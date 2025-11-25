"Agent Versus" เกมปาร์ตี้สายลับฝีมือคนไทย วางจำหน่ายแล้วบน Steam!

Game Inside Studio ทีมอินดี้สัญชาติไทย เปิดตัว "Agent Versus" เกมปาร์ตี้สายลับปะทะนักสืบสุดป่วน พร้อมวางจำหน่ายบน Steam แล้ว ในราคาเพียง 135 บาท
"Agent Versus" เกมปาร์ตี้ออนไลน์แนวสืบสวน สามารถเล่นกับเพื่อนได้ตั้งแต่ 2–8 คน ผู้เล่นจะถูกแบ่งออกเป็นสองฝ่าย คือฝ่ายสายลับ ที่จะต้องใช้ลอบเร้นแนบเนียนไปกับฝูงชน NPC เพื่อทำภารกิจที่ได้รับให้สำเร็จ ขณะที่อีกฝ่ายคือนักสืบ จะต้องจับตาดู NPC ที่มีพฤติกรรมผิดปกติ เพื่อหาตัวสายลับ และสามารถใช้อุปกรณ์พิเศษเพื่อวางกับดักจับคนร้ายได้
เมื่อหมดเวลาในแต่ละรอบให้ผู้เล่นโหวตว่า NPC คนใดน่าจะเป็นสายลับ หรือเมื่อสิ่งผิดปกติก็สามารถเรียกประชุมฉุกเฉินเพื่อโหวตได้ทันที หากโหวตถูก ฝ่ายนักสืบจะได้คะแนน แต่ถ้าโหวดผิด ฝ่ายสายลับจะได้คะแนนแทน
ตัวเกมไม่ได้มีเพียงการสืบสวนหาตัวสายลับเท่านั้น เมื่อไรก็ตามที่สายลับมีคะแนนถึงเป้าหรือทำภารกิจสำเร็จจะเข้าสู่ Revenge Round ที่พลิกบทบาทจากผู้ถูกล่ากลายเป็นผู้ล่า สายลับจะได้รับอาวุธที่ดีกว่าในการไล่ล่านักสืบ ขณะที่นักสืบจะมีเพียงปืนพกเท่านั้น ทำให้การสืบสวนคือการแข่งกับเวลาที่ลุ้นระทึกยิ่งกว่าเดิม
"Agent Versus" วางจำหน่ายแล้วบน Steam ในราคาเพียง 135 บาท พร้อมส่วนลดฉลองวางจำหน่าย 20% เหลือ 108 บาท ถึงวันที่ 5 ธันวาคมนี้ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: Game Inside Studio, X: @GameInsideTH และ Discord
