PlayPark ฉลองชัย ทีมไทยคว้าแชมป์ "Audition PC" ศึกซีเกมส์!

PlayPark ร่วมฉลองความสำเร็จของ "Audition PC" เกมเต้นในตำนาน หลังตัวแทนทีมชาติไทยสร้างประวัติศาสตร์คว้า 3 เหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬาสาธิต SEA Games 2025 ได้สำเร็จ ท่ามกลางแรงเชียร์ของคอมมูนิตี้เกมและแฟนคลับทั่วประเทศ
การแข่งขันจัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2568 ณ ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีนักกีฬาจาก 4 ประเทศ ได้แก่ ไทย, ฟิลิปปินส์, เวียดนาม, และ ลาว เข้าร่วมชิงชัยใน 3 ประเภทการแข่งขันสุดเข้มข้น ซึ่งแต่ละการแข่งขันเป็นไปอย่างดุเดือดและสูสี ตัวแทนทีมไทยต้องขับเคี่ยวกับคู่แข่งจากประเทศเพื่อนบ้าน และเฉือนชนะในจังหวะเสี้ยววินาทีก่อนจบเกม โดยมี Team Leader & Coach นายกฤชวัฒน์ กาญจนวุฒิโสภณ คอยดูแลและซัพพอร์ตทีมในทุกด้าน ทั้งการฝึกซ้อม และเสริมกำลังใจให้ผู้เล่นตลอดการแข่งขัน ก่อนที่ทีมไทยจะสามารถคว้าเหรียญจากทั้ง 3 ประเภทได้อย่างสมศักดิ์ศรี
นายจักรพรรดิ รินทอง - แชมป์ ประเภทเดี่ยวชาย (Male Individual)
นายปธานิน คามวาศรี และ นางสาวสุทธิดา สาทิสสะรัต - รองแชมป์ ประเภททีมผสม (Mixed Team)
นางสาวฐานิดา สอนมอญ - อันดับ 3 ประเภทเดี่ยวหญิง (Female Individual)
ในการแข่งขันครั้งนี้ ยังได้รับเกียรติจาก นายภานุพงษ์ องค์คุณารักษ์ เลขาธิการ สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย (TESF) เข้าร่วมในพิธีมอบรางวัล พร้อมทั้งให้การสนับสนุนและดูแลการจัดการแข่งขันอย่างใกล้ชิด นับเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันสำคัญที่ช่วยให้การแข่งขันดำเนินไปอย่างราบรื่นและเป็นระบบตามมาตรฐานอีสปอร์ตระดับสากล
แม้การแข่งขันจะจบลง แต่บรรยากาศแห่งความภูมิใจและมิตรภาพยังคงอบอวลอยู่ในใจของผู้เข้าแข่งขันทุกคน โดยนักกีฬาทีมชาติไทยได้เผยความรู้สึกหลังจบการแข่งขันว่า
จักรพรรดิ รินทอง (แชมป์ ประเภทเดี่ยวชาย): “รู้สึกเป็นเกียรติและดีใจมากครับ ที่ได้แข่งในเกมที่รักและเล่นมานานกว่า 18 ปี ขอบคุณแรงเชียร์จากทุกคน ทุกแรงใจมีความหมายจริง ๆ ใครที่เห็นการแข่งขันแล้วคิดถึงเกมนี้ กลับมาเต้นด้วยกันนะครับ”
ฐานิดา สอนมอญ (อันดับ 3 ประเภทเดี่ยวหญิง): “ตั้งใจซ้อมหนักขึ้นมาก เพราะต้องเจอกับแชมป์จากหลายประเทศ การคว้าเหรียญครั้งนี้พิสูจน์ว่า ถ้าเราทำเต็มที่ ผลลัพธ์ที่ดีจะตามมาเองค่ะ”
สุทธิดา สาทิสสะรัต (รองแชมป์ ประเภททีมผสม): “ตลอดการแข่งขันนี้ สิ่งที่โฟกัสที่สุดคือ ‘สติ’ ตอนรู้ว่าได้เหรียญ ดีใจและซึ้งใจมาก ๆ เพราะมันเกินกว่าที่ตั้งใจไว้จริง ๆ ค่ะ”
