กองทัพไทย สั่งปิดกั้นอ่าวไทย สกัดน้ำมัน-ยุทธปัจจัยเข้ากัมพูชา

วันนี้ (14 ธ.ค.) มีหนังสือด่วนจาก กองบัญชาการกองทัพไทย (บก.ทท.) และ ศูนย์บัญชาการทางทหาร (ศบท.) ระบุว่า
.
1. เพื่อให้การปฏิบัติการทางทหารของกองทัพไทย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ที่ประชุมคณะผู้บัญชาการทหาร (คบท.) เมื่อ 12 ธ.ค.2568 มีมติในการดำเนินการต่อเรือไทย และ/หรือผู้ประกอบการไทยที่ใช้เรือไทยหรือเรือจดทะเบียนเรือสัญชาติอื่น ๆ ลำเลียงและส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิง หรือสินค้ายุทธปัจจัยไปยังกัมพูชาทางทะเล เพื่อเป็นการลิดรอนและลดศักยภาพ ขีดความสามารถของฝ่ายกัมพูชาในการคุกคามต่อประเทศไทย
.
2. ตามข้อ 1. เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และทันต่อสถานการณ์ บก.ทท./ศบท. จึงขอให้ กห./ศบช.กห. พิจารณานำเรื่องเข้าหารือในที่ประชุม สภา มช. โดยเร่งด่วน โดยมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
.
2.1 เสนอให้สภาความมั่นคงแห่งชาติ พิจารณากลไกภายใต้สภาความมั่นคงแห่งชาติให้หน่วยงานทางทะเลในศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) กำหนดให้
.
2.1.1 มีมติสภาความมั่นคงแห่งชาติ เรื่อง ประกาศมาตรการระงับการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงและสินค้ายุทธปัจจัยไปยังประเทศกัมพูชา
.
2.1.2 ให้หน่วยงานใน ศรชล.ยกระดับมาตรการตามมาตรา 27 วรรค 2 และ 3 ในการบูรณาการกลไก การควบคุมและเฝ้าระวังเรือสินค้าพาณิชย์ เรือประมง เรือสนับสนุนทำงานประมง ทั้งในส่วนของเรือไทย และผู้ประกอบการทางทะเล ที่เป็นเจ้าของเรือโดยตรงหรือทางอ้อมที่เป็นเจ้าของกิจการ ผู้บริหารกิจการกองเรือภาคการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศและมีพฤติการณ์ลักลอบลำเลียงและส่งออกน้ำมันหรือสินค้ายุทธปัจจัยไปยังประเทศกัมพูชา
.
2.1.3 ให้ ศรชล.พิจารณาประกาศพื้นที่โดยรอบทะเลอาณาเขตรอบท่าเรือกัมพูชา เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยระดับสูง