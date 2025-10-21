ครม.รับทราบข้อสังเกตกมธ.วิสามัญฯ-กมธ.ร่วมสผ.-สว. พิจารณาร่างพ.ร.บ.แก้เพิ่มพ.ร.ก.การประมง

โฆษกรัฐบาล เผย ครม. รับทราบข้อสังเกต กมธ.วิสามัญฯ และ กมธ. ร่วมกันของ สผ. และ สว. ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 พ.ศ. ....
วันที่ (21 ตุลาคม 2568) นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี รับทราบข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 พ.ศ. .... ของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา และข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนด การประมง พ.ศ. 2558 พ.ศ. ....
โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ร่างพระราชบัญญัติในเรี่องนี้มีสาระสำคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 ให้สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งร่างดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาและอยู่ระหว่างดำเนินการนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย และประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายต่อไป
โดย กมธ. วิสามัญฯ และ กมธ. ร่วมกัน ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (สผ.) และสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา (สว.) มีข้อสังเกต เช่น
-การแก้ไขเพิ่มเติมข้อยกเว้นในการห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายว่าด้วย เรือไทย และกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำไทย รับจดทะเบียนเรือหรือออกใบอนุญาตใช้เรือสำหรับการประมง
-เพิ่มเหตุยกเว้นความผิด กรณีการจับหรือนำขึ้นเรือประมงซึ่งสัตว์น้ำชนิดที่เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์น้ำที่หายากหรือใกล้สูญพันธุ์ตามที่ รมต. ประกาศกำหนด
-เพิ่มบทบัญญัติให้บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการทำการประมงนอกน่านน้ำไทยเป็นอันสิ้นผลเมื่อมีกฎหมายว่าด้วยการทำการประมงนอกน่านน้ำไทยใช้บังคับ
ทั้งนี้ ครม. รับทราบข้อสังเกตของกรรมาธิการฯ ตามที่เสนอ และให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป