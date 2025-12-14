ผู้ว่าฯบุรีรัมย์เตือนผู้อพยพกว่า 6 หมื่นคนอย่าเพิ่งกลับบ้าน เหตุสู้รบยังรุนแรง มี BM-21ตกในชุมชน 28 ลูก

บุรีรัมย์ - ผู้ว่าฯ บุรีรัมย์ ขอความร่วมมือประชาชนพื้นที่เสี่ยงภัยที่อพยพมาอยู่ตามศูนย์พักพิงทุกแห่ง รวมถึงบ้านญาติมากกว่า 6 หมื่นคน อย่าเพิ่งกลับเข้าพื้นที่แนวชายแดน เพราะการสู้รบยังรุนแรงเสี่ยงอันตราย มีรายงาน BM-21 ตกในพื้นที่ชุมชน 28 ลูก
วันนี้ (14 ธ.ค.68) นายปิยะ ปิจนำ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ขอความร่วมมือประชาชนพื้นที่เสี่ยงภัย ที่อพยพออกมาอยู่ตามศูนย์พักพิงทุกแห่งในจังหวัด รวมถึงบ้านญาติมากกว่า 6 หมื่นคน อย่าเพิ่งกลับเข้าพื้นที่ เพราะการสู้รบยังรุนแรงเสี่ยงอันตราย และมีรายงานกระสุนปืนใหญ่ จรวด BM-21 ตกในพื้นที่ชุมชน และพื้นที่การเกษตรกร ตามแนวชายแดนในจังหวัดบุรีรัมย์แล้ว 28 ลูก และบางลูกยังไม่ทำงาน หากกลับเข้าพื้นที่อาจได้รับอันตรายได้ จึงให้รอการประกาศจากทางราชการ
พร้อมกันนี้ยังได้กำชับให้ ชรบ.ที่ดูแลบ้านเรือนทรัพย์สินและสัตว์เลี้ยงให้กับชาวบ้านแนวชายแดน เพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นด้วย หลังกัมพูชาได้ยิง BM-21 ตกใส่พื้นที่พลเรือนในหลายจังหวัดที่มีการสู้รบ แม้ในพื้นที่จ.บุรีรัมย์ จะยังไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ แต่สถานการณ์สู้รบตลอดแนวชายแดนที่ยังรุนแรง ยังต้องเฝ้าระวังอย่างเข้มข้น ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้เข้าเยี่ยมให้กำลังใจผู้อพยพทุกวัน และต้องติดตามสถานการณ์แนวชายแดนอย่างใกล้ชิด
ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ระบุอีกว่า จากจำนวนผู้อพยพลี้ภัยจากเหตุสู้รบแนวชายแดนมีจำนวนมากกว่า 6 หมื่น ศูนย์พักพิงต่างๆ ก็ยังมีความต้องการสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น โดยเฉพาะผ้าอ้อมสำเร็จรูปทั้งเด็ก และผู้สูงอายุ ผ้าอนามัย นมผงสำหรับเด็ก หากภาคเอกชนหรือผู้มีจิตศรัทธาต้องการจะสนับสนุนเพื่อช่วยเหลือผู้อพยพ ก็สามาถบริจาคได้ที่ศูนย์พักพิงสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตได้ทุกวัน