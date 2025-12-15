ทร.-กต.ย้ำไม่ปิด “อ่าวไทย” ยึดอนุสัญญากฎหมายทะเล คุมเฉพาะเรือไทยห้ามลำเลียงยุทธปัจจัย หลังพบเรือน้ำมัน “นาคราช 26-ไทยแหลมทอง” ใกล้เกาะกง

ทร.-กต.ยันไม่มีปิด ‘อ่าวไทย’ ยึดตาม ‘อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล’ รักษาเสรีภาพเดินเรือ จะทำการควบคุม ‘เรือไทย’ ไม่ให้ลำเลียง ‘ยุทธปัจจัย’ เข้าไปกัมพูชา หลังมีข่าวพบเรือน้ำมันไทย ‘นาคราช 26-ไทยแหลมทอง’ อยู่ใกล้พื้นที่ จ.เกาะกง
วันนี้ (15 ธ.ค.) นางมาระตี นะลิตา อันดาโม รองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ชี้แจงกรณีที่มีการเผยแพร่ในสื่อโซเชียลออนไลน์เรื่องการปิดกั้นน่านน้ำ สกัดการส่งออกน้ำมัน-ยุทธปัจจัยไปยังกัมพูชา ว่า ประเทศไทยไม่ต้องการยกระดับสถานการณ์ การดำเนินการของไทยเพื่อปกป้องอธิปไตยและลดภัยคุกคามเท่านั้น พร้อมย้ำว่าประเทศไทยปฏิบัติตามหลักมนุษยธรรม และกฎหมายระหว่างประเทศ คือ อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 (UNCLOS) ที่ให้ความสำคัญอันดับต้นต่อการรักษาเสรีภาพในการเดินเรือ (Freedom of Nevigation) ไม่ประสงค์ให้ส่งผลต่อการค้า การคมนาคม หรือห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งไทยยึดหลักนี้เคร่งครัด เพื่อสื่อสารต่อประเทศที่สาม และประชาคมต่างประเทศ
ขณะที่ พล.ร.ต.ปารัช รัตนไชยพันธ์ โฆษกกองทัพเรือ กล่าวยืนยันว่า ไม่มีการบล็อกเขต ไม่มีปิดน่านน้ำไทย ทางกองทัพเรือไม่มีเจตนาเรื่องนี้ เราเคารพเจตนาระหว่างประเทศและประชาคมโลก เพื่อตัดการส่งกำลังบำรุง-ยุทธปัจจัย ไปสู่กัมพูชาเท่านั้น
เมื่อถามถึงกรณีมีกระแสข่าวพบเรือบรรทุกน้ำมัน-สินค้า 2 ลำของไทย ชื่อ นาคราช 26 และ ไทยแหลมทอง ที่อยู่ใกล้พื้นที่ จ.เกาะกง ได้รับรายงานต้นทางและปลายทางอย่างไร โฆษก ทร.กล่าวว่า เราพยายามจะแก้ไขปัญหา มีหลายบริษัทเดินเรือของไทยที่ใช้เรือไทยในการลำเลียงน้ำมันเชื้อเพลิงเข้าไปในพื้นที่กัมพูชา ที่ผ่านมา ทร.พยายามพูดคุยกับบริษัทเจ้าของเรือนั้นๆ ในเรื่องการขอความร่วมมือไม่ลำเลียงยุทธปัจจัยเข้าไปในกัมพูชา เรื่องนี้จะมีการพิจารณาใน สมช.อีกครั้ง
ส่วนพื้นที่ จ.ตราด ยังคงมาตรกาเคอร์ฟิว แต่จะใช้ให้สั้นที่สุด เพื่อลดความเดือดร้อนประชาชนและเพื่อความปลอดภัยของประชาชน ซึ่งยังพบกลุ่มคนไม่หวังดีเข้ามาในพื้นที่ จ.ตราด ส่วนประชาชนที่จำเป็นต้องเดินทางสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ประสานจุดตรวจต่างๆ ได้
เมื่อถามถึงกรณีที่ตั้งหน่วยทหาร หลัง บก.ฉก.นย.ตราดโดนโจมตี จะมีมาตรการดูแลหน่วยทหารอย่างไร โฆษก ทร.กล่าวว่า มีการตรวจตราสถานที่ราชการ-สถานที่สำคัญในพื้นที่ โดยประสานหน่วยความมั่นคงในพื้นที่สอดส่องดูแล ใช้มาตรการหาข่าวและข่าวกรองต่างๆ ร่วมกับตำรวจและฝ่ายปกครอง