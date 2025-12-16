เพจดังชี้ "คนที่ทำก็ทำแทบตุย" ดรามา RoV โกงแข่งตอกย้ำ 'Fair Play' คือหัวใจ ท่ามกลางความสำเร็จท่วมท้นของนักกีฬาไทย

ดรามา นักแข่ง RoV ทีมชาติไทย "Tokyogurl" ถูกตัดสิทธิ์-ยกเลิกสัญญา หลังตรวจพบ "โกง" ใช้ซอฟต์แวร์ช่วยเล่น จนเป็นกระแสวิจารณ์ท่ามกลางปีทองของอีสปอร์ตไทย ที่ทัพนักแข่งสร้างชื่อเสียงระดับโลก (FULL SENSE แชมป์โลก PUBG, FC Online ป้องกันแชมป์ซีเกมส์) เหตุการณ์นี้กลายเป็น "บทเรียนราคาแพง" ที่ตอกย้ำว่า "Fair Play" คือหัวใจสำคัญที่สุด
จากกรณีสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย (TESF) ออกแถลงการณ์ยอมรับการตัดสินลงโทษขับ 'ณภัทร วราสินธ์' หรือ 'Tokyogurl' ออกจากการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 33 หลังพบกระทำผิดใช้ซอฟต์แวร์บุคคลที่สาม ด้านต้นสังกัด 'TALON TH' ประกาศยุติบทบาททันที ขณะที่เพื่อนร่วมทีมโพสต์ข้อความปริศนาว่า "ใจสลาย" ก่อนลงสนามชิงตั๋วเข้าชิงเหรียญทองวันนี้
ล่าสุดวันนี้ (16 ธ.ค.) เพจ "เกมเมอร์อมตีน" ซึ่งมีผู้ติดตามกว่าครึ่งล้าน ออกมาโพสต์ข้อความวิพากษ์วิจารณ์เหตุการณ์ดังกล่าว ชี้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นสวนทางกับความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของทัพนักกีฬาอีสปอร์ตไทยในช่วงเดียวกัน ซึ่งกำลังอยู่ในช่วง "ปีทอง" และสร้างชื่อเสียงในระดับโลกและภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง โดยทางเพจได้ระบุข้อความว่า
“อีสปอร์ตไทย “คนที่ทำก็ทำแทบตุย” บทเรียนราคาแพง ท่ามกลางปีทองของนักแข่งไทย
กลายเป็นประเด็นร้อนที่สั่นสะเทือนวงการส่งท้ายปี เมื่อสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย (TESF) ได้ออกประกาศตัดสิทธิ์ "Tokyogurl" (นางสาวณภัทร วราสินธ์) นักแข่ง RoV หญิงทีมชาติไทยชุดซีเกมส์ ครั้งที่ 33 หลังตรวจพบการกระทำผิดกฎข้อ 9.4.3 (การใช้ซอฟต์แวร์ช่วยเล่นหรือดัดแปลงฮาร์ดแวร์) ส่งผลให้ต้นสังกัดอย่าง TALON TH ประกาศยุติสัญญาเป็นที่เรียบร้อย
เหตุการณ์นี้นับเป็นเรื่องน่าเสียดายอย่างยิ่ง เพราะเปรียบเสมือนจุดด่างพร้อยที่เกิดขึ้นในจังหวะที่วงการอีสปอร์ตไทยกำลัง "พีก" ถึงขีดสุด เพราะในช่วงเวลาเดียวกันนี้ ทัพนักแข่งไทยทีมอื่นๆ กำลังสร้างชื่อเสียงระดับโลกและระดับภูมิภาคกันอย่างถล่มทลาย ดังนี้
- FULL SENSE ผงาดคว้าแชมป์โลก PUBG Global Championship 2025 ในบ้าน พร้อมกวาดเงินรางวัลกว่า 15.7 ล้านบาท
- Toxido Next Generation ตัวแทนไทยที่โชว์ฟอร์มเข้ม ล้มทีมแกร่งจากจีน คว้าแชมป์ Delta Force Invitational: Warfare 2025 พร้อมเงินรางวัล 1.8 ล้านบาท
- FC Online ทีมชาติไทย นำทัพโดย TDKeane, Michael04, JUBJUB และ JiffyJay ป้องกันแชมป์ซีเกมส์สมัยที่ 2 ได้สำเร็จ ด้วยการถล่มเวียดนาม 4-1 เกม
- Audition PC สร้างประวัติศาสตร์ในซี้เกมส์ 2025 ในฐานะกีฬาทดลอง ทีมไทยคว้ามาได้ถึง 3 เหรียญ (ทอง-เงิน-ทองแดง) จากฝีมือของ นายจักรพรรดิ รินทอง (เหรียญทองเดี่ยวชาย), นายปธานิน คามวาศรี และ นางสาวสุทธิดา สาทิสสะรัต (เหรียญเงินทีมผสม) และ นางสาวฐานิดา สอนมอญ (เหรียญทองแดงเดี่ยวหญิง)
ท่ามกลางความสำเร็จเหล่านี้ กรณีการทำผิดกฎจึงเป็นเครื่องเตือนใจราคาแพงว่า "Fair Play" คือหัวใจสำคัญที่สุด เพราะต่อให้ฝีมือดีแค่ไหน หากขาดความซื่อสัตย์ ความพยายามที่สร้างมาก็อาจพังทลายในพริบตา และยังส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของเพื่อนร่วมวงการที่ตั้งใจฝึกซ้อมมาอย่างหนักอีกด้วย
ขอเป็นกำลังใจให้นักกีฬาไทยที่ยังคงยึดมั่นในกฎกติกา และสร้างความภูมิใจให้ชาติอย่างถูกต้องต่อไป ทั้งนี้ หากข้อมูลขาดตกบกพร่องอย่างไร สามารถเสนอกันเข้ามาได้ในคอมเมนต์ครับ"