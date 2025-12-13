ทัพเรือภาคที่ 1 เปิดยุทธการ "ประจวบคีรีขันธ์–ประจันตคีรีเขตร" โจมตีฐานปืนใหญ่กัมพูชาบนเกาะยอ ตามสิทธิ์ป้องกันตนเอง

กองทัพเรือไทยเปิดยุทธการ "ประจวบคีรีขันธ์–ประจันตคีรีเขตร" ส่งหมวดเรือเฉพาะกิจ "พิทักษ์อ่าวไทย" เข้าโจมตีเป้าหมายทางทหารของกัมพูชาบนเกาะยอ จังหวัดเกาะกง ช่วงเช้ามืดวันนี้ (13 ธ.ค. 68) เพื่อทำลายฐานปืนใหญ่ 4 กระบอก ที่ตรวจพบว่าคุกคามความปลอดภัยของชุมชนบ้านหาดเล็ก จังหวัดตราด กองทัพเรืออ้างสิทธิ์ในการป้องกันตนเอง แต่การปะทะดำเนินไปกว่าชั่วโมงก่อนฝ่ายไทยจะถอนกำลัง
วันนี้ (13 ธ.ค.) พลเรือตรี ปารัช รัตนไชยพันธ์ โฆษกกองทัพเรือ ชี้แจงปฏิบัติการด้านความมั่นคงทางทะเล โดยเปิดเผยว่า เมื่อช่วงเช้ามืดของวันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2568 ระหว่างเวลา 01.00 – 03.00 น. ทัพเรือภาคที่ 1 ได้เปิดยุทธการ “ประจวบคีรีขันธ์–ประจันตคีรีเขตร” โดยมอบหมายให้หมวดเรือเฉพาะกิจ “พิทักษ์อ่าวไทย” ดำเนินการปฏิบัติภารกิจเพื่อปกป้องอธิปไตยและความปลอดภัยของประชาชนตามแนวชายฝั่งอ่าวไทย
โฆษกกองทัพเรือระบุว่า การปฏิบัติการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดทอนและลิดรอนขีดความสามารถทางทหารของฝ่ายกัมพูชา ในพื้นที่จังหวัดเกาะกง โดยพุ่งเป้าไปที่ ที่ตั้งทางทหารบนเกาะยอ ซึ่งจากการข่าวกรองและการตรวจการณ์ พบว่าเป็นที่ตั้งของ ฐานปืนใหญ่จำนวน 4 กระบอก ที่มีระยะยิงครอบคลุมถึงพื้นที่ชุมชน บ้านหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบและเป็นที่ตั้งของหน่วยทหารไทย
หมวดเรือเฉพาะกิจพิทักษ์อ่าวไทย ได้เข้าควบคุมพื้นที่ทางทะเลและทำการโจมตีเป้าหมายทางทหารที่ตรวจพบ เพื่อยับยั้งภัยคุกคามโดยตรงต่อความมั่นคงและประชาชนชาวไทย อย่างไรก็ตาม ฝ่ายกัมพูชาได้มีการตอบโต้กลับมาทันที จนกระทั่งเวลา 02.30 น. กำลังทางเรือของฝ่ายไทยได้ยุติการโจมตี และถอนกำลังออกจากพื้นที่
กองทัพเรือได้ยืนยันหนักแน่นว่า การปฏิบัติการดังกล่าวเป็นไปเพื่อการป้องกันตนเองตามหลักกฎหมายและแนวปฏิบัติสากล โดยเน้นย้ำว่าเป็นสิทธิในการป้องกันตนเอง (Right to Self-Defence) ซึ่งใช้กำลังเท่าที่จำเป็นและได้สัดส่วนต่อภัยคุกคามที่ตั้งทางทหารนั้น ๆ และกองทัพเรือยังคงยึดมั่นในการปกป้องอธิปไตย และความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญ