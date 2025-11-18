มาเลเซียขยับเวลารถไฟ ETS ปีหน้า พบปาดังเบซาร์ไปเซกามัต ตุมปัต-กลันตันไปยะโฮร์รถออกเร็วขึ้น

การรถไฟมาเลเซียประกาศตารางเดินรถใหม่ เริ่ม 1 ม.ค. 69 พบขบวนจากปาดังเบซาร์ไปเซกามัตขยับเร็วขึ้นเป็น 12.05 น. ตามเวลามาเลเซีย (หรือ 11.05 น. เวลาไทย) ส่วนรถไฟสายชายฝั่งตะวันออก มาจากสุไหงโก-ลกไปขึ้นที่สถานีปาเซร์มัส เปลี่ยนจากสามทุ่มเศษเป็น 19.41 น. (หรือ 18.41 น. เวลาไทย) ขากลับออกจากยะโฮร์บาห์รูเลื่อนเป็น 21.05 น.
วันนี้ (18 พ.ย.) รายงานข่าวแจ้งว่า การรถไฟมาลายา (KTM Berhad) ประเทศมาเลเซีย ได้ประกาศตารางเดินรถไฟใหม่ ตามเวลาประเทศมาเลเซีย (เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ม.ค. 2569 โดยพบว่ามีความเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจสำหรับคนไทยที่นิยมเดินทางท่องเที่ยวด้วยรถไฟ พบว่า สถานีปาดังเบซาร์ รัฐปะลิส ฝั่งประเทศมาเลเซีย ตรงข้าม ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา ขบวนรถไฟ ETS จากสถานีปาดังเบซาร์ (Padang Besar) ที่ไปไกลที่สุด ยังคงให้บริการถึงสถานีปลายทางเซกามัต (Segamat) รัฐยะโฮร์
โดยเปลี่ยนจากขบวน EG9425 เดิมออกจากสถานีปาดังเบซาร์ เวลา 15.55 น. ผ่านสถานี KL Sentral กรุงกัวลาลัมเปอร์ เวลา 21.39 น. ถึงปลายทางสถานีเซกามัต เวลา 00.20 น. เปลี่ยนเป็นขบวน EG9449 โดยเวลาต้นทางขยับมาเร็วขึ้น ออกจากสถานีปาดังเบซาร์ เวลาใหม่ 12.05 น. ผ่านสถานี KL Sentral เวลา 17.50 น. ถึงปลายทางสถานีเซกามัต เวลา 20.36 น.
อย่างไรก็ตาม ตารางเดินรถไฟใหม่ ไม่มีการประกาศขบวนรถพิเศษสายใต้ (Ekspres Selatan) จากสถานีเกอมัส (Gemas) รัฐเนอเกอรีเซิมบีลัน ถึงสถานียะโฮร์บาห์รูเซ็นทรัล (JB Sentral) รัฐยะโฮร์ ซึ่งมีเดิมให้บริการรวมวันละ 6 เที่ยว และเมื่อมาถึงสถานีเซกามัต เวลา 00.20 น. จะต้องต่อรถไฟขบวนที่ ES41 เวลา 02.36 น. ถึงปลายทางสถานียะโฮร์บาห์รูเซ็นทรัล เวลา 06.25 น. เพื่อต่อรถไฟ Shuttle Tebrau ไปยังสถานีวู้ดแลนด์ (Woodlands) ประเทศสิงคโปร์
ส่วนเที่ยวกลับ เปลี่ยนจากขบวน EG9420 เป็นขบวน EG9442 ออกจากสถานีเซกามัตช้าขึ้น จากเดิมเวลา 07.55 น. เป็นเวลาใหม่ 09.30 น. ออกจากสถานี KL Sentral เวลา 12.16 น. ถึงปลายทางสถานีปาดังเบซาร์ เวลา 17.53 น. (หรือเวลา 16.53 น. ตามเวลาประเทศไทย) ซึ่งถึงปลายทางล่าช้ากว่าขบวนเดิม จึงควรเผื่อเวลาในการออกจากประเทศมาเลเซียมายังประเทศไทย เนื่องจากรถตู้สายหาดใหญ่-ปาดังเบซาร์ รถออกเที่ยวสุดท้ายเวลา 17.30 น. ส่วนรถไฟขบวนที่ 950 ออกจากสถานีปาดังเบซาร์ 16.40 น. ตามเวลามาเลเซีย หรือเวลา 15.40 น. ตามเวลาประเทศไทย
ถึงกระนั้น ขบวนรถต้นทางและปลายทางระหว่างสถานีปาดังเบซาร์ ถึงสถานี KL Sentral แม้จะเปลี่ยนเลขขบวนใหม่ แต่เวลาเดินรถไม่มีการเปลี่ยนแปลง รถออกจากสถานีปาดังเบซาร์ เวลา 07.20, 09.45, 13.50 และเที่ยวสุดท้ายเวลา 17.00 น. (ตามเวลามาเลเซีย) ส่วนรถออกจากสถานี KL Sentral เวลา 07.20, 09.55, 18.00 และ 22.50 น.
