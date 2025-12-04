นายกฯ ยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินสงขลา หลังน้ำลด-คลี่คลาย มีผลพรุ่งนี้ ลุยฟื้นฟูเยียวยาต่อเนื่อง

“อนุทิน” ลงนามยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินสงขลา หลังน้ำลด-สถานการณ์คลี่คลาย มีผลตั้งแต่ 5 ธ.ค. เป็นต้นไป พร้อมเดินหน้าฟื้นฟูและเยียวยาประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
วันนี้ (4 ธ.ค.) นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีได้ลงนามประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่จังหวัดสงขลา ซึ่งประกาศไว้เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2568 หลังสถานการณ์มหาอุทกภัยคลี่คลายลง จากการที่น้ำลดลงและการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในการช่วยเหลือประชาชนและได้รับความร่วมมือร่วมใจจากภาคประชาชน จนหน่วยงานรัฐ รวมถึงฝ่ายปกครอง ฝ่ายสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องสามารถบังคับใช้มาตรการตามที่กำหนดในกฎหมายต่างๆ ได้ตามปกติแล้ว
ทั้งนี้ ประกาศฉบับนี้ กำหนดให้ข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งที่ออกภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินทั้งหมดสิ้นสุดลง โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป
“แม้สถานการณ์ได้คลี่คลายลง จนแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินได้ในระดับที่พ้นขีดอันตราย รัฐบาลยังคงเดินหน้าดำเนินการเยียวยาและฟื้นฟูความเสียหายของประชาชน พื้นที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติ โดยในวันเสาร์ที่ 6 ธันวาคม นายกรัฐมนตรี มีกำหนดลงพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อติดตามการเยียวยาและฟื้นฟูประชาชนในพื้นที่ต่อไป” นายสิริพงศ์ กล่าว