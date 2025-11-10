“ธรรมนัส” ลุยหลีเป๊ะสางปัญหา ยันรบ.ไม่ทอดทิ้ง “คืนความมั่นคงให้คนบนเกาะ” เป็นของขวัญปีใหม่

รมว.เกษตรฯ ลงพื้นที่ “เกาะหลีเป๊ะ” ลุยแก้ปัญหาชาวเล–ที่ดิน–ทางสาธารณะ ยันรัฐบาลไม่ทอดทิ้ง “คืนความมั่นคงให้คนบนเกาะ” มอบเป็นของขวัญปีใหม่
วันที่ (10 พ.ย. 2568) ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่เกาะหลีเป๊ะ ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง จังหวัดสตูล พร้อมด้วย นายอามินทร์ มะยูโซ๊ะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว สส.สงขลา พรรคกล้าธรรม และนายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข ปลัดกระทรวงเกษตรฯ โดยมี นายศักระ กปิลกาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล นายคณิต คงช่วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล นายธนภัทร เด่นบูรณะ หัวหน้าสำนักงานจังหวัด ตลอดจนเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรฯ และหน่วยงานในพื้นที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น
ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ ร.อ.ธรรมนัส ได้รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของชุมชนชาวเลบ้านสิเข่ง และพื้นที่ใกล้เคียง โดยเฉพาะปัญหาที่ดินทำกิน ทางสาธารณะ และทางระบายน้ำที่ถูกปิดกั้น จนส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขัง และความเดือดร้อนแก่ประชาชน โดยตัวแทนชาวเล ได้ยื่นข้อเสนอของชุมชนต่อรองนายกรัฐมนตรี เพื่อให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาที่ค้างคามานานกว่า 10 ปี อาทิ ให้ ร.อ.ธรรมนัส เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีข้อพิพาทที่ดินในพื้นที่เกาะหลีเป๊ะ เพื่อเร่งคลี่คลายคดีฟ้องร้องของชาวเลกว่า 18 ราย,ให้ดำเนินการเปิดทางสาธารณะ ทางเดินชายหาด และทางระบายน้ำที่ถูกปิดกั้น เพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน,ตรวจสอบรายชื่อผู้อยู่อาศัยเดิมในพื้นที่ เพื่อคุ้มครองสิทธิชาวเลตามกฎหมายอุทยานฯ มาตรา 64–65 และจัดทำแผนบริหารจัดการพื้นที่เกาะหลีเป๊ะร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน และขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (พีมูฟ)
นอกจากนี้ ชาวเลยังขอให้รัฐบาลสนับสนุนเครื่องสูบน้ำเพื่อระบายน้ำท่วมขัง สนับสนุนงบประมาณสร้างอู่ซ่อมเรือชายฝั่งและปะการังเทียมเพื่อเพิ่มแหล่งหากิน รวมถึงพิจารณาลดหย่อนค่าจดทะเบียนเรือประมงพื้นบ้านซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง
ด้าน ร.อ.ธรรมนัส กล่าวกับชาวบ้านว่า ปัญหาชาวเลจะไม่ถูกทอดทิ้งอีกต่อไป รัฐบาลจะเร่งแก้ไขทุกเรื่องอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมเผยว่าในที่ประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าอุทยานฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้สั่งการให้เร่งสำรวจข้อมูลประชากรและพื้นที่อยู่อาศัยของชาวเลให้แล้วเสร็จภายในวันศุกร์นี้ (15 พ.ย.) ก่อนอนุญาตให้เข้าทำกินได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2568 เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้พี่น้องชาวเลเกาะหลีเป๊ะ
นอกจากนี้ ร.อ.ธรรมนัส ยังมอบหมายให้สำนักงานเครื่องจักรกลที่ 8 จังหวัดสงขลา จัดส่งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ 2 เครื่อง มาช่วยระบายน้ำท่วมในพื้นที่ พร้อมจะประสาน ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้สั่งการ สพฐ.ดูแลกรณีคดีความของชาวบ้านกับ ผอ.โรงเรียนในพื้นที่ และเร่งสร้างแฟลตบ้านพักครูหลังใหม่ งบประมาณกว่า 4 ล้านบาท ภายในปีงบประมาณ 2569
“พวกเราคือคนไทยเหมือนกัน อยู่ห่างไกลแต่หัวใจไม่ห่างรัฐบาล ผมจะไม่ปล่อยให้ใครถูกเอาเปรียบ ขอให้เชื่อมั่นในรัฐบาลนี้ เราจะทำให้เกาะหลีเป๊ะกลับมามั่นคงทั้งที่อยู่อาศัยและอาชีพ “เกาะหลีเป๊ะจะไม่ใช่เพียงสวรรค์ของนักท่องเที่ยวอีกต่อไป แต่จะเป็นเกาะแห่งความมั่นคงของพี่น้องชาวเลทุกคน”ร.อ.ธรรมนัส กล่าว
อย่างไรก็ตาม ร.อ.ธรรมนัส และคณะยังได้มอบถุงยังชีพจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้กับกลุ่มเปราะบางบนเกาะหลีเป๊ะ พร้อมกล่าวขอบคุณชาวบ้านที่ให้การต้อนรับด้วยความอบอุ่น