ท่องโลก RO แบบไร้รอยต่อ "Ragnarok Abyss" เปิดลงทะเบียนล่วงหน้าแล้ว!

สิ้นสุดการรอคอยกับ "Ragnarok Abyss" เกม Open World MMO Action-RPG ในรูปแบบ Cross Platform ให้บริการโดย Gravity Game Tech เปิดให้แฟน ๆ ลงทะเบียนล่วงหน้าแล้ววันนี้
[การผจญภัยสุดอิสระ]
พบกับการผจญภัยในรูปแบบ Open World ให้ผู้เล่นได้สัมผัสโลกของ Ragnarok ในรูปแบบไร้รอยต่อที่ไม่เคยมีที่ไหนมาก่อน (ปกติเวลาเดินทางข้ามแต่ละแผนที่จะต้องเข้าวาร์ป!!)
[แอคชั่นมันส์]
เร้าใจไปกับการโจมตี ออกสกิล และหลบหลีกให้ถูกจังหวะ ในเกมเพลย์แบบ Real-time Action
[PVP กันแฟร์ๆ]
เตรียมฝีมือให้พร้อม เพราะเวอร์ชั่นนี้จะมีระบบ PVP แบบไม่นำ Combat Point / พลังต่อสู้ มาคำนวน ถูกใจสาย PVP แน่นอน
[ไขปริศนา]
เพลิดเพลินไปกับการไขปริศนาที่จะมีอยู่ตามพื้นที่ต่างๆ ให้ผู้เล่นได้ปลดล็อคของรางวัล!
[ปรับแต่ตัวละครอิสระ]
ถูกใจสายแฟชั่น กับระบบการสร้างตัวละครที่สามารถปรับแต่งได้เยอะมาก
[ตลาดเปิดเสรี]
ระบบซื้อขายที่ผู้เล่นสามารถแลกเปลี่ยนไอเทมได้อย่างอิสระ
Ragnarok Abyss ยังมีระบบ และเนื้อหาอีกมากมาย รอให้เพื่อนเข้ามาผจญภัย ลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ https://roabyss.com, Play Store, Apple และ AppGallery ติดตามช่องทางอย่างเป็นทางการได้ทาง Facebook, Line และ Discord
