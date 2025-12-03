พร้อมเปิด 5 ธ.ค.!สถานีลพบุรี 2 รถไฟทางคู่สายเหนือ รองรับรถด่วน รถเร็ว 14 ขบวน

รฟท.เตรียมเปิดใช้สถานี “ลพบุรี 2”ตั้งแต่ 5 ธันวาคมนี้ รองรับขบวนรถด่วนพิเศษ รถด่วน และรถเร็ว 14 ขบวน พร้อมจัดรถบริการรับ-ส่ง ระหว่างสถานี ฟรี!! เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ ส่วนสถานีลพบุรียังคงให้บริการขบวนรถชานเมือง รถท้องถิ่น และรถสินค้าตามปกติ
นายอนันต์ โพธิ์นิ่มแดง รองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า รฟท.เตรียมเปิดให้บริการสถานี “ลพบุรี 2” ในโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงลพบุรี – ปากน้ำโพ เพื่อรองรับขบวนรถทางไกล พร้อมจัดรถบริการรับ-ส่ง ระหว่างสถานีลพบุรี - ลพบุรี 2 อำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการช่วงเปลี่ยนผ่านการเดินทาง ส่วนสถานีลพบุรี ยังคงทำหน้าที่ให้บริการขบวนรถชานเมือง รถท้องถิ่น และขบวนรถสินค้าตามปกติ พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนกำหนดเวลาขบวนรถสายเหนือใหม่ ให้สอดคล้องกับการเปิดใช้สถานีและเวลาเดินขบวนรถปัจจุบัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป
การก่อสร้างรถไฟทางคู่สายเหนือ ช่วงลพบุรี – ปากน้ำโพ งานโยธาสร้างแล้วเสร็จ การรถไฟฯ จึงกำหนดเปิดใช้อาคารสถานีรถไฟ “ลพบุรี 2” ซึ่งอยู่ในอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เป็นสถานียกระดับเลี่ยงเมืองลพบุรี (สถานีเดียวของโครงการ) เพื่อหลบไม่ให้แนวเส้นทางกระทบต่อพระปรางค์สามยอด ศาลพระกาฬ โบราณสถานที่สำคัญของจังหวัดลพบุรี มีระยะห่างจากสถานีลพบุรีเดิม ประมาณ 12 กิโลเมตร เปิดให้บริการรองรับขบวนรถไฟทางไกล ขบวนรถด่วนพิเศษ รถด่วน รถเร็ว ที่มีต้นทางปลายทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ จำนวน 14 ขบวน ซึ่งจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่ 5 ธันวาคม 2568 นี้ โดยจะประกาศปรับเปลี่ยนเวลาเดินรถไฟสายเหนือใหม่ เพื่อให้การเดินรถมีความสอดคล้องกับการเปิดใช้สถานีและเวลาปัจจุบัน
ขณะเดียวกัน การรถไฟฯ ได้เพิ่มมาตรการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการในช่วงการเปลี่ยนผ่านรูปแบบการเดินทาง โดยจัดรถโดยสารบริการรับ – ส่งผู้โดยสารขบวนรถด่วนพิเศษ รถด่วน และรถเร็ว ที่มีต้นทางและปลายทางที่สถานีลพบุรี 2 (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) ระหว่างสถานีลพบุรี - ลพบุรี 2 สำหรับขบวนรถขาขึ้น รถโดยสารจะออกจากสถานีลพบุรี ก่อนขบวนรถออก 30 นาที ส่วนขบวนรถขาล่อง จะจอดรับผู้โดยสารตามกำหนดเวลาขบวนรถที่มาถึงสถานีลพบุรี 2 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2568 - 5 มีนาคม 2569
สำหรับ สถานีลพบุรี 2 เป็นสถานียกระดับ ระยะทาง 19 กิโลเมตร ระหว่างสถานีบ้านกลับ –สถานีโคกกระเทียม (ซึ่งอนาคตจะเป็นสถานีชุมทาง) เป็นอาคารขนาดใหญ่ 3 ชั้น ได้แก่ ชั้นพื้นดินสำหรับจอดรถรับ-ส่ง ผู้โดยสาร ส่วนชั้น 2 สำหรับจำหน่วยตั๋วและรองรับผู้โดยสาร ที่จะผ่านไปยังชานชาลา และชั้น 3 เป็นชั้นสำหรับชานชาลารถไฟ ซึ่งสถานีมีสิ่งอำนวยความสะดวก ทั้งลิฟต์ บันไดทางขึ้น-ลง ห้องสุขา และห้องรับฝากสิ่งของ (ไม่มีบริการรับ-ส่งสัมภาระ)
ส่วนสถานีลพบุรีเดิม ยังคงเปิดให้บริการกลุ่มขบวนรถธรรมดา ขบวนรถชานเมือง ขบวนรถท้องถิ่น และ จำนวน 13 ขบวนเช่นเดิม รวมถึงขบวนรถสินค้า
นอกจากนี้ ผู้ใช้บริการยังสามารถตรวจสอบเวลาและตำแหน่งขบวนรถแบบเรียลไทม์ผ่านระบบ Train Tracking System (TTS) ช่วยให้วางแผนการเดินทางตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางได้อย่างแม่นยำและมั่นใจยิ่งขึ้น