สำหรับรถไฟทางไกล KTM Intercity ฝั่งชายทะเลมาเลเซียตะวันออก พบว่าขบวน ERT27 เปลี่ยนเวลาออกจากสถานีตุมปัต (Tumpat) รัฐกลันตัน เดิม 20.30 น. ขยับมาเร็วขึ้นเป็น 19.20 น. ส่งผลทำให้สถานีปาเซร์มัส (Pasir Mas) ซึ่งรองรับผู้โดยสารที่เดินทางมาจากด่านพรมแดนสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ผ่านด่าน ICQS รันเตาปันยัง เปลี่ยนเวลาออกจากเดิม 21.02 น. ขยับมาเร็วขึ้นเป็น 19.41 น. ส่วนเวลาถึงปลายทางสถานียะโฮร์บาห์รูเซ็นทรัล เร็วขึ้นจากเดิมเวลา 12.30 น. เป็นเวลา 11.35 น.
ส่วนเที่ยวกลับ ขบวน ERT26 เปลี่ยนเวลาออกจากสถานียะโฮร์บาห์รูเซ็นทรัล จากเดิม 20.25 น. ช้าลงเป็นเวลา 21.05 น. ส่งผลทำให้ถึงสถานีปาเซร์มัสในวันถัดไป จากเดิมเวลา 12.24 น. เป็นเวลา 12.59 น. และถึงปลายทางสถานีตุมปัต จากเดิมเวลา 12.54 น. เป็นเวลา 13.35 น.
นอกจากนี้ การให้บริการรถไฟ ETS3 จากสถานี KL Sentral ยังคงถึงปลายทางสถานีคลวง (Kluang) รัฐยะโฮร์ ยังไม่ถึงสถานียะโฮร์บาห์รูเซ็นทรัล โดยมีการเปลี่ยนแปลงในขบวน EP9523 (เดิม EP9511) ขยับเวลาออกจากสถานี KL Sentral จากเดิมเวลา 07.45 น. เป็นเวลา 07.55 น. ถึงปลายทางสถานีคลวงเวลา 11.29 น. ส่วนเที่ยวกลับ ขบวน EP9532 (เดิม EP9514) ออกจากสถานีคลวง เวลา 17.13 น. ถึงปลายทางสถานี KL Sentral เวลา 20.40 น. ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ส่วนวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ เที่ยวไป ขบวน EP9533 (เดิม EP9515) ออกจากสถานี KL Sentral เวลา 17.35 น. ถึงปลายทางสถานีคลวง เวลา 21.09 น. ส่วนเที่ยวกลับ ขบวน EP9524 (เดิม EP9510) ออกจากสถานีคลวง เวลา 09.33 น. ถึงปลายทางสถานี KL Sentral เวลา 13.00 น. ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
สำหรับข้อมูลตารางเดินรถใหม่ สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ https://www.ktmb.com.my/TrainTime.html และสามารถสำรองที่นั่งได้ที่เว็บไซต์ https://www.ktmb.com.my และแอปพลิเคชัน KITS Style