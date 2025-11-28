ลูกค้า AIS ที่ใช้ AIS Care+ ในพื้นที่น้ำท่วม รับสิทธิ์ซ่อมเครื่อง–เปลี่ยนหน้าจอ มือถือและแท็บเล็ต ฟรี

จากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายจังหวัดภาคใต้ที่ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชน เอไอเอสตระหนักดีว่าการสื่อสารคือสิ่งจำเป็นในยามวิกฤต จึงได้ส่งต่อความห่วงใยไปยังลูกค้าในพื้นที่ประสบภัย ด้วยการมอบสิทธิ์ดูแลอุปกรณ์สื่อสาร มือถือ และแท็บเล็ตเป็นกรณีพิเศษให้กับลูกค้าในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ฟรี 1 ครั้ง ระหว่างวันที่ 1–31 ธันวาคม 2568 โดย เปลี่ยนหน้าจอ และซ่อมตัวเครื่องฟรี พร้อมบริการรับส่งเครื่องซ่อมถึงบ้านฟรี ไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
สิทธิพิเศษดังกล่าว เป็นบริการพิเศษสำหรับลูกค้าที่ใช้บริการ AIS Care+ (รวมถึงบริการ AIS Care+ with Apple Care Services และ AIS Care+ with Samsung Care Services) ที่อยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งมือถือหรือแท็บเล็ตอาจได้รับความเสียหาย อาทิ เครื่องจมน้ำ หน้าจอชำรุด เปิดไม่ติด เสียงลำโพงหรือไมโครโฟนมีปัญหา หรือโครงสร้างตัวเครื่องเสียหาย โดยมาตรการดังกล่าวนับเป็นการขยายการดูแลเพิ่มเติมจากเงื่อนไขปกติของบริการ AIS Care+ เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระด้านทรัพย์สิน โดยเอไอเอสเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมทั้งหมด เพื่อทำให้ลูกค้ายังคงติดต่อประสานงานกับคนสำคัญได้อย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาที่ยากลำบาก
ลูกค้าที่อยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและต้องการใช้สิทธิ์ สามารถติดต่อขอรับการดูแลได้ผ่าน LINE @AISCarePlus หรือศูนย์บริการ AIS Care+ โทร. 098-585-1175 ทุกวัน เวลา 09.00–20.00 น. โดยจะมีการตรวจสอบสิทธิ์ตามข้อมูลการลงทะเบียนและพื้นที่ประสบภัย