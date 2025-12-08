ชาวบ้านยังหนีภัยสงคราม! ทยอยเข้าศูนย์อพยพ ส่วนใหญ่เครียด คิดถึงบ้าน

อุบลราชธานี-ชาวบ้านยังอพยพหนีภัยสงคราม เข้าศูนย์อพยพแล้วนับหมื่นคนแล้ว พบประชาชนส่วนใหญ่บ่นคิดถึงบ้าน กับเครียดเรื่องหนี้สินที่ตามมา เหตุไม่ได้ทำงานช่วงหนีภัย มีโรงครัวพระราชทานปรุงอาหารให้รับประทานละ 3 มื้อ
ผู้สื่อข่าวรายงาน บรรยากาศที่ศูนย์อพยพอำเภอเดชอุดม จ.อุบลราชธานี ซึ่งจังหวัดจัดตั้งเป็นศูนย์รองรับผู้อพยพหนีภัยสงครามการปะทะระหว่างทหารไทยกับกัมพูชา มีประชาชนทยอยอพยพมาจากอ.น้ำยืน อ.น้ำขุ่น และอ.นาจะหลวย โดยเมื่อวานมีผู้อพยพเข้ามาอยู่แล้วกว่า 6,000 คน
ส่วนสายวันนี้ หลังเกิดการปะทะที่ช่องบกและช่องอานม้า อ.น้ำยืน มีผู้อพยพเพิ่มเป็นกว่า 13,000 คน และยังมีปริมาณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องมาคอยรับประชาชนที่อพยพ และจัดเตรียมอาหาร น้ำดื่ม โดยมีการตั้งโรงครัวพระราชทาน เพื่อปรุงอาหารเลี้ยงผู้อพยพวันละ 3 มื้อ
จากการสอบถามผู้อพยพส่วนใหญ่มีความเครียดจากปัญหาที่หลายครอบครัวยังเก็บผลผลิตทางการเกษตรออกมาขายไม่หมด ก็ต้องอพยพหนีภัยออกมาก่อน ทำให้ไม่มีเงินไปชดใช้หนี้สินที่มีอยู่ และอีกส่วนก็เป็นห่วงคนในครอบครัวที่ต้องอยู่ดูแลบ้าน ไม่ได้อพยพออกมาด้วยกัน
นางพรรณี อารีย์ อายุ 52 ปี ชาวบ้านตำบลสีวิเชียร อ.น้ำยืน กล่าวว่ามีความเครียด คิดถึงลูกชายกับพ่อบ้านที่ยังอยู่บ้าน เพราะสามีเป็น ชรบ. ก็ต้องโทรศัพท์สอบถามสถานการณ์เป็นระยะ ว่าเสียงปืนสงบลงหรือยัง ถ้าไม่สงบก็ทำมาหากินลำบาก อยากให้มันจบไป ไม่ได้ทำงาน ไม่มีเงินไปใช้จ่ายหนี้สิน
ด้านว่าที่ ร.ต.กรกฎ ประเสริฐวงษ์ รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบราชธานี กล่าวว่าศูนย์อพยพที่จัดเตรียมไว้มีความพร้อมเต็มที่ โดยได้ตั้งศูนย์ไว้ทั้งหมด 95 ศูนย์ และเป็นของกลุ่มผู้เปราะบางและผู้ป่วยอีก 3 ศูนย์ โดยสถิติเมื่อวานมีผู้อพยพเข้าพักอาศัยแล้วกว่า 6,000 คน ส่วนวันนี้เพิ่มขึ้นเป็น 13,000 คนจากจำนวนกว่า 20,000 คน ซึ่งคาดว่าอีกส่วนหนึ่ง น่าจะไปพักอาศัยอยู่ตามบ้านญาติที่เหลืออยู่ระหว่างเดินทางมา