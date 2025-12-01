Samsung เตรียมส่งทีมลงพื้นที่หลังน้ำท่วม ดูแลเครื่องใช้ไฟฟ้า-สมาร์ทโฟน ให้กลับมาใช้งานได้

ซัมซุง ส่งทีม ซัพพอร์ตภาคสนาม (Support Team) ลงพื้นที่ทันทีเมื่อสถานการณ์คลี่คลาย เพื่อซ่อมแซมและดูแลเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหาย โดยเฉพาะในสถานที่สาธารณประโยชน์ เช่น โรงพยาบาลและโรงเรียน เพื่อให้สามารถกลับมาให้บริการประชาชนได้โดยเร็ว
มอบบริการพิเศษภายใต้โครงการ “Samsung Care for South” ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 ธันวาคม 2568 ครอบคลุมพื้นที่ 10 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สตูล พัทลุง ตรัง นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา โดยมีรายละเอียดดังนี้
- ฟรีค่าบริการตรวจและซ่อม สำหรับสมาร์ทโฟน* และเครื่องใช้ไฟฟ้าของซัมซุงที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม
- ฟรีค่าอะไหล่สำหรับสมาร์ทโฟน เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของลูกค้า พร้อมบริการสมาร์ทโฟนให้ยืมระหว่างส่งซ่อม เพื่อให้ลูกค้ายังคงใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง ส่วนลด 50% ค่าอะไหล่สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า เพื่อบรรเทาค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและให้ผู้ใช้สามารถกลับมาใช้งานได้อย่างคุ้มค่า
ซัมซุงตระหนักดีว่าความสูญเสียจากอุทกภัยที่ส่งผลกระทบต่อทรัพย์สิน จึงมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการฟื้นฟูและเยียวยาทุกภาคส่วน เพื่อให้ผู้ประสบภัยสามารถกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีได้โดยเร็วที่สุด