอูล" เบื่อหน่าย แฟนนางงามถล่มปมทุจริต! เตรียมส่งไม้ต่อ ตำแหน่งประธาน "มิสยูนิเวิร์ส"

"ราอูล โรชา" เบื่อดราม่า "มิสยูนิเวิร์ส" โดนแฟนนางงามถล่มหนัก! เปิดใจ หาคนรับช่วงต่อ ประธานมิสยูนิเวิร์ส หลังโดนถล่มปมทุจริต
ราอูล โรชา กันตู นักธุรกิจและประธานองค์กรมิสยูนิเวิร์ส (MUO) ซึ่งเพิ่งเข้าซื้อกิจการเมื่อปี 2024 เปิดเผยว่าตนรู้สึก "เบื่อหน่ายอย่างมาก" กับกระแสวิพากษ์วิจารณ์และข้อกล่าวหาเรื่องการทุจริตที่ถาโถมเข้าใส่เวทีประกวด โดยเฉพาะประเด็นที่เชื่อมโยงชัยชนะของ ฟาติมา บอช กับการมีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทพลังงานแห่งรัฐอย่าง PEMEX
แม้จะเพิ่งเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้น 50% และกำลังอยู่ในช่วงเริ่มต้นปฏิรูปองค์กร แต่ โรชา กันตู ยอมรับกับสื่อว่าเขาไม่คาดคิดมาก่อนว่าจะต้องเผชิญกับประเด็นขัดแย้งมากมายขนาดนี้ โดยได้กล่าวติดตลกปนความจริงจังขณะให้สัมภาษณ์กับ อาเดลา มิชา ว่าตนกำลัง "มองหาคนที่จะมาส่งมอบคบเพลิงให้" ต่อไป
ราอูล โรชา แสดงความรู้สึกเหนื่อยหน่ายต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะการถูกโจมตีจากกลุ่ม "แฟนนางงาม" หรือเขาเรียกว่า "มิสโซโลจิสต์" (Missólogos) ซึ่งหมายถึงผู้เชี่ยวชาญ/แฟนพันธุ์แท้ของเวทีนางงาม ซึ่งเขาตั้งคำถามว่าเป็นกลุ่มคนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจ แต่กลับต้องการเข้ามาชี้นำการตัดสินใจของเขา
"ผมเบื่อมาก เบื่อหน่ายกับเรื่องราวทั้งหมดนี้ ผมไม่ยอมเล่นไปตามเกมของคนเหล่านั้น ลองคิดดูสิ นี่อาจเป็นบริษัทเดียวที่แม้คุณจะเป็นเจ้าของ เป็นประธาน แต่พวกแฟนนางงาม... ซึ่งผมต้องถามทีมงานว่ามันหมายถึงอะไร (หัวเราะ) เหมือนกับว่าเป็นวิทยาศาสตร์แขนงหนึ่งเลยหรือไง ทุกคนต้องการแสดงความคิดเห็นในบริษัทของคุณ... พวกเขาต้องการบอกคุณว่าควรตัดสินใจอย่างไร ทำไมต้องจ้างคนนี้ ทำไมต้องไล่ออกคนนั้น"
นักธุรกิจรายนี้ยังกล่าวถึงความย้อนแย้งที่เกิดขึ้นในโลกโซเชียล โดยระบุว่ามีการตั้งโพลและรณรงค์ "ให้ปลดเขาออกจากตำแหน่งประธานบริษัทที่เป็นของเขาเอง" ซึ่งเขาเห็นว่าเป็นเรื่องที่น่าขัน และยังกล่าวโจมตีนักดนตรีที่ออกมาเปิดเผยเรื่องราวที่อ้างว่ามีการทุจริตในเวทีประกวด
นอกจากนี้ ราอูล โรชา กันตู ยังได้ปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงเกี่ยวกับกระแสข่าวที่ว่าองค์กรมิสยูนิเวิร์สกำลังถูกตรวจสอบบัญชี โดยเขาชี้แจงว่า บริษัทที่ถูกตรวจสอบคือ บริษัทมหาชนของไทย ที่เคยเป็นเจ้าของเดิม ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และประสบปัญหาทางการเงิน (ล้มละลาย)
"คนที่ถูกตรวจสอบคือบริษัทมหาชนของไทย ซึ่งเป็นของ แอน จักรพงษ์ พวกเขากำลังตรวจสอบเธอ ในฐานะบริษัทมหาชนที่มีนักลงทุนจำนวนมาก... เธอทำให้บริษัทมหาชนต้องล้มละลาย ผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นเลย"