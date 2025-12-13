ชาวประมงวอนช่วยด่วน! เรือ “พรสมคิด” ล่มกลางทะเลนาน 5 วัน ช่วยลูกเรือรอด 3 ยังสูญหายอีก 2 ราย

เพชรบุรี - เรือประมงจากสมุทรสงครามล่มกลางทะเลอ่าวไทย ขาดการติดต่อกว่า 5 วัน พบลูกเรือลอยคอรอดชีวิต 3 ราย ขณะที่ไต๋เรือและลูกเรือชาวเมียนมายังสูญหาย เจ้าของเรือร้องหน่วยงานเร่งค้นหาและกู้เรือ
วันนี้( 13 ธ.ค.) ศูนย์รับแจ้งเหตุ 191 จังหวัดเพชรบุรี ได้รับแจ้งจากนางอารีย์ ลิขิตานันทพงศ์ อายุ 63 ปี ชาวจังหวัดสมุทรสงคราม เจ้าของเรือประมงชื่อ “พรสมคิด” ขนาด 17.61 ตันกรอส ใช้เครื่องมืออวนลากแผ่นตะเฆ่ ว่า เรือประมงของตนได้แจ้งออกจากท่าเรือผ่านระบบ PIPO ปราณบุรี เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2568 จากนั้นไม่สามารถติดต่อได้ตั้งแต่เวลา 00.17 น. ของวันที่ 9 ธันวาคม 2568
ตำแหน่งสุดท้ายที่สามารถติดต่อได้อยู่บริเวณพิกัดละติจูด 12 องศา 19.500 เหนือ ลองจิจูด 100 องศา 20.500 ตะวันออก ห่างจากท่าเรือคลองวาฬประมาณ 49 ไมล์ทะเล ภายหลังได้ประสานศูนย์รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศร.ชล.) และตำรวจน้ำปราณบุรี เพื่อขอความช่วยเหลือ แต่ยังไม่มีหน่วยงานใดเข้าดำเนินการ
ต่อมาได้รับแจ้งจากเรือประมงในพื้นที่ว่า พบเรือ “พรสมคิด” ล่มอยู่กลางทะเล ห่างจากฝั่งประมาณ 29 ไมล์ทะเล โดยมีเรือประมงสามารถช่วยเหลือลูกเรือที่ลอยคออยู่ในทะเลได้ 3 ราย ส่วนผู้สูญหายอีก 2 ราย ได้แก่ นายเกรียงไกร ขำบางพูล อายุ 56 ปี ไต๋เรือ และนายบี ลูกเรือชาวเมียนมา ยังไม่พบตัว
นางอารีย์ เจ้าของเรือ ได้ประสานเรือประมงเข้าลากเรือที่ล่มกลับเข้าฝั่งบริเวณพื้นที่อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี แต่ไม่สามารถลากเข้าฝั่งได้ เนื่องจากเรือไปติดแนวอวนหอยของชาวประมงรายอื่น หากลากไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายมูลค่านับล้านบาท จึงจำเป็นต้องลากเรือมาจอดลอยลำไว้บริเวณหน้าหาดชะอำ ห่างจากฝั่งประมาณ 20 ไมล์ทะเล
จากการตรวจสอบสภาพเรือพบว่า มีอวนพันอยู่ทั่วทั้งลำเรือ และจมอยู่ใต้น้ำลึกประมาณ 20–25 เมตร เบื้องต้นคาดว่าไต๋เรือและลูกเรือที่สูญหายอาจติดอยู่ภายในหัวเก๋งเรือที่จมลงไปพร้อมกับเรือ
ขณะนี้เจ้าของเรือและชาวประมงในพื้นที่ วอนขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเจ้าหน้าที่กองร้อยกู้ชีพ ค่ายนเรศวร และหน่วยงานด้านการค้นหาและกู้ภัยทางทะเล เร่งเข้ามาช่วยค้นหาผู้สูญหายทั้ง 2 ราย และดำเนินการกู้เรือประมงโดยเร็ว ท่ามกลางความห่วงใยของครอบครัวและชาวประมงในพื้นที่.