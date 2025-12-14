“มาลี” แถลงแต่เช้า อ้างทหารไทยใช้อาวุธเคมี-แก๊สพิษ ระเบิดลูกปราย ยิงถล่มปราสาทพระวิหาร

โฆษกกลาโหมกัมพูชา แถลงแต่เช้า อ้างตั้งแต่หลังเที่ยงคืนต่อเนื่องถึงเช้าวันนี้ กองทัพไทยยิงปืนใหญ่ อาวุธเคมี ควันพิษ และระเบิดลูกปรายเข้าไปในพื้นที่พระวิหาร ยิงปืนใหญ่เข้าปราสาทคนา พื้นที่บึงตะกวน หมู่บ้านโชคชัย ใช้ F-16 ทิ้งระเบิดทมอดา
เช้าวันนี้(14 ธ.ค.) พล.ท.มาลี โสเชียตา โฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชา แถลงสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชาว่า ประเทศไทยยังคงละเมิดข้อตกลงหยุดยิงและแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยข้อตกลงสันติภาพกับกัมพูชา ซึ่งได้ลงนามเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2568
โฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชาระบุว่า สถานการณ์คุกคามและการกระทำเชิงรุกรานของกองทัพไทยต่อดินแดนกัมพูชายังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยกองทัพไทยยังคงยิงโจมตีกัมพูชาตั้งแต่หลังเที่ยงคืนจนถึงเวลา 08.00 น. ของวันที่ 14 ธันวาคม 2025
โดยเมื่อเวลา 02.40 น. หลังเที่ยงคืน ไทยยังคงยิงถล่มเข้าไปในพื้นที่ปราสาทพระวิหาร เวลา 03.10 น.กองทัพไทยเริ่มเสริมกำลังรถถังและทหารราบเพิ่มเติมในพื้นที่ปราสาทพระวิหาร พร้อมการสนับสนุนด้วยการยิงปืนใหญ่ อาวุธเคมีควันพิษ และระเบิดลูกปราย
ต่อมาเวลา 05.30 น. กองทัพไทยยังคงยิงปืนใหญ่เข้าไปในพื้นที่ปราสาทคนา เวลา 05.55 น. กองทัพไทยใช้เครื่องบินขับไล่ F-16 ทิ้งระเบิดจำนวน 4 ลูก ในพื้นที่โอร์พลึกดำริ ตำบลทมอดา อำเภอเวียลเวง จังหวัดโพธิสัตว์ เวลา 06.08 น. กองทัพไทยเริ่มการโจมตีในพื้นที่ จ.1 และเวลา 06.30 น. ได้ยิงถล่มเข้าไปในพื้นที่บึงตะกวน ต่อมาเวลา 07.49 น. ยิงถล่มเข้าไปในพื้นที่หมู่บ้านโชคชัย และเวลา 08.15 น. ไทยใช้เครื่องบิน F-16 ทิ้งระเบิด 1 ลูก ในพื้นที่ จ.1