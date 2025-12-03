ครั้งแรก! PlayPark ดัน "Audition PC" ลุยศึกซีเกมส์ 2025

PlayPark ประกาศความสำเร็จของ "Audition PC" เกมเต้นออนไลน์ระดับตำนาน ยกระดับสู่เวทีการแข่งขันอีสปอร์ตระดับนานาชาติ ด้วยการได้รับเลือกให้เป็น "กีฬาสาธิต" (Demonstration Sport) ในมหกรรมการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในปีนี้
การแข่งขันกีฬาสาธิตของ Audition PC จะจัดขึ้นในวันที่ 12 ธันวาคม 2568 ณ ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แบ่งออกเป็น 3 ประเภทการแข่งขัน ได้แก่ ประเภทเดี่ยวชาย (Male Individual), ประเภทเดี่ยวหญิง (Female Individual) และประเภททีมผสม (Mixed Team) โดยจะเป็นการประชันระหว่างตัวแทนนักกีฬาจาก 4 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย, ฟิลิปปินส์, เวียดนาม, และ ลาว ซึ่งล้วนเป็นยอดฝีมือระดับแนวหน้าเข้าร่วมชิงชัย
ทีมชาติไทยนำทัพโดยผู้ชนะจากรายการ Audition Thailand Championship (ATC) 2025 ที่การันตีฝีมือระดับประเทศ ได้แก่
• นายจักรพรรดิ รินทอง - รางวัลชนะเลิศ ATC 2025 ประเภท Team Battle, อันดับ 2 ATC 2017 ประเภท Team Battle
• นางสาวฐานิดา สอนมอญ - รางวัลชนะเลิศ ATC 2025 ประเภท LADY Team Battle, ชนะเลิศ ATC 2018 โหมด Crazy-Dance 8, อันดับ 3 Audition World Championship 2017 ประเภท Team Battle
• นายปธานิน คามวาศรี - รางวัลชนะเลิศ ATC 2025 ประเภท Individual Battle, อันดับ 3 ATC 2019 ประเภท Team Battle, อันดับ 2 ATC 2018 โหมด Crazy-Dance 8, อันดับ 3 Audition World Championship 2017 ประเภท Team Battle, อันดับ 2 ATC 2017 ประเภท Team Battle
• นางสาวสุทธิดา สาทิสสะรัต - รางวัลชนะเลิศ ATC 2025 และ ATC 2024 ประเภท LADY Team Battle
จากเกมเต้นคลาสสิก สู่เวทีแห่งการแข่งขันระดับภูมิภาค
โดยการยกระดับการแข่งขันของ Audition PC สู่อีสปอร์ตระดับนานาชาติ นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่เกิดจากความร่วมมืออันยาวนานระหว่าง PlayPark และ T3 Entertainment ที่ร่วมกันพัฒนาและสร้างสภาพแวดล้อมของเกม Audition PC ในประเทศไทยให้พร้อมต่อการยกระดับสู่เวทีอีสปอร์ตระดับสากล ผ่านการแข่งขันอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับประเทศ โดยริเริ่มจัดการแข่งขัน Audition Thailand Championship (ATC) ในปี 2007 จนถึงปัจจุบัน แม้ภาพลักษณ์ของเกมเต้นออนไลน์ในตำนานเกมนี้จะดูสดใส แต่เบื้องหลังกลับเต็มไปด้วยความท้าทายที่วัดกันด้วยฝีมือและจังหวะ จนหล่อหลอมเป็นคอมมูนิตี้ผู้เล่นที่แข็งแกร่ง และมีวัฒนธรรมการแข่งขันเฉพาะตัวที่ชัดเจน
“การที่ Audition PC ถูกบรรจุเป็นกีฬาสาธิตอีสปอร์ตอย่างเป็นทางการใน SEA Games ถือเป็นก้าวสำคัญที่สะท้อนถึงพลังของคอมมูนิตี้ และความสำเร็จของเกมที่สามารถพัฒนาจากความบันเทิงสู่การแข่งขันระดับภูมิภาคได้อย่างแท้จริง ในฐานะผู้ให้บริการ Audition PC ในประเทศไทย เรามุ่งมั่นสนับสนุน Ecosystem ที่แข็งแรง ยกระดับมาตรฐานการแข่งขัน และสร้างโอกาสให้ผู้เล่นรุ่นใหม่ก้าวขึ้นมาเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตในอนาคต
เรายินดีร่วมมือกับทุกประเทศในอาเซียนเพื่อผลักดันมาตรฐานการแข่งขันให้เป็นสากล รวมถึงส่งเสริมแนวทางการแข่งแบบ fair play และการเติบโตอย่างยั่งยืนของวงการ Audition ทั่วทั้งภูมิภาค” คุณศาสตรา วิริยะเจริญธรรม, กรรมการผู้จัดการ (ประเทศไทย) บริษัท เพลย์พาร์ค จำกัด กล่าว
ความร่วมมือในครั้งนี้จึงไม่เพียงสะท้อนถึงศักยภาพของเกม Audition PC ในฐานะหนึ่งในเกมที่ขับเคลื่อนวงการอีสปอร์ตไทยเท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ของ PlayPark ในการพัฒนา Ecosystem ของเกมให้เติบโตอย่างยั่งยืนในระดับนานาชาติ
ร่วมเชียร์นักกีฬาไทยใน “Audition PC SEA Games 2025”
แฟนเกมและชาวไทยสามารถร่วมส่งแรงใจให้ทีมชาติไทยได้ทั้งที่สนามแข่งขัน ศาลาพระเกี้ยว หรือร่วมเชียร์ผ่านช่องทางออนไลน์ของ Audition Thailand โดยเฉพาะกิจกรรมพิเศษที่ PlayPark จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองก้าวสำคัญครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเชียร์นักกีฬา ไอเทมในเกมสุดเอ็กซ์คลูซีฟ และของรางวัลสุดพิเศษมากมาย ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เร็ว ๆ นี้ทางช่องทางหลักของ Audition Thailand
