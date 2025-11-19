รฟท. ปิดเดินรถช่วง”ชุมทางหนองปลาดุก – สุพรรณบุรี” 22 พ.ย. 68 – 23 ก.พ. 69 เร่งปรับปรุงสะพานชำรุด

การรถไฟฯ แจ้งปิดเดินขบวนรถไฟสายสุพรรณบุรี ช่วงชุมทางหนองปลาดุก – สุพรรณบุรี ชั่วคราวระหว่าง 22 พ.ย. 68 – 23 ก.พ. 69 เพื่อซ่อมเสริมความมั่นคงโครงสร้างสะพานเพื่อความปลอดภัย โดยจัดรถรับ-ส่งผู้โดยสาร เสาร์-อาทิตย์
การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ประกาศปิดการเดินรถในเส้นทางสายสุพรรณบุรี ช่วงสถานีชุมทางหนองปลาดุก – สุพรรณบุรี เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2568 ถึง 23 กุมภาพันธ์ 2569 เพื่อดำเนินงานก่อสร้างและปรับปรุงสะพานที่ชำรุด โดยจะมีการรื้อถอนสะพานเดิม ติดตั้งสะพานใหม่ และปรับปรุงองค์ประกอบโครงสร้างต่าง ๆ อาทิ ตอม่อ คานสะพาน และรางรถไฟ เพื่อเสริมความมั่นคงและความปลอดภัยของสะพาน สำหรับรองรับน้ำหนักกดเพลามาตรฐาน
โดยระหว่างปิดเส้นทางดังกล่าว การรถไฟฯ ได้จัดรถบริการรับ–ส่งผู้โดยสารทั้งขาไปและขากลับตามเวลาเดินรถปกติ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ดังนี้
- วันเสาร์ : รถบริการรับ–ส่งผู้โดยสารจะออกจากสถานีชุมทางหนองปลาดุก เวลา 18.33 น. ถึงสถานีสุพรรณบุรี เวลา 20.10 น.
- วันอาทิตย์ : รถบริการรับ–ส่งผู้โดยสารจะออกจากสถานีสุพรรณบุรี เวลา 04.15 น. ถึงสถานีชุมทางหนองปลาดุก เวลา 06.13 น.
การรถไฟฯ ขออภัยในความสะดวกมา ณ โอกาสนี้ ทั้งนี้ หากงานก่อสร้างแล้วเสร็จเร็วกว่ากำหนด การรถไฟฯ จะเปิดเดินรถตามปกติ และจะแจ้งให้ประชาชนทราบต่อไป