"Marvel Contest of Champions" เวอร์ชันพีซี พร้อมให้เล่นแล้ว!

"Marvel Contest of Champions" เปิดตัวครั้งแรกบนมือถือในปี 2014 ที่อเมริกาเหนือและยุโรปผ่าน Google Play และ Apple App Store และเริ่มให้บริการที่เกาหลีในปี 2017 โดยเกมอ้างอิงจากจักรวาลมาร์เวล ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องในหมู่ผู้เล่นทั่วโลกด้วยการต่อสู้แอ็กชันแบบอาร์เคดระหว่างซูเปอร์ฮีโร่และวายร้าย ทำให้กลายเป็นเกมยอดนิยมมาอย่างยาวนานด้วยการเปิดตัวเวอร์ชัน PC ผู้เล่นสามารถเล่นได้ไม่ว่าจะอุปกรณ์ไหนก็ตามโดยรองรับการเล่นข้ามแพลตฟอร์มระหว่างมือถือและ PC นอกจากนี้ ยังมอบงานภาพที่สวยงามและประสบการณ์การเล่นเกมที่สนุกสนานมากยิ่งขึ้นผ่านการเปลี่ยนภาพที่ลื่นไหลในระดับ 60 เฟรม (FPS), UI ที่ได้รับการปรับแต่งสำหรับ PC, และกราฟิกระดับ Full HDเช่นเดียวกับเวอร์ชันมือถือที่มีอยู่ เวอร์ชัน PC ยังจะได้รับการอัปเดตด้วยกิจกรรมใหม่ ๆ, เรื่องราวต่าง ๆ, และแชมเปี้ยนที่เล่นได้ใหม่ทุกเดือน ซึ่งจะช่วยขยายกลุ่มแชมเปี้ยนที่สามารถสะสมและฝึกฝนได้ต่อไป"Marvel Contest of Champions" กลายเป็นผลงานยอดฮิตติดตลาด บันทึกยอดผู้ใช้งานสะสมกว่า 300 คนล้านทั่วโลกและยังตั้งเป็นตัวแทนผลงานของ Kabam ในปัจจุบันเกมได้นำเสนอแชมเปี้ยนกว่า 300 ตัวละคร ซึ่งรวมไปถึงตัวละครมาร์เวลอันโด่งดัง อาทิ สไปเดอร์แมน, ไอรอนแมน, และ แบล็ควิโดว์ อีกทั้งยังมีเหล่าแชมเปี้ยนดั้งเดิมของ Kabam อีกด้วย แต่ละตัวละครจะมีการเคลื่อนไหวพิเศษและรูปแบบการต่อสู้เป็นของตัวเอง ช่วยให้ผู้เล่นสามารถเพลิดเพลินไปกับการต่อสู้อันเร้าใจพร้อมกับการควบคุมที่เรียบง่ายผู้เล่นสามารถแข่งขันกับผู้ใช้งานคนอื่นได้ผ่านการต่อสู้สนามประลอง PvP อีกทั้งยังมีหลากหลายเควสต์และคอนเทนต์เนื้อเรื่องที่อิงตามโลกทัศน์ของซีรีส์มาร์เวลเพื่อให้ความรู้สึกดื่มด่ำอย่างล้ำลึก"Marvel Contest of Champions" ยังมีแผนกำหนดเปิดตัวบนแพลตฟอร์ม Steam ภายในปีนี้ สามารถรับชมตัวอย่างเวอร์ชัน PC และรายละเอียดล่าสุดได้ที่ เว็บไซต์ และช่องทาง YouTube ทางการ