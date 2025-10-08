Ubisoft จับมือ Hermit Crab เปิดตัว "Sportia" เกมรวมกีฬาทะลุจักรวาล

Hermit Crab สตูดิโอเกมอินดี้จากบราซิล ร่วมกับ Ubisoft เปิดตัว Sportia เกมรวมกีฬาอาร์เคด ที่ผู้เล่นจะได้เข้าร่วมการแข่งกีฬาหลากหลายประเภท สร้างทีมในฝันและแข่งขันกับผู้เล่นอื่น เตรียมวางจำหน่ายทั้งคอนโซลและพีซี
Sportia คือดินแดนแห่งยูโทเปียที่หลงทางในห้วงอวกาศและกาลเวลา ที่ซึ่งสิ่งมีชีวิตจากทุกภพ ทุกจักรวาล และตำนานมารวมตัวกันเพื่อเฉลิมฉลองกีฬา ไม่ว่าจะเป็น สิ่งมีชีวิตในตำนาน มนุษย์ต่างดาว นักกีฬาสุดสัปดาห์ หุ่นยนต์ และเด็ก ๆ จากละแวกบ้าน ต่างมารวมตัวกันเพื่อเล่น แข่งขัน และสนุกสนาน
ฟีเจอร์ของ Sportia ประกอบด้วย:
• กราฟิกและเกมเพลย์ที่สนุกสนานเหมือนเกมอาร์เคด
• โหมดเกมที่หลากหลาย
• นักกีฬาและทีมที่ปรับแต่งและอัปเกรดได้
• โหมดผู้เล่นหลายคนแบบ Local พร้อมโหมด Co-op และโหมด Versus
• โหมดเนื้อเรื่องแบบผู้เล่นคนเดียว
• สำรวจ Sportia: แต่ละพื้นที่ไม่ได้มีแค่กีฬาโปรดเท่านั้น แต่ยังมีมินิเกมและความลับที่ซ่อนอยู่ในทุกซอกทุกมุมอีกด้วย
“ความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นบทใหม่ของ Hermit Crab หลังจากทำงานร่วมกับแบรนด์กีฬาชื่อดังมาเป็นเวลาสิบปี เรารู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้ร่วมงานกับบริษัทเกมยักษ์ใหญ่ระดับโลกเพื่อสร้างสรรค์เกมที่ทะเยอทะยานที่สุดของเราจนถึงปัจจุบัน” Matheus Vivian ซีอีโอของ Hermit Crab กล่าว
“ที่ Ubisoft เราให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกับสตูดิโอที่เปี่ยมไปด้วยความเชี่ยวชาญและความมุ่งมั่น ด้วยความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับเกมกีฬาของ Hermit Crab เราจึงได้พบกับพันธมิตรที่แข็งแกร่งและเชื่อถือได้ ซึ่งสามารถส่งมอบสิ่งใหม่ ๆ ให้กับทั้งวงการเกมและกีฬาได้อย่างแท้จริง” Nicolas Pouard รองประธาน Ubisoft Strategic Innovation Lab กล่าว
“หลังจากทำงานร่วมกับแบรนด์กีฬาระดับโลกและทรัพย์สินทางปัญญาชื่อดังมาหลายปี เรารู้สึกว่าถึงเวลาแล้วที่จะสร้างสรรค์ประสบการณ์แปลกใหม่ที่สะท้อนตัวตนของเรา การสร้างสรรค์เกมที่เชิดชูความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความหลงใหลในกีฬาของบราซิลเป็นความฝันอันยาวนาน และตอนนี้มันได้กลายเป็นความจริงแล้ว” Vitor Leães หัวหน้าฝ่ายผลิตภัณฑ์และผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ของ Sportia กล่าว
Sportia ถูกสร้างขึ้นโดยยึดชุมชนเป็นแกนหลัก สะท้อนวิสัยทัศน์ร่วมกันระหว่างผู้พัฒนาและแฟน ๆ ตัวเกมจะนำเสนอการผสมผสานรูปแบบการเล่นกีฬาที่ลงตัว ช่วยให้ผู้เล่นได้สำรวจศาสตร์แขนงต่าง ๆ และดึงศักยภาพของตัวละครที่หลากหลายออกมาใช้
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.sportiagame.com และช่องทางโซเชียลมีเดียและหน้า Steam
