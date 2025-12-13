“ฮุนเซน” สั่งระงับเดินทางข้ามแดนไทย-กัมพูชา อ้างเพื่อความปลอดภัย โวยไทยใช้ควันพิษ-ระเบิดลูกปรายโจมตี

“ฮุนเซน” สั่งระงับเดินทางข้ามแดนไทย-กัมพูชาของประชาชนทั้งสองฝ่าย อ้างเพื่อความปลอดภัย ให้คนกัมพูชาที่ทำงานในไทยอยู่ในไทยไปก่อน ส่วนคนไทยในกัมพูชาขอให้เจ้าหน้าที่ดูแลให้ปลอดภัยจากระเบิด กระสุน ควันพิษจากทหารไทยด้วย
วันนี้(13 ธ.ค.) เมื่อเวลา 13.55 น.นายฮุนเซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก Samdech Hun Sen of Cambodia ว่า “พี่น้องประชาชนร่วมชาติที่เคารพรักทุกท่าน
“ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา กองทัพไทยได้รุกราน โจมตี และสังหารประชาชนกัมพูชาโดยไม่เลือกหน้า ไม่เลือกสถานที่ แม้กระทั่งสะพาน ถนน โรงเรียน และวัดวาอาราม ก็ยังถูกใช้ปืนใหญ่และอากาศยานโจมตีทำลาย นอกจากนี้ ยังมีการใช้ควันพิษจากระเบิดลูกปรายในหลายพื้นที่ รวมถึงพื้นที่ที่มีพลเมืองไทยอาศัยและทำงานอยู่ในดินแดนกัมพูชาด้วย
“ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ ในนามประธานวุฒิสภา ประธานคณะองคมนตรีถวายคำปรึกษาส่วนพระองค์แด่พระมหากษัตริย์ และในฐานะประธานพรรครัฐบาล ผมขอเสนอความเห็นต่อนายกรัฐมนตรีและรัฐบาล ให้พิจารณา ระงับการเดินทางข้ามพรมแดนทั้งหมด ของประชาชนกัมพูชาและประชาชนไทย
“ชาวกัมพูชาที่กำลังพำนักและทำงานอยู่ในประเทศไทย ให้ดำเนินชีวิตและทำงานอยู่ในประเทศไทยต่อไป ส่วนประชาชนไทยที่กำลังอาศัยและทำงานอยู่ในกัมพูชา ให้พำนักอยู่ในกัมพูชาต่อไป จนกว่าการหยุดยิงจะถูกบังคับใช้อย่างสมบูรณ์
“มาตรการดังกล่าวมีขึ้นเพื่อรับประกันความปลอดภัยของประชาชนกัมพูชาและประชาชนไทย ไม่ให้ตกอยู่ในอันตรายระหว่างการเดินทาง โดยเฉพาะการเดินทางข้ามพรมแดน
“ขอให้ประชาชนกัมพูชาที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย และประชาชนไทย โปรดเข้าใจและเห็นใจในมาตรการนี้
“ทั้งนี้ ขอให้รัฐบาลกัมพูชาช่วยดูแลคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนไทยที่อาศัยอยู่ในกัมพูชา ไม่ให้พวกเขาได้รับอันตรายจากกระสุน ระเบิด หรือควันพิษจากฝ่ายไทยด้วย” นายฮุนเซน อ้าง