“เป๊ก” ลูกชาย “อนุทิน” ภูมิใจครั้งหนึ่งเคยเป็นทหาร

ท่ามกลางเหตุการณ์การรุกรานของทหารกัมพูชาต่อประเทศไทย “หนุ่มเป๊ก-เศรณี ชาญวีรกุล” ลูกชายคนเล็กของ “เสี่ยหนู-อนุทิน ชาญวีรกุล” อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้โพสต์ภาพในหลายแง่มุมเมื่อครั้งเคยเป็นทหารเกณฑ์ จากการจับได้ใบแดง ทบ ผลัด 2 ที่กองพันทหารสื่อสาร ทุ่งมหาเมฆ จนได้เป็นทหารกองประจำการ 1 ปี ในปี 2563 พร้อมข้อความว่า... I have always been so proud of serving our beloved country หรือแปลเป็นไทยว่า ...ฉันภูมิใจเสมอที่ได้ทำหน้าที่รับใช้ประเทศอันเป็นที่รักของเรา

สำหรับประวัติส่วนตัวหนุ่มเป๊กนั้นเรียนจบปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเรียนจบปริญญาโท ด้านการบริหารธุรกิจ ที่มหาวิทยาลัยควีนแมรี ลอนดอน ประเทศอังกฤษ ซึ่งไลฟ์สไตล์ส่วนตัวชื่นชอบการออกกำลังกายเป็นอย่างมาก และมีกีฬาโปรดอย่าง การขับเครื่องบิน ขี่ม้า กีฬาทางน้ำ และอื่นๆ อีกมากมาย โดยมีหวานใจอย่าง “เพลง-ชนม์ทิดา อัศวเหม” ลูกสาวของ “เอ๋-ชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม” กับ “ตู่-นันทิดา แก้วบัวสาย” คอยให้กำลังกายอยู่เคียงข้างเสมอ

Cr.Pek_C