ปธานิน คามวาศรี (รองแชมป์ ประเภททีมผสม): “ถือเป็นโอกาสสำคัญในชีวิตครับ รู้สึกภูมิใจที่คว้าเหรียญให้ประเทศได้ เกม Audition PC เป็นพื้นที่ที่ให้เราได้พัฒนาฝีมือ และมีเป้าหมายให้ก้าวต่อไปเสมอครับ”
อีกหนึ่งสีสันของการแข่งขันในครั้งนี้ คือแรงเชียร์จากคอมมูนิตี้เกม Audition PC ที่รวมตัวกันมาให้กำลังใจทั้งในสนามแข่งขันและผ่านการถ่ายทอดสดออนไลน์ บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและพลังของแฟนเกมที่ร่วมส่งแรงใจให้ทีมชาติไทย ถือเป็นอีกหนึ่งภาพจำสำคัญของวงการอีสปอร์ตไทย ที่สะท้อนถึงความเหนียวแน่นของชุมชนผู้เล่น Audition PC ซึ่งเติบโตจากความสนุก จนกลายเป็นครอบครัวแห่งมิตรภาพที่อยู่เบื้องหลังทุกชัยชนะ
จากเกมเต้นคลาสสิก สู่เวทีแห่งเกียรติยศ
ตลอดกว่า 19 ปีที่เปิดให้บริการในประเทศไทย “Audition PC” ไม่ได้เป็นเพียงเกมเต้น แต่เป็นวัฒนธรรมความสนุกและมิตรภาพที่เติบโตมาพร้อมผู้เล่นหลายยุคสมัย ด้วยระบบการแข่งขันที่ยืดหยุ่นและหลากหลายโหมดการเล่น ทำให้ Audition PC ก้าวสู่เวทีอีสปอร์ตได้อย่างสมบูรณ์แบบ
“ชัยชนะในครั้งนี้ไม่เพียงเป็นเกียรติของทีมชาติไทย แต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงผลลัพธ์ของการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งในด้าน Competitive Ecosystem และ Community Engagement ที่ PlayPark มุ่งมั่นสร้างมาอย่างยาวนาน ร่วมกับพันธมิตรสำคัญอย่าง T3 Entertainment ผู้พัฒนาเกม Audition PC ที่ร่วมกันวางรากฐานและยกระดับโครงสร้างการแข่งขันให้พร้อมก้าวสู่เวทีอีสปอร์ตระดับภูมิภาค
ในระยะยาว PlayPark จะยังคงเดินหน้าสนับสนุนโครงสร้างการแข่งขัน (Tournament Infrastructure) และความร่วมมือระดับนานาชาติ เพื่อผลักดันให้ Audition PC และเกมในเครืออื่น ๆ ก้าวสู่เวทีโลก พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เล่นรุ่นใหม่เห็นว่า เกมคือพื้นที่แห่งการเติบโตและโอกาส” คุณศาสตรา วิริยะเจริญธรรม, กรรมการผู้จัดการ (ประเทศไทย) บริษัท เพลย์พาร์ค จำกัด กล่าว
Audition PC: เกมแห่งจังหวะที่ไม่เคยหยุดเต้น
จากปี 2006 ถึง 2025 "Audition PC" ยังคงยืนหยัดในฐานะเกมเต้นระดับตำนาน ที่หลอมรวมจังหวะ ดนตรี และมิตรภาพไว้ในที่เดียว และวันนี้ได้พิสูจน์แล้วว่าเกมที่มีรากฐานจากความสนุก สามารถพัฒนาไปสู่การแข่งขันอีสปอร์ตระดับภูมิภาคได้จริง
ความสำเร็จครั้งนี้ไม่เพียงเป็นชัยชนะของทีมชาติไทย แต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของการเดินทางร่วมกันของผู้เล่น พันธมิตร และทีมงานที่อยู่เบื้องหลังทุกจังหวะของความสนุกที่ชื่อว่า "Audition"
